雪糕新品情報︱Venchi聯乘香宮陳皮紅豆沙意式雪糕＋東海堂HelloKitty蘋果芒新地

天氣熱辣辣食雪糕！最近 Venchi與九龍香格里拉酒店米芝蓮一星食府香宮合作，推出香港限定全新口味「三十年陳皮紅豆沙意式雪糕」，喜歡中式糖水口味的朋友必試！初夏芒果最當造，東海堂HelloKitty蘋果芒棉花糖新地期間限定登場，雪糕香甜微酸，加上Hello Kitty的加持，打卡一流！

Venchi 不時推出本地口味意式雪糕，如聯乘本地老字號公和荳品廠「豆腐花意式雪糕」、佳佳甜品聯乘「石磨黑芝麻意式雪糕」，今次品牌與九龍香格里拉酒店米芝蓮一星食府香宮合作，推出香港限定全新口味「三十年陳皮紅豆沙意式雪糕」。為食之人都知米芝蓮星級食府的香宮以「三十年陳皮紅豆沙」為招牌甜品，嚴選珍貴陳皮以及優質飽滿紅豆，用文武火慢煮而成，紅豆沙綿密甘飴。

是次聯乘的「三十年陳皮紅豆沙意式雪糕」以頂級香濃牛奶製成的綿滑意式雪糕作為基底，既有甜蜜紅豆香甜，又有三十年陳皮的甘香芬芳香氣，而且軟腍的紅豆顆粒與意式雪糕出奇地夾，呈現出紅豆沙的「起沙」口感。留意，「三十年陳皮紅豆沙意式雪糕」只於指定Venchi香港分店有售，九龍香格里拉酒店香宮不設供應，唔好去錯呀！

三十年陳皮紅豆沙意式雪糕

售價 ︰迷你裝 – 2種口味$65；獨享裝 – 3種口味$75；共享裝 – 4種口味$85；家庭裝500克 – 3種口味$225；家庭裝750克 – 4種口味$328；家庭裝1000克 – 5種口味$410

售賣點︰即日起於指定Venchi香港分店發售

HelloKitty蘋果芒棉花糖新地

另一款要介紹的雪糕，Hello Kitty fans不可錯過，東海堂的HelloKitty蘋果芒棉花糖新地期間限定 登場。雪糕口味以外皮紅黃相間酷似蘋果的蘋果芒為主調，富濃郁香甜果香與微酸完美平衡，新地順滑綿密，配上棉花糖為新地增加亮點及口感，加上Hello Kitty及心型裝飾卡點綴，打卡一流！



蘋果芒棉花糖新地

售價：$22

售賣點︰指定東海堂分店

• 大圍圍方分店（港鐵大圍站圍方4樓429號舖）

• 屯門巿廣場分店（屯門市廣場一期1樓1053號店）

• 天水圍T Town CAFE分店（天水圍T Town北翼N125號舖）

• 天水圍天耀廣場分店（天水圍天耀邨天耀廣場地下L051號舖）

• 將軍澳廣場分店（將軍澳廣場1樓1-078號舖）

• 金鐘廊分店（金鐘廊1樓F03號舖）

• 新都會廣場分店（新界葵芳新都會廣場2樓297-298號店）