歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
經過一個多月的交戰，周三（8日）清晨終於傳來美國和伊朗停火談判的好消息。
國際評論

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

政經范局
范強
政經范局

　　經過一個多月的交戰，周三（8日）清晨終於傳來美國和伊朗停火談判的好消息。從現實的角度來看，維持停火的條件仍然是脆弱的，在以色列繼續空襲黎巴嫩的情況下，甚至隨時都可能破裂，但它至少帶來了以下三大正面信息：

 

　　一，伊朗在「戰爭與和平」的問題上展現出理性。此次美以對伊朗不宣而戰，且在首波攻擊中，就斬首擊殺了精神領袖哈梅內伊及近50名軍政要員。伊朗作為一個神權國家，最高領袖遇害的嚴重性不亞於遭受大規模殺傷式攻擊。

 

　　因此，伊朗會在多大程度上將衝突升級，甚至會否進行核試爆，都備受關注。伊朗此番願意坐下來談，雖然她提出的十點要求較為嚴苛，美方不可能全盤接受，但畢竟還是給戰爭帶來了降溫的機會，且有助於霍爾木茲海峽恢復通航，在一定程度上紓緩全球能源危機。

 

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

巴基斯坦主持美伊和談；圖為巴國總理謝里夫與美國總統特朗普會面。（美聯社）

 

　　二，這次談判選擇在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行。巴基斯坦是伊斯蘭世界唯一的核武國，更與海灣大國沙特阿拉伯締結了軍事同盟。

 

　　由巴國來擔任中間國，既有助於保障伊朗作為伊斯蘭國家的合理地位與正當利益，又可以拉動沙特等阿拉伯國家，避免進一步捲入霍爾木茲海峽衝突，防止中東戰事升級擴大。換個角度看，伊朗同意在伊斯蘭堡談的其中一個原因，恐怕也是看中了巴國和海灣國家的友好關係，藉此消除後者對伊朗導彈攻勢的不滿。

 

　　更為重要的是，巴基斯坦與中國關係緊密，兩國上至政府、下至民間都視彼此為「鐵桿兄弟」。巴國在撮合這場談判之前，就已經先行與北京共同提出了五點倡議，其要旨就是立即停火，展開和談。坦白說，沒有中國的支持，巴基斯坦哪來足夠實力來調停美伊之間的戰爭？

 

特朗普：相信中國促成伊朗和談

 

　　三，特朗普政府和美國輿論均認可中國促和的努力。特朗普周二（7日）宣布接受停火談判時，向美國記者表示，相信中國促成了伊朗同意談判。

 

　　次日，美國《紐約時報》亦引述伊朗官方消息透露，中國在最後時刻介入，敦促伊朗保持克制、展現靈活性以緩和局勢。有關報道引來數百按讚和留言，原因在於美國公眾普遍反對捲入伊朗戰事，北京的促和舉動事實上符合他們的期許。

 

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

美以擊殺哈梅內伊，引發伊朗強硬反擊。（美聯社）

 

　　與此同時，中國外交部發言人毛寧總結了中方近期的促和行動，指出：「王毅外長先後同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國家等各方26次通話，中國政府中東問題特使赴地區穿梭斡旋。前不久，中國同巴基斯坦共同提出五點倡議，體現了國際社會促和止戰的普遍共識。」

 

美俄均已捲入戰爭
 

　　自從美以對伊朗發動戰爭以來，北京會採取何種反應，一直受到各方緊密關注。毛寧的上述總結，與特朗普近日發出的要把伊朗「炸回石器時代」、「整個文明將消亡」等言論相比，形成了中美兩國世界觀及相應外交戰略的明確「交鋒面」。一個「生戰」，一個「止亂」，中美間的大國之爭，也因此將以世界是走向「戰爭」還是「和平」來分高下。

 

　　當前，在全球戰略及常規軍事綜合實力最強大的三個大國，俄羅斯在歐洲與烏克蘭爆發戰爭，美國則又一次開啟了中東戰禍，中國是唯一沒有捲入戰爭的國家。只要中國能夠保持戰略定力，成為世界地圖上最後一片「安全綠洲」，人類就還有機會遠離第三次世界大戰的滅絕性後果。

 

　　只有考慮到上述底線思維，才能理解北京的各種舉動：為了避免中東戰事升級擴大，她現階段既不會在聯合國批准對霍爾木茲海峽的軍事護航，也不會為伊朗提供軍事保障，同時還會以美國公眾利益出發，協助鋪排停火機制，以便特朗普政府可以盡快從這場戰爭泥濘中脫身。

 

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

中巴兩國外長共同提出中東停火五點倡議（美聯社）

 

中美博弈形勢變化
 

　　當然，道高一尺，魔高一丈，中國的促和意願，未必受到各參戰方尊重，甚至遭遇挫折，導致地緣利益受損。對於這個問題，可以從現實角度，回顧一下伊朗戰事爆發後的中美博弈形勢變化：

 

　　在戰爭爆發前，特朗普政府聯手以色列對華發起外線進攻——他在東亞為日本擴軍開綠燈，縱容極右翼首相高市早苗發表「台灣有事論」；在南亞，以色列總理內塔尼亞胡高調邀請印度總理莫迪到訪，向印度提供尖端技術支援，以縮小中印軍事實力差距。

 

　　在拉美，美軍突襲了委內瑞拉，奪下了該國石油控制權，然後閃擊伊朗，準備再下一城，控制另一個與中國具有戰略夥伴關係的能源大國。如果戰事順利，美國的亞洲盟國都會配合行動，在中國周邊製造連串事端。然而，特朗普的軍事冒險碰了釘子－－原打算一個周末就打完的戰爭，如今已拖了一個多月。

 

　　伊朗封鎖霍爾木茲海峽後，日本瞬間面對能源危機，本來打得火熱的高市立即與特朗普割席，非但沒有參與對伊朗的軍事行動，反而接受了伊朗的航道安排。而中國國民黨主席鄭麗文此際訪問大陸，亦為兩岸和平帶來新契機。

 

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

美國民眾反戰情緒高漲；圖為陣亡美軍回家。（美聯社）

 

　　再看美國印太戰略的另一個死黨新德里，同樣因為能源短缺而陷入通脹及金融動盪，莫迪站錯隊，只能眼睜睜看著死敵巴基斯坦成為調停的主角。

 

　　當美國公眾在《紐時》閱讀到北京在最後一刻促成美伊和談時，美國蓋洛普民調機構的最新調查顯示，去年中國在全球各國民眾的認可度超過了美國，差距更是近20年來最大，達到5個百分點。美國對伊朗發動戰爭，將令中國的國際聲譽進一步推高，因為這個地球上崇尚和平者，肯定比好戰者多。

Tags:#政經范局#大國博弈#中東戰火#中東局勢#伊朗#美國#特朗普#中國#美伊關係#霍爾木茲海峽#全球能源危機#巴基斯坦#停火談判
Add a comment ...Add a comment ...
當山田洋次的電影裏出現了中國遊客
更多政經范局文章
當山田洋次的電影裏出現了中國遊客

投票區

美伊達成暫時停火協議 本周重啟談判
121
|
0

你認為美國會否再一次趁談判偷襲？

62%
不會
35%
無意見
3%
投票期：2026-04-08 ~ 2026-05-08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處