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職場得體穿搭｜不要穿得比上級好？快測你的裝扮恰當度
辦公室求生術

職場得體穿搭｜不要穿得比上級好？快測你的裝扮恰當度

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳

　　「得體」 在不同職場文化裏有不同的演繹，精緻裝扮普遍是對自己有要求或尊重場合的表現，但對於某些工種，用心的精緻穿著有可能會被認為是多餘或性格進取。

 

　　本篇想啟發大家思考一下，你的上班穿著是恰當？應該要往哪個方向微調？判斷了「正式度」及「個人風格表現度」，可避免你的精心打扮用錯地方，又或者你會發現自己的上班穿著原來尚未到位！

 

　　立即回答以下簡短問題：

 

Q1) 你的工作場景偏正式還是偏隨性？

 

偏正式：

-    大多數人穿西裝外套、套裝；

-    顏色以黑、白、灰、深藍為主；

-    沒有人會穿牛仔褲運動鞋出席會

-    Casual day穿著也是「有配搭過」。

 

職場得體穿搭 │ 不要穿得比上級好？快測！職場裝扮恰當度

 

偏隨性：

-    外套不是必需，穿搭比較休閒輕鬆；

-    常見到T-shirt、針織衫、甚至有帽衛衣；

-    常見運動鞋、平底鞋；

-    注重舒適多於體面。

 

職場得體穿搭 │ 不要穿得比上級好？快測！職場裝扮恰當度

 

自我檢測：

　　●    「A」如果你穿著商務裝束上班，會否覺得太用力？

　　●    「B」你穿牛仔褲會不會不敢進會議室？

 

　　你的不安來自「A」 或是「B」?

 

　　「A」可透過選擇較柔軟的布料、減少正式的剪裁（如有肩墊、挺身厚實布料），讓整體不會過於刻意或正式。

 

　　「B」需要提高穿搭完成度及俐落感（不代表要穿名貴服飾），不妨先參考其他同職級的穿搭，保持衣服平整亮麗及簡潔妝髮！

 

Q2) 與你共事的人，對「表現個人風格及時尚」是歡迎還是不鼓勵、覺得無必要？

 

歡迎：

-    同職級的穿搭差異很大（有人極簡有人花枝招展）；

-    會見到亮色、特殊剪裁、品牌；

-    有個人特色者會容易被記住；

-    專業度不會因為有個人特色而被質疑。

 

職場得體穿搭 │ 不要穿得比上級好？快測！職場裝扮恰當度

 

不鼓勵：

-    不會有人特別突出，大家穿搭都差不多：

-    顏色低調穿搭平庸實際；

-    有個人風格者會被視為異類；

-    合群比表現精緻時尚重要。

 

職場得體穿搭 │ 不要穿得比上級好？快測！職場裝扮恰當度

 

自我檢測：

　　●    如果你穿了新服裝並稍作打扮，同事會說「好好看！」還是「你穿這樣今晚有約？」

　　●    你的上級是傾向衣著「有個人風格」，還是傾向「平實又普通」？

 

　　你上級的衣著某程度代表著「你的上班衣著上限」！這是讓你檢視一下自己的上班衣著是可以隨心所欲，還是需要作出語調整！

 

　　現在對自己的職場穿搭是否需要調整應該更有概念了吧！職場穿搭與公司氛圍及個人職位相符，始終是比被人記住更為重要！

 

Tags:#上級#隨性#正式#技能增值#穿搭#形象#職場#衣著#裝扮#尊重場合#風格#工作場景
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