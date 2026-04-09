職場得體穿搭｜不要穿得比上級好？快測你的裝扮恰當度

「得體」 在不同職場文化裏有不同的演繹，精緻裝扮普遍是對自己有要求或尊重場合的表現，但對於某些工種，用心的精緻穿著有可能會被認為是多餘或性格進取。

本篇想啟發大家思考一下，你的上班穿著是恰當？應該要往哪個方向微調？判斷了「正式度」及「個人風格表現度」，可避免你的精心打扮用錯地方，又或者你會發現自己的上班穿著原來尚未到位！

立即回答以下簡短問題：

Q1) 你的工作場景偏正式還是偏隨性？

偏正式：

- 大多數人穿西裝外套、套裝；

- 顏色以黑、白、灰、深藍為主；

- 沒有人會穿牛仔褲運動鞋出席會

- Casual day穿著也是「有配搭過」。

偏隨性：

- 外套不是必需，穿搭比較休閒輕鬆；

- 常見到T-shirt、針織衫、甚至有帽衛衣；

- 常見運動鞋、平底鞋；

- 注重舒適多於體面。

自我檢測：

● 「A」如果你穿著商務裝束上班，會否覺得太用力？

● 「B」你穿牛仔褲會不會不敢進會議室？

你的不安來自「A」 或是「B」?

「A」可透過選擇較柔軟的布料、減少正式的剪裁（如有肩墊、挺身厚實布料），讓整體不會過於刻意或正式。

「B」需要提高穿搭完成度及俐落感（不代表要穿名貴服飾），不妨先參考其他同職級的穿搭，保持衣服平整亮麗及簡潔妝髮！

Q2) 與你共事的人，對「表現個人風格及時尚」是歡迎還是不鼓勵、覺得無必要？

歡迎：

- 同職級的穿搭差異很大（有人極簡有人花枝招展）；

- 會見到亮色、特殊剪裁、品牌；

- 有個人特色者會容易被記住；

- 專業度不會因為有個人特色而被質疑。

不鼓勵：

- 不會有人特別突出，大家穿搭都差不多：

- 顏色低調穿搭平庸實際；

- 有個人風格者會被視為異類；

- 合群比表現精緻時尚重要。

自我檢測：

● 如果你穿了新服裝並稍作打扮，同事會說「好好看！」還是「你穿這樣今晚有約？」

● 你的上級是傾向衣著「有個人風格」，還是傾向「平實又普通」？

你上級的衣著某程度代表著「你的上班衣著上限」！這是讓你檢視一下自己的上班衣著是可以隨心所欲，還是需要作出語調整！

現在對自己的職場穿搭是否需要調整應該更有概念了吧！職場穿搭與公司氛圍及個人職位相符，始終是比被人記住更為重要！