騙徒假冒中石化員工推銷「汽油充值優惠卡」！車主多次「入貨」被騙超過$50萬

近期油價持續飆升，零售牌價每公斤要30幾蚊，非電動車的車主每次入油時都會好肉痛吧！有騙徒乘機假冒油公司內部員工，以「汽油充值優惠卡」作餌，引受害人上當。

一名車主最近收到來自假冒「油公司內部員工」的白撞WhatsApp訊息，訛稱可提供汽油充值優惠卡，誘騙受害人即時購買。由於受害人過往曾使用其他油公司的優惠卡，所以未有起疑。騙徒進一步訛稱多買優惠卡可以提供更高的折扣優惠，受害人個半月內先後轉賬超過十次至多個不明的個人銀行帳戶。

其後，受害人遲遲未收到實體汽油充值優惠卡，騙徒更要求他繳付「個人所得稅」，受害人才驚覺受騙，最終損失逾50萬港元！

過去一星期，警方共接獲超過200宗網上購物騙案，總損失超過1,300萬港元！「守網者」提醒大家：

● 應透過官方渠道聯繫客戶服務

● 切勿理會來歷不明的白撞訊息

● 若優惠價平到「離晒地」或要求「短期內多次轉賬」請小心考慮

● 切勿因對方自稱「內部員工」而透露自己的敏感個人資料或保安密碼

● 在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

● 如有任何懷疑，應立即終止交易

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）