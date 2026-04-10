在4月8日，美國謂伊朗的10點停火建議是可以作為談判的基礎，但美國作出這表達後的不夠12小時，總統特朗普就謂，伊朗那10點停火建議是假的。伊朗跟著在網站上刪去了跟美國洽談的公布，跟著？

又會打了，但全世界都對美國這種「騙術」，一方面是無可奈何，因不守信用的大國確是拿他沒法，除非伊朗有辦法把導彈打到美國境內才有談判籌碼。

後局如何發展，走著瞧。但有兩件事值得投資者留意：

1. 就在美國公布會停戰前數小時，有不知名投資者用1200萬美元買入6800份標指認購期權，而當時標普500指數是在6556。到特朗普公布可與伊朗停火時，這6800份行使價為6950的期權，就帶來2300萬美元的利潤（圖一）。誰可以如此準確地作此買賣？類似的精準炒賣，在特朗普出任總統期，常有出現。

2. 伊朗的無人機及發射架，在中國可以買得到，無人機平到500美元左右，這不是軍工產品，是一家民企的出品，這無人機飛行速度可達每小時200公里，飛程可達20至30公里（圖二）。

美伊談破了，可能又要大打出手，伊朗會否大量採購這些平價的非「軍工」無人機，改裝下，用到戰場上去？不知，但這些是非「軍工」產品，是可以大量地用呀！

環球金融市場應又要調整了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）