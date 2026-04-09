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騙徒假冒中石化員工推銷「汽油充值優惠卡」！車主多次「入貨」被騙超過$50萬
理財智慧

騙徒假冒中石化員工推銷「汽油充值優惠卡」！車主多次「入貨」被騙超過$50萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:CyberDefender 守網者

　　近期油價持續飆升，零售牌價每公斤要30幾蚊，非電動車的車主每次入油時都會好肉痛吧！有騙徒乘機假冒油公司內部員工，以「汽油充值優惠卡」作餌，引受害人上當。

 

　　一名車主最近收到來自假冒「油公司內部員工」的白撞WhatsApp訊息，訛稱可提供汽油充值優惠卡，誘騙受害人即時購買。由於受害人過往曾使用其他油公司的優惠卡，所以未有起疑。騙徒進一步訛稱多買優惠卡可以提供更高的折扣優惠，受害人個半月內先後轉賬超過十次至多個不明的個人銀行帳戶。

 

　　其後，受害人遲遲未收到實體汽油充值優惠卡，騙徒更要求他繳付「個人所得稅」，受害人才驚覺受騙，最終損失逾50萬港元！

 

　　過去一星期，警方共接獲超過200宗網上購物騙案，總損失超過1,300萬港元！「守網者」提醒大家：

 

　　●    應透過官方渠道聯繫客戶服務

　　●    切勿理會來歷不明的白撞訊息

　　●    若優惠價平到「離晒地」或要求「短期內多次轉賬」請小心考慮

　　●    切勿因對方自稱「內部員工」而透露自己的敏感個人資料或保安密碼

　　●    在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

　　●    如有任何懷疑，應立即終止交易

 

騙徒假冒中石化員工推銷「汽油充值優惠卡」！車主多次「入貨」被騙超過$50萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#騙徒#油公司#中石化#網購騙案#白撞訊息#WhatsApp#理財智慧#理財#熱話#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#入油
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