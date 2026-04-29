歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
五月
尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城 尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
商場活動 展覽
尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
推介度：
27/05/2026 - 21/06/2026
07
七月
紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026 紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
推介度：
07/07/2026 - 10/07/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
職場女王︱職場新丁變「老油條」？公司懷才不遇？突破安於現狀求變
辦公室求生術

職場女王︱職場新丁變「老油條」？公司懷才不遇？突破安於現狀求變

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　很多人終其一生，都在尋找解開身上枷鎖的鑰匙，卻從未發現，自己就是解鎖人！那條「鑰匙」，其實一直握在自己手裡。問問你自己，敢不敢豁出去，肯不肯改變，願不願意放手？

 

故事一：辦公室裡的「大象」

 

　　一個職場「新丁」剛入職時，滿腔熱血，初生之贖，充滿理想，卻被老闆、前輩一句「太嫩了」、「沒經驗」、「別搞事」打沉。那種當眾出糗、被否定的「痛」，讓他刻骨銘心。

 

　　從此，他學乖了。他認定，在這個辦公室裡，「多做多錯，少做少錯」。他把自己的潛力與創意牢牢鎖上，只求安穩。

 

　　幾年過去，「新丁」變成了「老油條」。他明明累積了足夠的經驗與實力，可以獨當一面，甚至挑戰更高的位置。但機會來臨時，他卻本能地退縮。老闆可能只是隨口問問他的想法（就如那條無關痛癢的繩子），他內心深處那條名為「失敗創傷」的鎖鍊卻立刻被拉緊。

 

　　他早已忘記，自己已不再是當年那個無力反抗的「新丁」。他親手為自己打造了一個名為「安於現狀」的牢籠，並說服自己，這就是最安全、最適合他的地方。他成了辦公室裡那隻有力氣卻不行走的「大象」。

 

故事二：誰綁住了你？

 

　　一個年輕讀者，向我訴苦，說他如何懷才不遇、公司制度如何僵化、上司如何不賞識他，每天上班都像行屍走肉，他渴望「解脫」，想尋找事業的「自由」。

 

　　我問：「公司用終身合約綁死你，不准你辭職嗎？」

 

　　他答：「那又沒有。」

 

　　我再問：「你上司揸槍指住你，扣起你護照，讓你走不了嗎？」

 

　　他答：「當然沒有。」

 

　　我說：「既然公司沒綁你，上司沒鎖你，那捆住你手腳、讓你無法『解脫』的，究竟是誰？」

Tags:#職場女王#打工仔#職場人語
Add a comment ...Add a comment ...
職場女王︱職場生存法則︰將心比己是致命毒藥？遠離是非＋死守尊嚴底線
更多職場女王文章
職場女王︱職場生存法則︰將心比己是致命毒藥？遠離是非＋死守尊嚴底線

投票區

牛頭角的士奪命車禍
299
|
1

你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？

應該
95%
不應該
4%
無意見
1%
投票期：2026-05-18 ~ 2026-06-18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處