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激勵青年人意志，昌隆國運拼發展
大中華評論

激勵青年人意志，昌隆國運拼發展

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　美國以色列發動對伊朗侵略戰爭並遭到狠狠的還擊，是改變地緣政治局面的歷史性事件，這當中雖涉及不知多少生命死亡的慘劇，絕對是壞事，但我們更應從中汲取經驗教訓，看透國運人生。

 

　　伊朗的表現，有一點很值得我們注意與參考。在其上一任最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）被暗殺前，我的確感到這個國家不大靠譜，自家領袖的安全毫無保障，以色列的特工如入無人之境，伊朗的國家機密等若透明，如何反擊缺乏計劃與執行力。

 

　　但新一批領導人上台後，其國家意志得到了統一，戰略戰術有如脫胎換骨，有板有眼，與兵法之道若合符節，大有成為以弱成強範例的氣勢。伊朗的國力不會在幾周內進步得這麼快，改變的是人民與國家的意志，一種怒火燃點，抗戰意志變為堅決，再加上伊朗人民的平均教育水準極高，又有數千年古國文明的支撐，得罪他們不是開玩笑的。

 

愈是勝利，愈應檢視自身短板

 

　　人的因素第一。國運與人生的決定性關鍵也正是人的素質：知識、技能與不屈的意志。這在中國近代史中也隨時可找到佐證。一百多年前，胡適說中國人是「差不多先生」，做事馬馬虎虎，毫不嚴謹，魯迅的《阿Q正傳》也深刻勾勒出當時中國人「精神勝利法」的劣根性。

 

　　中國人民在那個遭到無數羞辱的年代，自信心盡失，難以在弱肉強食的世界叢林中自強不息。但自朝鮮戰爭中勝利後，民族的自信又再回來，人民被組織了起來，近年經濟、科技、軍事、文化的極速發展，更是使到「東亞病夫」這名字變成荒誕。但在人民的內涵與意志都經歷了如此重大的變化後，我們斷不可忘記憂患意識也是中華民族的特性，愈是勝利愈應檢視自己還有哪些短板。

 

河南碩士生，「躺平」 兩派激辯

 

　　近日河南省有位55歲的父親與其25歲擁有碩士學位的兒子，所引發的爭論便足以警醒我們，中國的發展並非一帆風順，總會有些困難我們要化解。這個家庭事件在幾天內引來網上4億個點擊，及無數人參與的激烈討論，正可反映中國人民的深切關注。

 

　　他們在爭議甚麼？這名碩士畢業生用行動說明他要「躺平」，他不事生產，不找工作，還離家失蹤幾個月。他父親急得老淚縱橫，發出悲愴的呼號：「你總得養活自己啊！」該兒子如何回應？「我不違法，不違背公序良序，沒麻煩別人，有甚麼問題？」他不肯工作，是因為「不願將就，那些工作要麼工資低到養不活自己，要麼重複性勞動學不到東西。」、「憑甚麼為生存放棄尊嚴？」

 

　　支持這名青年與罵他為廢物的兩派網民，旗鼓相當。我是個實用主義者，雖然理解他為何會自暴自棄如斯，對他論點卻不敢苟同。他不去工作，部分是因為他感到就算工作也沒有希望達致他的理想，但我們都知道，一個不肯踏出第一步去工作的人，他的人力資本只會不斷消逝，將來更無可能達到甚麼理想。

 

　　在我的那個遙遠年代，香港到美國的留學生大多都為自己的生存與學業奮鬥過，並無怨言。我讀本科時有獎學金，不用交學費，但餘額不足以支持生活費，所以我在圖書館每周工作15小時，負責把信件放入信封中寄出，又負責把雜誌放回書架上。另一周兩晚，從午夜12時到早上8時在一護士宿舍當看更。

 

　　這兩份工都是優差，比不上在餐館洗碗的勞動強度，但除了賺錢生活外，完全不會對未來的事業或學業有幫助，為甚麼不會埋怨？因為深知這是短期的付出，能夠讀書，未來便有希望！我們不怕付出，也適應競爭環境，有敢於拼搏的鬥志。

 

激勵青年人意志，昌隆國運拼發展年輕人在入大學後便停止成長，不願學習，不願工作，浪費了自己的黃金年代，已是不少社會的普遍現象。（Shutterstock圖片）

 

 

不願工作，或與人口結構有關

 

　　香港人對上述河南父子的事件不應該感到陌生。十多年前，甚至現時，我們都聽過不少香港的大學生畢業後便躺平，沉迷打機等等的事件。在歐債危機發生時，我們也知道意大利出現了很多不事生產的「啃老族」。由此可知，某些年輕人在入大學後便停止成長，不願學習，不願工作，浪費了自己的黃金年代，是十分普遍的事。哪個社會能化解此問題，這個社會便更能再上一層樓。

 

　　為何會出現此現象？我猜想與人口結構有關。在嬰兒潮世代（1946至1965年出生的人），香港每個婦女等閒有4、5名子女，但1991年已跌至平均1.28名，2001年更跌至0.93名。這意味著在嬰兒潮的族群，從小在家庭內部便要面對資源競爭，亦較懂得所獲資源並非理所當然才可得到。但當家中只有一名子女，萬千寵愛在一身，不用競爭也會得盡父母的所有，到長大時面對激烈的競爭環境時，若非不堪一擊，躲回家中躺平，便是心生怨氣，埋怨社會的不公。香港黑暴時期參與者的年齡組合，亦暗合低生育率時期的出生者，他們與嬰兒潮年代族群的意識形態大相逕庭。

 

　　內地的情況也相差不遠。1963年中國人民的總和生育率是7.5，即一個媽媽平均生7.5人，1990年代是2.3至2.7之間，還算正常，但到了2000年代，已跌至1.2至1.6之間，2023年更跌至1.0，這都意味著內地一樣出現了港式「萬千寵愛在一身」的現象，只是出現時間稍晚而已。他們能進高校的比率已接近八成，但在面對職場競爭時，其中一部分人一樣會崩潰，一樣會躺平，一樣會充滿怨氣。

 

　　如何解救？篇幅有限，不能盡述。教育及成長期便要鍛練意志，營造憂患意識，培養責任感，這些可能比傳授知識更重要。社會亦要努力發展新質生產力，此種生產力大大有助社會創造新機會，從而可提升人民在拼搏期間成功的希望。

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 

【知識庫】內地大學畢業生月薪有多少？

 

　　－根據2024年至2025年發布的《中國本科生就業報告》及相關官方數據，本科畢業生平均月薪約6199元（人民幣，下同）。

　　－北京、上海、深圳、廣州起薪中位數約7500至9500元。

　　－東部地區約6,861元；中西部及東北地區約5000至5500。

　　－高薪專業前3名：信息安全逾7700元、軟件工程逾7500元、計算機科學與技術逾7400元。

　　－碩士畢業生比本科生高出1500至2500元。

　　－博士畢業生在科研單位或科技巨頭（如華為、阿里），博士起薪一般是本科生的3倍以上。

 

（本文原載於4月10日《香港經濟日報》） 

Tags:#社會問題#就業#教育#家庭#香港#意大利#雷鳴天下#中國#人口結構#大學畢業生#中國經濟
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