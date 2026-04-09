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全港戲院日2026｜$30任睇戲，4月22日開售，預告上映電影名單
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全港戲院日2026｜$30任睇戲，4月22日開售，預告上映電影名單

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:wong lin lin rachel

　　「全港戲院日」$30戲票機會又來了！活動將於4月25日（星期六）舉行，門票將於活動前公開發售，先預告一下這個時段戲院上映的電影，挑選好心水電影，把握機會以優惠價睇好戲。

 

Read more：吳文忻肺炎紅假留院，胸腔積水4日抽1500ml水

 

　　今年的「全港戲院日」將會在4月25日（星期六）舉行，當日全港超過50間戲院戲票劃一收費$30，適用於全日任何場次使用；而優惠戲票即將在4月22日中午起公開發售，觀眾可透過戲院票務或網上購買門票，每人每次最多可買4張。當日一般優惠、贈券，以及長者／小童／學生優惠暫停。詳情可向相關戲院查詢，或查閱活動資訊網頁：https://bit.ly/4tzIpjM

 

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

　　

      「全港戲院日」也是撐香港電影的好時機，可以把握機會重溫《寒戰I、II》。《寒戰》系列前傳第一部《寒戰1994》即將在5月1日正式上映，電影由劉俊謙飾演在《寒戰I、II》中由梁家輝飾演的李文彬年輕版，除此之外周潤發、郭富城歸隊，亦有古天樂客串飾演候任特首。今次會拆解故事之前的迷團，並將會有更多香港回歸前3年，陷入權力大洗牌的年代，警隊中李文彬如何自處。

 

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

 

　　此外，香港演員柯煒林擔正主演的《大濛》，將於4月16日香港上映。這套電影去年在台灣上映時，累積票房超過1億台幣，而且在當地口碑滿載。日前，《大濛》於第50屆香港國際電影節首映，柯煒林當日在活動上表示電影能在香港上映，有種遊子歸來的感覺。

 

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

 

　　電影講述民國43年（1954年），15歲的農家少女阿月（方郁婷 飾）聽聞哥哥育雲（曾敬驊 飾）被槍決，決定獨自由嘉義到台北尋找姐姐阿霞（9m88 飾）後一同領屍。路程上波折重重，阿月在旅程中被外省車伕趙公道（柯煒林 飾）多次救回，最後在趙公道協助下完成任務。多位演員演技精湛、而且故事感人，難怪去年在金馬獎贏得最佳劇情片等多個獎項。

 

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

 

　　此外，今年是美國樂壇一代巨星米高積遜（Michael Jackson） 逝世17周年，電影公司推出傳記電影《米高積遜》（Michael），並將於4月22日香港上映。影片由 Michael Jackson 的侄子 Jaafar Jackson 飾演主角，最新預告片近日公開，片中可見 Jaafar 神還原巨星的面貌與舞台風采。還提到Michael Jackson由童年時與哥哥們合組The Jackson 5以及1984年拍攝廣告燒傷頭部一事亦記錄下來。一班Michael Jackson的歌迷，可以入戲院重溫偶像片段。

 

2026年4月16日上映

1.《李克寧 木乃伊》

 

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

 


2.《EPiC：Elvis Presley in Concert》
3.《大濛》
4.《最親愛的陌生人》

 

 

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

 

5.《群山淡影》
6.《寒戰I》
7.《花綠青綻放之時》

 

2026年4月22日上映

1.《米高積遜》
 

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

 

2.《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》  . 

 

2026年4月23日上映

1.《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》 
2.《末世狂沙》

 

 

全港戲院日2026│$30任睇戲，4月22日公開發售，預告上畫電影名單

 

3.《人命資源》 
4.《寒戰II》

Tags:#著數優惠#全港戲院日2026#影視娛樂#電影推介#劇集精選
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