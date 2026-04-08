半島酒店意大利食品市集︱Pizza 工作坊＋手工意粉示範＋會員優惠＋入場方法

半島酒店意大利食品市集即將回歸！「意．味大師」（Maestri Del Gusto） 市集由超市Mercato Gourmet主辦， 4 月18日及19日於半島酒店內宴會廳 The Salisbury Room 內舉行，場內將設置近 30 個品牌的攤位，展示意大利風乾火腿、黑松露、芝士地道產物。大家可試食品嘗及購買，現場更有Pizza 工作坊及手工意粉示範，即睇入場方法及購物優惠！

扎根香港多年的意大利名廚 Gianni Caprioli，於香港創立意大利超市Mercato Gourmet，用心搜羅當地大小農莊、家庭式生產商各類優質食材直送香港。2024 年Gianni Caprioli他帶領主辦、一連兩天的「意。味大師」食品市集，縱然只限會員入場，亦於兩天內錄得超過二千人入場的紀錄，大受歡迎！

扎根香港多年的意大利名廚 Gianni Caprioli於 2021 年獲意大利國家頒發「意大利之星騎士勳章」（Knightof The Order of the Star of Italy），多年來致力推廣意大利餐飲文化。

今年「意．味大師」食品市集期間限定2天，4 月18日及19日於半島酒店內宴會廳 The Salisbury Room 內舉行，為了延續意式美味，半島酒店將與 Mercato Gourmet 合作，在露台餐廳（The Verandah）推出以意大利菜為主題的午市及晚市自助餐，菜式嚴選來自Mercato Gourmet 的優質食材。主題自助餐暫定由 4 月下旬至 5 月供應，詳細留意半島酒店官方公布。

參加者可於「意．味大師」食品市集，近距離體驗各式美食，與品牌代表直接交流，全面地認識意大利飲食文化。

市集美食精選推介

市集除了供應精緻食品作試食，大會亦備有推介的食材組合，例如芝士配蜜糖、紅蝦配 Stracciatella 芝士等，甚至拿着由駐場廚師即時煮好的意大利飯，走到意式開胃菜 （antipasti） 區域，加上喜愛的食材享用。你更可於會場見識曾被知名美食網站 Epicurious 選為全球五大最佳火腿第二位︰Culatella 火腿，這款全意大利少於 20 個生產商能夠出產,是十分稀有的醃肉火腿。

MIELI THUN蜂蜜生產自意大利特倫蒂諾 （Trentino）區，蜂農堅持游牧養蜂傳統，蜂蜜純淨具獨特風味。

西西里ROSSO DI MAZARA以可持續性的方式,於地中海 700 米深處捕撈品質冠絕全球的紅蝦，捕獲後即時以零下 50 °C 進行急速冷凍，保持紅蝦新鮮度。

以家族經營模式的農場AGRICOLA FRATEPIETRO於古老的橄欖傳統種植及人手收割每顆橄欖。

ACETAIA SAN GIACOMO意大利黑醋標榜無添加，採用 100% 有機本地葡萄熬煮的濃縮葡萄汁，於木桶中經歷漫長歲月陳釀而成。

來自馬爾凱地區的手工意粉生產商SPINOSI，以採用高比例新鮮蛋混合杜蘭小麥粗粒粉，製成手工蛋麵。

位於皮埃蒙特家族經營乳製品廠FATTORIE FIANDINO致力於傳統芝士製作。

扎根於帕爾馬 （Parma） 的SALUMIFICIO DALLATANA為意大利肉製品產區，品牌以傳統醃肉方法製作讓全球饕客追捧的 Culatello 火腿。

SAN PIETRO A PETTINE自 1948 年起為客人帶來頂級的訂製松露，於自家領土上由專業松露獵人按季節採集，確保松露來自未受污染的專用松露產區。

Fattoria Zerbina 莊園以Albana Passito 甜酒、以及以 Botrytis Albana 葡萄釀製的酒而聞名。

留意，今年「意．味大師」食品市集同樣只限會員入場，但現正進行Mercato Gourmet新會員登記推廣。即日起至 4 月 12 日，只須單一消費 $1,088 即可成為銅級會員，並於網上登記參與「意．味大師」食品市集。每位已登記入場的會員，可攜同一位非會員的朋友同行，兩天市集舉辦期間，所有會員凡於半島酒店地庫商場店Mercato Gourmet購物即享 9 折優惠！

據知，平時成為基本級別的銅級會員須單一消費超過$2,000 或以上，現時入會絕對更著數，最高級別的白金會員須單一消費超過 $60,000 或以上，而白金會員除了購物折扣，亦不時獲邀參與品嘗限定餐牌。

Pizza 工作坊、手工意粉示範

「意．味大師」市集更設有 Pizza 工作坊、手工意粉示範、即席咖啡沖泡及飲品特調，還有交響樂演奏家 Michelangelo Caprioli 來港於現場為開幕儀式演奏。意大利餐廳 Giá Trattoria 的 Pizza 的主廚於半島酒店的廚房內授教，以優質的意大利 Dalla Giovanna 小麥粉製作羅馬式薄餅，每日將舉行 3 場Pizza 工作坊。

每日於現場進行 3- 5 場示範新鮮意粉製作。

來自意大利南部巴西利卡塔 （Basilicata） 的 90 歲奶奶Angela Matarrese，至今仍每天親手製作 7 公斤新鮮意粉的她，她將親身飛到香港會場現場，舉行每日一場的意粉製作班，將畢生的經驗無私分享。意大利名廚Cristina Lunardini 將透過網絡進行即時示範，分享製作新鮮意粉的秘訣。

HAUSBRANDT於 1892 年成立於 Trieste 的意大利頂級咖啡烘焙商。

現場分別設有咖啡及飲品特調的示範。Hausbrandt 代表將於會場現場將與客人分享 Arabica 及 Robusta 兩種單一品種咖啡豆的沖製及品嘗，是咖啡控不能錯過的環節。另外，Scuppoz選用意大利本土及天然食材手工製作的利口酒及烈酒品牌，將於會場即席製作特調。

會場將設置新鮮意大利蔬果區域，展示由意大利空運到港的當季產物，包括春季盛產的白蘆筍及青蘆筍，亦有來自意大利南部巴西利卡塔 （Basilicata） 地區、新鮮多汁的 Candonga 士多啤梨、茴香等。

「意．味大師」（Maestri Del Gusto） 食品市集

舉辦日期及時間︰4 月 18 日 1:30pm – 6:30pm、4 月 19 日 11am – 5pm

地址︰尖沙咀半島酒店 The Salisbury Room 宴會廳

查詢︰2511 8892

登記入場網站

https://maestridelgusto.hk/