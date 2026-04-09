美國和伊朗宣布停火並開啟為期兩周的談判。主要是看美國的表態。

美國

美國總統特朗普在社交媒體發文稱，與巴基斯坦方面通話後，他同意暫停對伊朗的轟炸和襲擊兩周，前提是伊朗同意「全面、立即且安全地」開放霍爾木茲海峽，並強調，「這將是一次雙向停火」。

特朗普稱，之所以作出這一決定，是因為美方「已達成並超額完成所有軍事目標」。此外，關於與伊朗建立「長期和平」以及實現中東地區和平的最終協議，目前也已取得實質性進展。

他說，美方收到伊朗方面提出的一份10點建議，並認為該提案可作為開展談判的可行基礎。過去雙方存在分歧的各項議題，美伊兩國現已基本達成共識。而這兩周的緩衝期，將有助於雙方最終敲定並達成這份協議。

美國總統特朗普在社交媒體上寫道，美國將幫助處理霍爾木茲海峽「航運擁堵」問題，「將會有許多積極的行動，巨大財富將被創造」。他稱，「伊朗可以開始重建進程了。我們將裝運各種物資，並『待在那裏』以確保一切順利。」

特朗普在接受法新社採訪時說，伊朗鈾濃縮問題將「得到完美處理」。美伊兩周停火對美國而言是「徹底且完全的勝利」。

美國紐約時報援引兩名美國官員的話報道稱，特朗普在宣布與伊朗停火前，分別同巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾和以色列總理內塔尼亞胡通電話。報道稱，穆尼爾是美國和伊朗之間的關鍵聯絡人。

據美國有線電視新聞網報道，特朗普政府正在為美國與伊朗官員之間可能舉行的面對面會談作準備。美國副總統萬斯、總統特使威特科夫及特朗普的女婿庫什納預計將出席會談。

美國參議院民主黨領袖舒默表示：「我很高興特朗普退縮了，並且正在拼命從他那荒謬的叫囂中尋找脫身之計。」

伊朗

伊朗最高國家安全委員會發表聲明說，根據伊朗最高領袖穆杰塔巴的建議和最高國家安全委員會的批准，伊朗將於10日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡同美方舉行為期兩周的談判，但伊方對美方「抱有完全的不信任」。經雙方同意，談判時間可以延長。

伊朗媒體披露伊朗提出的10項停戰條款，但內容不完全一致。

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，10項條款分別是：

1. 美國原則上應保證不侵犯伊朗；

2. 制定霍爾木茲海峽安全通行協議，確保伊朗的主導地位；

3. 接受伊朗鈾濃縮活動；

4. 解除所有對伊一級制裁；

5. 解除所有對伊次級制裁；

6. 撤銷聯合國安理會相關決議；

7. 撤銷國際原子能機構相關決議；

8. 向伊朗支付賠償金；

9. 美國從中東地區撤出作戰部隊；

10. 停止對黎巴嫩等所有戰線的戰爭。

除以上內容外，伊朗法爾斯通訊社援引消息人士的話報道說，伊方提出的條款還包括：依據安全通行協議，伊朗每日允許有限船隻在伊朗監管下通過霍爾木茲海峽，為期兩周；伊朗承諾不製造核武器；伊朗同意在符合自身國家利益前提下，與地區各國就雙邊及多邊和平條約進行談判；各方須保證不得侵犯伊朗的盟友。

據美國媒體報道，伊朗與阿曼將收取霍爾木茲海峽通行費。伊朗將把所收取的費用用於重建。這一消息尚未得到伊朗官方證實。

以色列

以色列第12頻道電視台援引白宮官員的話報道，以色列也同意停火，並暫停對伊朗的空襲兩周。

這家媒體同時援引以方官員的話報道，停火將在伊朗開放霍爾木茲海峽後生效。

以色列總理內塔尼亞胡辦公室發表聲明稱，以色列支持停火，但停火不包括黎巴嫩。

以色列時報援引安全官員的話報道說，「盡管停火事宜已宣布，以色列空軍仍在持續打擊伊朗」。

巴基斯坦

巴基斯坦總理夏巴茲證實，伊朗和美國以及雙方各自盟友同意在包括黎巴嫩和其他地區在內的所有地點立即停火，即日起生效。他邀請伊美雙方代表團10日在伊斯蘭堡進一步談判，以達成解決所有爭端的最終協議。

參考南向資金買了甚麼

兩日前，特朗普仍謂要炸到伊朗回到石器時代，但一轉眼是特朗普騰雞了，接受了伊朗的10點提議，反映是伊朗完勝。

伊朗完勝後，中東未來10年、20年將如何？明（10日）談。可以買甚麼股了，很多可以考慮，但先參考在戰爭進行時，南向資金買了甚麼。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）