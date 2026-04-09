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寵物情報︱CASETiFY寵物系列自訂手機殼＋毛孩貼紙個人化設計＋免費送貼紙
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寵物情報︱CASETiFY寵物系列自訂手機殼＋毛孩貼紙個人化設計＋免費送貼紙

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:CASETiFY

　　4 月 11 日為國際寵物日，花心思同寵物慶祝之餘，亦可以考慮CASETiFY全新寵物系列，將你的手機配件個人化增加愛寵元素。你只需於品牌網上「Custom Stickers Studio」完成幾個簡單步驟，即可上載愛寵相片設計成毛孩貼紙，製成個人特色手機殼，會員更專享購買相片/貼紙自訂產品，免費送你毛孩貼紙！

 

寵物情報︱CASETiFY寵物系列自訂手機殼＋毛孩貼紙個人化設計＋免費送貼紙

寵物情報︱CASETiFY寵物系列自訂手機殼＋毛孩貼紙個人化設計＋免費送貼紙

 

　　時尚生活科技配件品牌 CASETiFY 宣佈推出專為寵物愛好者而設的全新系列，除了涵蓋多款色彩繽紛的寵物主題電子配件印花圖案，更同步推出升級自訂功能「Custom Stickers Studio」。繼 3 月份推出「Custom Studio Filters」濾鏡功能後，CASETiFY 再推出「Custom Stickers」自訂工具，有CUTOUTS、MOTIFS及FRAMES三個設計模版方便個人化設計。

 

寵物情報︱CASETiFY寵物系列自訂手機殼＋毛孩貼紙個人化設計＋免費送貼紙

 

　　你只需於專頁上先選擇裝置類型及型號、手機殼/保護殼類型，再上載愛寵相片及增加喜愛貼紙，即可設計圖案的擺位。CASETiFY會員獨家專享購買相片/貼紙自訂產品，免費送你毛孩貼紙！

 

　　•    CUTOUTS（一鍵去背）：此功能可即時為照片移除背景並生成貼圖，用戶可以自由移動、縮小或放大貼圖，實現完美的構圖佈局。

 

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　　•    MOTIFS（主題貼圖庫）：精選一系列人氣貼圖庫，提供多種流行圖案選擇，瞬間提升自訂照片設計的豐富度和層次感。

 

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　　•    FRAMES（專屬照片框）：用戶可將珍貴照片上載至預設的相框中，將與毛孩共處的動人時刻轉化為極具個人特色的手機殼。

 

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詳情 https://www.casetify.com/zh_HK/

 

Tags:#寵物#Shopping#寵物情報#CASETiFY
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