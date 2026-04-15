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職場女王︱如何策略性駕馭脾氣，情緒管理技巧＋以德服人最高境界
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職場女王︱如何策略性駕馭脾氣，情緒管理技巧＋以德服人最高境界

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　杜月笙有句老話，今天聽來依然鏗鏘有力：「頭等人，有本事，沒脾氣。二等人，有本事，有脾氣。末等人，沒本事，大脾氣。」

 

　　我就是那種標準的「二等人」。自問有點本事，也確實做出過成績，所以脾氣大得理直氣壯。抓住別人的錯處就往死裡打，得理不饒人，自以為「赢」了道理，結果卻輸掉了「人」，成為眾矢之的。

 

　　以前的我信奉「實力為王」，以為只要我夠能打，一個抵幾個，不服的就打到你服。結果呢？人家只是口服心不服。在你看不見的地方，不知留下了多少牙齒印，埋下了多少不知何時會爆的地雷。現在回看，只能說一句「抵死」。在地獄與人間折返了無數次，死過翻生後才終於覺醒：所有你吃下的苦果，都是自己親手種下的。想起當年幼稚地遷怒他人，實在丟人現眼！

 

　　EQ不是忍，是駕馭情緒的「本事」

 

　　講到「脾氣」，就不能不提 EQ（情商）。

 

　　太多人將 EQ 曲解為「忍氣吞聲」，認為是「忍無可忍，重新再忍」。這完全是誤解！

 

　　真正的 EQ，是做情緒的主人，而不是做情緒的奴隸。

 

　　發脾氣是本能，是個人都有；但能駕馭脾氣，才叫本領。這不是說你不能有情緒，而是你要懂得策略性地運用情緒。這是一種高級的「術」：

 

　　該不該發？（Is it necessary?）

 

　　如何發？（What's the best way to express it?）

 

　　何時發？（When is the right time?）

 

　　對誰發？（Who is the target audience?）

 

　　高手發脾氣，是「有的放矢」。他們在頭腦極度清醒、情緒極度穩定的時候，才選擇「發脾氣」作為一種手段，去達成某個特定目的。絕不是被情緒牽著鼻子走的隨心而發。

 

　　最高境界：以德服人，贏得天下

 

　　回過頭來看「頭等人，有本事，沒脾氣」。這不是做個沒有情緒的機械人。

 

　　是做人做事的格局夠大，思考的是大局，是長遠利益，而不是個人的喜惡與私慾。一時的意氣之爭，根本不會爭。要爭的，不是一日之長短，而是一生人成就的高低。

 

　　用拳頭讓人信服，只是匹夫之勇；用道理讓人閉嘴，也只是口舌之爭。最高境界，始終是「以德服人」。這不是唱高調，而是最頂級的生存智慧——用你的格局、氣度和智慧，去贏得人心，最終才能贏得天下。

Tags:#職場女王#情緒管理#職場人語#管理學#打工仔
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