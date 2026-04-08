GLOBAL Wednesday｜美伊停火港股反攻惟兩萬六前受阻 | Anthropic推「神話」新模型科技股有運行？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

據報美國總統特朗普接受巴基斯坦提出的停火提議，在周二（7日）對伊朗談判最後期限屆滿後，暫停攻擊伊朗兩周，而伊朗方面亦同意，雙方將在周五（10日）於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。國際油價急瀉，紐約期油今早（8日）急瀉逾一成，低見每桶報94.26美元，相反金價則聞訊飆升，現貨金價重上4800美元。港股展開大反攻，曾飆近800點， 26000整數關前受壓，美伊停火期間港股有望繼續反彈？上方阻力位看幾多？

此前令一眾軟件股聞風喪膽的Anthropic發起「Project Glasswing」聯合項目，邀請亞馬遜、蘋果、微軟等科技巨頭測試未公開AI模型Mythos（神話），旨在提前識別網路安全漏洞並在業界共享成果。Anthropic表示，正是由於這項模式能力過於強大，目前暫無向公眾開放的計劃。Anthropic推出的頂級AI模型，中港科技股可藉此東風展開一輪升勢？

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