溫傑星期四｜領展套現或回饋股東好息之徒留意｜美伊談判變數多港股兩萬六反彈完？ | 專家點睇中國宏橋？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

領展以約15億港元溢價出售新加坡零售物業，領展表示有意增加在新加坡的投資比重的同時，定期檢視旗下資產是否繼續持有，是次出售所得資金若果超出短期需要，將回饋基金持有人，憧憬增加派息？

美國副總統萬斯周六（11日）上午率團赴伊斯蘭堡與伊朗舉行首輪直接會談，白宮澄清伊朗所提到的10點方案已被否決。至於伊朗方面稱為回應以色列襲擊黎巴嫩，重新對霍爾木茲海峽油輪收取通行費，且每日限12艘船隻通行。美伊談判前變數多，恒指昨日挑戰26000點未果，今日再度向下，兩萬六整數關阻力大？

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