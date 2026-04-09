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全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列
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全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice Chow

　　CHIIKAWA 粉絲注意！「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」將於4月18日在旺角MOKO 新世紀廣場隆重開幕！新店設有MTR層地下店及二樓店，合共逾4,000呎，地下店除了有多個香港特色打卡位外，更首次發售香港限定公仔掛飾。同時，店內亦會發售多款日本商品，而多款斷市產品將會重新發售，fans即睇心水目標準備好入手！ 

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

 

2大香港限定公仔掛飾

 

　　全港首間常設店「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」地下店設計融入香港特色元素，更將推出2大香港限定公仔掛飾，以香港特色物品為靈感。「香港茶記」系列一眾角色變身為菠蘿油、蛋撻、涷檸茶、紅豆冰、雲吞麵好得意，而「香港紅白藍」系列角色們坐於紅白藍小袋子煨1可愛，Usagi更穿上紅白藍袋子為頭套，可愛模樣之餘又帶著滿滿的香港情懷，必須列入收藏品之一！

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

2大香港限定公仔掛飾-「香港紅白藍」

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

2大香港限定公仔掛飾-「香港茶記」

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

 

多款日本復刻公仔預覽

 

　　CHIIKAWA 粉絲有福了！「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」除了發售香港限定公仔掛飾外，更會發售多款日本復刻公仔，當中包括辣咖喱公仔掛飾、達摩公仔、招福！小八公仔及掛飾等等，款款均人氣十足，之前未能入手的粉絲們記得把握機會入手心頭好！

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

辣咖喱公仔掛飾

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

達摩公仔

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

招福！小八公仔及掛飾

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

討伐失敗毛茸茸公仔掛飾

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

尾巴掛飾

 

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

小蜜蜂公仔掛飾

 

CHIIKAWA SHOP in HONG KONG 

開業日期︰4 月 18 日（星期六）

地點︰旺角 MOKO 新世紀廣場（地下店）MTR 層 M10 號舖、（二樓店）二樓 L236 號舖

營業時間︰地下店10am-9pm、二樓店 10:30am-9:30pm

 

Tags:#Chiikawa#旺角#Moko 新世紀廣場#玩樂旅遊熱話#香港周圍遊#玩樂旅遊
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