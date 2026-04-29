職場女王︱職場新丁變「老油條」？公司懷才不遇？突破安於現狀求變

很多人終其一生，都在尋找解開身上枷鎖的鑰匙，卻從未發現，自己就是解鎖人！那條「鑰匙」，其實一直握在自己手裡。問問你自己，敢不敢豁出去，肯不肯改變，願不願意放手？

故事一：辦公室裡的「大象」

一個職場「新丁」剛入職時，滿腔熱血，初生之贖，充滿理想，卻被老闆、前輩一句「太嫩了」、「沒經驗」、「別搞事」打沉。那種當眾出糗、被否定的「痛」，讓他刻骨銘心。

從此，他學乖了。他認定，在這個辦公室裡，「多做多錯，少做少錯」。他把自己的潛力與創意牢牢鎖上，只求安穩。

幾年過去，「新丁」變成了「老油條」。他明明累積了足夠的經驗與實力，可以獨當一面，甚至挑戰更高的位置。但機會來臨時，他卻本能地退縮。老闆可能只是隨口問問他的想法（就如那條無關痛癢的繩子），他內心深處那條名為「失敗創傷」的鎖鍊卻立刻被拉緊。

他早已忘記，自己已不再是當年那個無力反抗的「新丁」。他親手為自己打造了一個名為「安於現狀」的牢籠，並說服自己，這就是最安全、最適合他的地方。他成了辦公室裡那隻有力氣卻不行走的「大象」。

故事二：誰綁住了你？

一個年輕讀者，向我訴苦，說他如何懷才不遇、公司制度如何僵化、上司如何不賞識他，每天上班都像行屍走肉，他渴望「解脫」，想尋找事業的「自由」。

我問：「公司用終身合約綁死你，不准你辭職嗎？」

他答：「那又沒有。」

我再問：「你上司揸槍指住你，扣起你護照，讓你走不了嗎？」

他答：「當然沒有。」

我說：「既然公司沒綁你，上司沒鎖你，那捆住你手腳、讓你無法『解脫』的，究竟是誰？」