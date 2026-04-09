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啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠
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啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:啟德體育園

　　2026年國泰／滙豐香港國際七人欖球賽將於4月17至19日舉行，今年載譽歸來啟德體育園，一眾球迷去邊搵食最著數？就腳之選一定係「啟德零售館七欖盛會—美食音樂・狂熱派對」，體育園多間食肆推出餐飲優惠及主題套餐，場外更有結合DJ音樂派對、特色商品及美食攤位，全日投入狂歡派對！

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

 

啤酒、雞尾酒買一送一

 

　　體育園園區內逾20間食肆將於活動期間，聯手推出各式各樣精彩的「七欖限定美食優惠」，包括啤酒及雞尾酒限定買一送一優惠！餓虎藏龍餐廳及酒吧主餐牌9折優惠， GoNuts 亦推出欖球賽特別菜式，而PHI Coffee & Pancake黃金比例‧原味梳乎厘特價$70，抵食！

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

餓虎藏龍餐廳及酒吧欖球賽特別套餐包括指定啤酒兩杯、南蠻炸雞配大阪燒醬一份、香脆薯格一份、酥炸洋蔥圈一份。港幣$218（店址︰運動健康中心，4樓）
 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

JOMO特調雞尾酒買一送一優惠（店址︰啟德零售館2，1樓 M2-LA104A1）

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

KOMEDA's Coffee 方堡套餐 $77

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

憑當日7人欖球賽入場券可享The Pantry Club指定啤酒買一送一優惠 ，只限外賣（店址︰啟德零售館3，G樓 M3-005）

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

PHI Coffee & Pancake黃金比例‧原味梳乎厘港幣$70（原價港幣$98）（店址︰北斗園，G樓NG-001）

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

GoNuts  欖球賽特別菜式港幣$118至港幣$198（店址︰啟德零售館2，G樓 M2-016）

 

主題市集攤位＋臉部彩繪

 

　　參與啟德零售館七欖盛會的球迷與小朋友們可到臉部彩繪攤位，畫上欖球主題圖案，全情投入賽事氛圍。現場 Warmies 限定店將推出可愛治癒系毛公仔，除了香港限定美食造型，更有全港首度推出的欖球造型毛公仔，僅在啟德零售館獨家發售。
 
 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

Warmies® Rugby Ball 全港首度推出欖球造型毛公仔於啟德零售館獨家發售

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

Warmies® Boba 香港限定系列

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

日本最大室內遊樂園品牌JOYPOLIS SPORTS Hong Kong 帶來特色IP 精品


 

送$50「美食海灣」美食餐飲券

 

　　成為「啟德體育園之友」會員優惠多多，於4月13至19日期間，「啟德體育園之友」會員於啟德零售館指定商戶同日累積電子消費滿港幣$300，即可換領港幣$50「美食海灣」美食餐飲券一張。顧客憑券到「美食海灣」食肆 —「泰公館」及「La Baia」享受美食，可一邊品嚐賽後美饌派對，一邊飽覽啟德海濱美景。此外，4月13至19日期間，會員憑手機應用程式掃描館內指定二維碼，有機會領取港幣$100購物優惠券，於園內指定商戶消費滿港幣$900，即享港幣$100折扣。

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

 

「啟德體育園之友」消費即賞港幣$50「美食海灣」美食餐飲券

日期：2026年4月13至19日

換領地點：啟德體育園啟德零售館2，G樓禮賓部

「啟德體育園之友」掃碼即搶港幣$100購物優惠券

日期：2026年4月13至19日

換領地點：啟德零售館

換領詳請： 「啟德體育園之友」會員只要憑手機應用程式掃描館內指定二維碼，即可前往獎賞頁，有機會領取港幣$100購物優惠券，並於園內指定商店消費滿港幣$900，即享港幣$100折扣。數量有限，先到先得，換完即止。

 

啟德零售館七欖盛會

日期︰2026年4月17至19日（星期五至日）

地點︰啟德體育園啟德零售館2，G樓

時間︰12nn -8pm

費用︰免費入場

https://www.kaitaksportspark.com.hk/

 

Tags:#啟德體育園#啟德#啟德零售館#臉部彩繪#買一送一#啟德零售館七欖盛會#美食情報#美食優惠#欖球#市集#國泰滙豐香港國際七人欖球賽#玩樂旅遊熱話#玩樂旅遊#香港周圍遊
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