美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

經過一個多月的交戰，周三（8日）清晨終於傳來美國和伊朗停火談判的好消息。從現實的角度來看，維持停火的條件仍然是脆弱的，在以色列繼續空襲黎巴嫩的情況下，甚至隨時都可能破裂，但它至少帶來了以下三大正面信息：

一，伊朗在「戰爭與和平」的問題上展現出理性。此次美以對伊朗不宣而戰，且在首波攻擊中，就斬首擊殺了精神領袖哈梅內伊及近50名軍政要員。伊朗作為一個神權國家，最高領袖遇害的嚴重性不亞於遭受大規模殺傷式攻擊。

因此，伊朗會在多大程度上將衝突升級，甚至會否進行核試爆，都備受關注。伊朗此番願意坐下來談，雖然她提出的十點要求較為嚴苛，美方不可能全盤接受，但畢竟還是給戰爭帶來了降溫的機會，且有助於霍爾木茲海峽恢復通航，在一定程度上紓緩全球能源危機。

巴基斯坦主持美伊和談；圖為巴國總理謝里夫與美國總統特朗普會面。（美聯社）

二，這次談判選擇在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行。巴基斯坦是伊斯蘭世界唯一的核武國，更與海灣大國沙特阿拉伯締結了軍事同盟。

由巴國來擔任中間國，既有助於保障伊朗作為伊斯蘭國家的合理地位與正當利益，又可以拉動沙特等阿拉伯國家，避免進一步捲入霍爾木茲海峽衝突，防止中東戰事升級擴大。換個角度看，伊朗同意在伊斯蘭堡談的其中一個原因，恐怕也是看中了巴國和海灣國家的友好關係，藉此消除後者對伊朗導彈攻勢的不滿。

更為重要的是，巴基斯坦與中國關係緊密，兩國上至政府、下至民間都視彼此為「鐵桿兄弟」。巴國在撮合這場談判之前，就已經先行與北京共同提出了五點倡議，其要旨就是立即停火，展開和談。坦白說，沒有中國的支持，巴基斯坦哪來足夠實力來調停美伊之間的戰爭？

特朗普：相信中國促成伊朗和談

三，特朗普政府和美國輿論均認可中國促和的努力。特朗普周二（7日）宣布接受停火談判時，向美國記者表示，相信中國促成了伊朗同意談判。

次日，美國《紐約時報》亦引述伊朗官方消息透露，中國在最後時刻介入，敦促伊朗保持克制、展現靈活性以緩和局勢。有關報道引來數百按讚和留言，原因在於美國公眾普遍反對捲入伊朗戰事，北京的促和舉動事實上符合他們的期許。

美以擊殺哈梅內伊，引發伊朗強硬反擊。（美聯社）

與此同時，中國外交部發言人毛寧總結了中方近期的促和行動，指出：「王毅外長先後同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國家等各方26次通話，中國政府中東問題特使赴地區穿梭斡旋。前不久，中國同巴基斯坦共同提出五點倡議，體現了國際社會促和止戰的普遍共識。」

美俄均已捲入戰爭



自從美以對伊朗發動戰爭以來，北京會採取何種反應，一直受到各方緊密關注。毛寧的上述總結，與特朗普近日發出的要把伊朗「炸回石器時代」、「整個文明將消亡」等言論相比，形成了中美兩國世界觀及相應外交戰略的明確「交鋒面」。一個「生戰」，一個「止亂」，中美間的大國之爭，也因此將以世界是走向「戰爭」還是「和平」來分高下。

當前，在全球戰略及常規軍事綜合實力最強大的三個大國，俄羅斯在歐洲與烏克蘭爆發戰爭，美國則又一次開啟了中東戰禍，中國是唯一沒有捲入戰爭的國家。只要中國能夠保持戰略定力，成為世界地圖上最後一片「安全綠洲」，人類就還有機會遠離第三次世界大戰的滅絕性後果。

只有考慮到上述底線思維，才能理解北京的各種舉動：為了避免中東戰事升級擴大，她現階段既不會在聯合國批准對霍爾木茲海峽的軍事護航，也不會為伊朗提供軍事保障，同時還會以美國公眾利益出發，協助鋪排停火機制，以便特朗普政府可以盡快從這場戰爭泥濘中脫身。

中巴兩國外長共同提出中東停火五點倡議（美聯社）

中美博弈形勢變化



當然，道高一尺，魔高一丈，中國的促和意願，未必受到各參戰方尊重，甚至遭遇挫折，導致地緣利益受損。對於這個問題，可以從現實角度，回顧一下伊朗戰事爆發後的中美博弈形勢變化：

在戰爭爆發前，特朗普政府聯手以色列對華發起外線進攻——他在東亞為日本擴軍開綠燈，縱容極右翼首相高市早苗發表「台灣有事論」；在南亞，以色列總理內塔尼亞胡高調邀請印度總理莫迪到訪，向印度提供尖端技術支援，以縮小中印軍事實力差距。

在拉美，美軍突襲了委內瑞拉，奪下了該國石油控制權，然後閃擊伊朗，準備再下一城，控制另一個與中國具有戰略夥伴關係的能源大國。如果戰事順利，美國的亞洲盟國都會配合行動，在中國周邊製造連串事端。然而，特朗普的軍事冒險碰了釘子－－原打算一個周末就打完的戰爭，如今已拖了一個多月。

伊朗封鎖霍爾木茲海峽後，日本瞬間面對能源危機，本來打得火熱的高市立即與特朗普割席，非但沒有參與對伊朗的軍事行動，反而接受了伊朗的航道安排。而中國國民黨主席鄭麗文此際訪問大陸，亦為兩岸和平帶來新契機。

美國民眾反戰情緒高漲；圖為陣亡美軍回家。（美聯社）

再看美國印太戰略的另一個死黨新德里，同樣因為能源短缺而陷入通脹及金融動盪，莫迪站錯隊，只能眼睜睜看著死敵巴基斯坦成為調停的主角。

當美國公眾在《紐時》閱讀到北京在最後一刻促成美伊和談時，美國蓋洛普民調機構的最新調查顯示，去年中國在全球各國民眾的認可度超過了美國，差距更是近20年來最大，達到5個百分點。美國對伊朗發動戰爭，將令中國的國際聲譽進一步推高，因為這個地球上崇尚和平者，肯定比好戰者多。