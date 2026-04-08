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Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力
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Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

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　　愈來愈多香港人喜歡飲雞尾酒，主打雞尾酒的酒吧亦愈開愈多，特別是中環蘇豪區，每逢周末的夜晚，都見到不少人在Bar Hoppin。如果你是一個喜歡雞尾酒的朱古力迷，絕對要試試這5款由亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」為Venchi經典Cremino系列朱古力特別創作的雞尾酒！記者上星期就試勻5款，各有特色，最重要是全部都好好飲，絕對要把握機會幫襯，因為期間限定至4月17日！

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

位於中環蘇豪（Bakehouse對面）的「The Savory Project」，是香港著名的創意雞尾酒吧，更於2025年入選亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars），由即日起至4月17日將變身成「Pop-up Cremino Bar」。

 

　　喜歡食朱古力的朋友，應該對Venchi不會感到陌生，原來品牌創立接近150年，當中最具代表性的Cremino系列亦有過百年歷史！這次Venchi破天荒跟位於中環蘇豪的「The Savory Project」合作，打造全港首間期間限定「Cremino Bar」，以Cremino系列5款朱古力為靈感──開心果黑朱古力、開心果朱古力、1878朱古力、黃金焦糖杏仁朱古力及特濃黑朱古力，創作出5款全新的雞尾酒，每款都會配搭相應的Cremino朱古力，凸顯其獨特的三層和諧滋味。

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

Venchi的Cremino系列朱古力，共有5款口味──開心果黑朱古力、開心果朱古力、1878朱古力、黃金焦糖杏仁朱古力及特濃黑朱古力。

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

「The Savory Project」以5款Cremino朱古力為靈感，創作出5款全新Creminotail特調雞尾酒。

 

　　5款Creminotail創意調酒當中，我個人最喜歡的是「Banana Sour」，融合香蕉、羅勒、橄欖油、威士忌與檸檬，口感清爽，檸檬的酸味及焦糖香蕉的甜味，與帶有地中海風情的Cremino開心果朱古力非常搭配。

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

「The Savory Project」的主理人之一Ajit Gurung，在發佈會當日親自為到場的記者及嘉賓調製5款雞尾酒。

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

Banana Sour（配開心果朱古力）$140

 

　　「The Savory Project」為Cremino另一款開心果口味朱古力創作了一杯名為「Pistachio Fizz」的Creminotail雞尾酒，以開心果、米、肉桂、山葵及大麥燒酎調製而成，帶來點點wasabi的辛香與泥土氣息，雞尾酒的香料層次與黑朱古力的深邃苦韻互相呼應，展現成熟而獨特的風格。 

 

　　另一款心水推介，是以抹茶、可可及椰子泡沫調製的「Matcha Nightcap」，口感豐盈幼滑，抹茶清香微苦與黃金焦糖杏仁朱古力的焦糖甜美相互映照，呈現出柔和而層次豐富的味覺享受。

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

Pistachio Fizz（配開心果黑朱古力）、Matcha Nightcap（配黃金焦糖杏仁朱古力）各$140

 

　　經典的「1878朱古力」，是以兩層以純皮埃蒙特榛子製成的牛奶朱古力榛子蓉中間夾著一層杏仁蓉白朱古力，」象徵Venchi的傳統與創新。對應的「Cremino Martini」則以冷萃咖啡、南北杏及Cachaça（巴西甘蔗酒）調製，帶出堅果與焦糖的香氣。入口時先感受到白巧克力的柔和，再由榛子與咖啡層次帶出深度，展現經典而細膩的平衡；頂層有Venchi的字款，最適合打卡。

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

Cremino Martini（配1878朱古力）$140

 

　　喜歡酒味重一點的話，必選「Sesame Old Fashioned」，以芝麻、威士忌、椰子及苦精（Bitters）調製，口感厚實而帶芝麻香氣，配上以兩層黑朱古力榛子蓉中間夾著一層地中海黑朱古力杏仁蓉的特濃黑朱古力，堅果與可可苦甜交織，完美呼應。

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

Sesame Old Fashioned（配特濃黑朱古力）$140

 

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力

酒吧內的Cremino朱古力咕𠱸，非常可愛。

 

　　5款Cremino朱古力的零售價為HK$153／8粒（100克），凡於指定Venchi門市消費滿HK$2,000或以上（當中包含Cremino系列巧克力商品），即可獲贈「The Cremino Trio - 味覺篇」Drink Pass一張，可由即日起至4月17日期間於「The Savory Project」酒吧免費享用指定Creminotail一杯及相應的Cremino朱古力。數量有限，送完即止。

 

Venchi x The Savory Project Pop-up Cremino Bar

日期：即日至4月17日

營業時間：星期二至六 6pm-1am；星期日 6pm-12mn；星期一休息

Venchi HK IG：www.instagram.com/venchi_hk

The Savory Project IG：www.instagram.com/thesavoryproject

 

Tags:#美食優惠#美食情報#朱古力#雞尾酒#Venchi#Venchi Chocoviar#中環酒吧#蘇豪酒吧#The Savory Project#亞洲最佳酒吧50強#期間限定
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