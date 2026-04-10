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預期反覆下的Global Macro
理財智慧

預期反覆下的Global Macro

財智談
陳家揚
財智談

　　Global Macro在市場中一直帶有一定神秘感，其核心在於同時掌握微觀與宏觀兩個層面，既要具備行業與公司基本分析能力，亦需要理解經濟周期、政策方向及資金流向，從而在不同資產之間作出配置。在利率政策預期共識不一，加上美伊停火談判反覆，對私人信貸資產風險的關注，資產價格更多反映預期反覆修正，而非趨勢延續。

 

　　與一般股票基金相比，Global Macro的特點在於投資範圍更為廣泛，可以同時涉及股票、債券、貨幣及商品，並透過不同策略應對不同周期。例如在貨幣市場中，當市場預期美元轉弱時，宏觀部署可透過沽美元、買入人民幣等貨幣，捕捉匯率變動帶來的機會；而在實際操作中，這類部署往往並非一次性判斷，而是隨著宏觀預期不斷調整。

 

預期反覆下的Global Macro與一般股票基金相比，Global Macro的特點在於投資範圍更為廣泛。（Shuttterstock）

 

　　回顧去年底，市場一度深信利率將長時間維持高位，不少資金集中於美元資產；但隨著通脹數據逐步回落，減息預期開始升溫，部分宏觀資金亦隨之調整配置，減持美元相關資產，轉向人民幣及其他亞洲貨幣。這類轉變未必來自單一判斷，而是源於預期的持續修正，亦正是Global Macro策略中最具操作性的部分。

 

　　需要留意的是，當市場長時間處於單邊上升行情，例如持續牛市，宏觀策略未必能跑贏傳統資產，其定位亦不在於表現最大化，而在於降低組合相關性。對資產較為集中的投資者而言，其功能更多是分散風險，而非成為表現主要來源。

 

　　在實際市場上，這類配置方式近年逐步透過私人銀行及財富管理平台進入投資者組合。Global Macro亦由基金形式，轉為整合於multi-asset或組合管理中的配置能力，其角色並非取代傳統資產，而是在不確定市況下提供調整空間。

 

　　從收費與表現特性來看，Global Macro基金一般收取約一至兩個百分點管理費，以及約兩成表現費。其表現呈現分化，一般年份多為中單位數，但在波動較大的年份，有機會錄得雙位數表現，同時亦存在一定回撤風險。

 

　　對香港投資者而言，資產往往偏重於物業及股票市場，當利率或宏觀環境轉變時，組合容易同時受壓，短期波動難以避免。投資者需要及早部署，以減少對整體資產造成長期影響。即使如此，Global Macro不宜簡單視為造風者或避風港，其更實際作用，在於修補投資組合結構失衡，從而在不確定市況下維持整體配置穩定性。

Tags:#Global Macro#投資#金融市場#利率政策#經濟周期#基金#資產配置#私人銀行#財富管理#表現費#香港投資者#美元#人民幣#亞洲貨幣#宏觀策略#美元資產#分散風險#財智談
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