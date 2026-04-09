全港戲院日2026｜$30任睇戲，4月22日開售，預告上映電影名單

「全港戲院日」$30戲票機會又來了！活動將於4月25日（星期六）舉行，門票將於活動前公開發售，先預告一下這個時段戲院上映的電影，挑選好心水電影，把握機會以優惠價睇好戲。

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今年的「全港戲院日」將會在4月25日（星期六）舉行，當日全港超過50間戲院戲票劃一收費$30，適用於全日任何場次使用；而優惠戲票即將在4月22日中午起公開發售，觀眾可透過戲院票務或網上購買門票，每人每次最多可買4張。當日一般優惠、贈券，以及長者／小童／學生優惠暫停。詳情可向相關戲院查詢，或查閱活動資訊網頁：https://bit.ly/4tzIpjM

「全港戲院日」也是撐香港電影的好時機，可以把握機會重溫《寒戰I、II》。《寒戰》系列前傳第一部《寒戰1994》即將在5月1日正式上映，電影由劉俊謙飾演在《寒戰I、II》中由梁家輝飾演的李文彬年輕版，除此之外周潤發、郭富城歸隊，亦有古天樂客串飾演候任特首。今次會拆解故事之前的迷團，並將會有更多香港回歸前3年，陷入權力大洗牌的年代，警隊中李文彬如何自處。

此外，香港演員柯煒林擔正主演的《大濛》，將於4月16日香港上映。這套電影去年在台灣上映時，累積票房超過1億台幣，而且在當地口碑滿載。日前，《大濛》於第50屆香港國際電影節首映，柯煒林當日在活動上表示電影能在香港上映，有種遊子歸來的感覺。

電影講述民國43年（1954年），15歲的農家少女阿月（方郁婷 飾）聽聞哥哥育雲（曾敬驊 飾）被槍決，決定獨自由嘉義到台北尋找姐姐阿霞（9m88 飾）後一同領屍。路程上波折重重，阿月在旅程中被外省車伕趙公道（柯煒林 飾）多次救回，最後在趙公道協助下完成任務。多位演員演技精湛、而且故事感人，難怪去年在金馬獎贏得最佳劇情片等多個獎項。

此外，今年是美國樂壇一代巨星米高積遜（Michael Jackson） 逝世17周年，電影公司推出傳記電影《米高積遜》（Michael），並將於4月22日香港上映。影片由 Michael Jackson 的侄子 Jaafar Jackson 飾演主角，最新預告片近日公開，片中可見 Jaafar 神還原巨星的面貌與舞台風采。還提到Michael Jackson由童年時與哥哥們合組The Jackson 5以及1984年拍攝廣告燒傷頭部一事亦記錄下來。一班Michael Jackson的歌迷，可以入戲院重溫偶像片段。

2026年4月16日上映

1.《李克寧 木乃伊》



2.《EPiC：Elvis Presley in Concert》

3.《大濛》

4.《最親愛的陌生人》

5.《群山淡影》

6.《寒戰I》

7.《花綠青綻放之時》

2026年4月22日上映

1.《米高積遜》



2.《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》 .

2026年4月23日上映

1.《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》

2.《末世狂沙》

3.《人命資源》

4.《寒戰II》