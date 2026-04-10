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澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌
大灣區旅遊

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　不少香港人都喜歡去澳門玩，但提到夜生活，可能只會想到入賭場「見識一下」或是食水蟹粥！近年香港流行飲雞尾酒，其實澳門亦有不少出色的雞尾酒酒吧，包括剛剛開業的「千里吧」（Pony & Plume）。這間位於新酒店「澳門銀河 嘉佩樂」（Capella）內的威士忌及雞尾酒酒吧，最大的特色是藏有超過650款來自世界各地的威士忌，由蘇格蘭、美國、日本到印度的威士忌都可以飲到，更有多款以威士忌調配的創意雞尾酒，威士忌迷絕對要去朝聖！

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

雖然澳門有很多很多打卡位，但要數最新、最震撼的，絕對是Pony & Plume這座「威士忌金字塔」！

 

　　「澳門銀河 嘉佩樂」酒店其實已經開業了幾個月，95間套房和別墅面積由1,377呎起，全部都設有私人泳池，最高級的「嘉佩樂天際四房式別墅」內更有露天的infinity pool、karaoke房及健身設備！不過，暫時只開放給VIP及VVIP及VVVIP訂房，所以仍未見到海量KOL們的試住報告！我們這些「一般市民」，雖然（暫時）未能入住，但都可以去酒店內的酒吧「Pony & Plume」感受一下奢華的氣息。

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

想在「威士忌金字塔」吧枱前打卡的話，建議早一點來，酒吧愈夜愈熱鬧，一位難求！

 

　　踏入Pony & Plume的一刻，即被那座「威士忌金字塔」深深吸引著，數以百計的威士忌一層又一層整齊地並列著，非常壯觀！這裡不僅展示出威士忌收藏，更是澳門首個為威士忌愛好者而設的「威士忌探索體驗」──由底層輕盈細膩的風味漸進直至頂端濃烈強勁的酒款。客人可以一次試勻不同風格（及價格！）的威士忌，由比較「大路」的格蘭利威18年及響17年，到每支過10萬的「最后一滴 1970格蘭路思單一麥芽蘇格蘭威士忌」都有，而且可以少至每杯10ml去點來試飲！

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

喜歡威士忌的朋友來到這裡一定非常高興，因為可以一次過試到不同地區及風格的威士忌。不熟悉威士忌的朋友，可以選擇由酒吧精心設計的威士忌品鑑組合。（圖片來源：Pony & Plume）

 

　　酒吧名字其實非常有意思，Pony是精準量度烈酒的「小酒杯」，象徵著每一杯飲品均用心調配；而Plume「煙霧」則是酒吧的標誌，醇香的煙雲滲透於其招牌雞尾酒及佐酒小食中。酒吧特別請來調酒大師Billy Choi，以澳門悠久歷史與充滿活力的當下為靈感，設計出一系列別具風格的雞尾酒。他表示：「我們的雞尾酒單是一封寫給澳門的情書—並以其味道、故事與對比分為兩幕。酒單第一幕源自這個城市獨特的文化傳承，而第二幕則捕捉其魅力四射的現代活力。」

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

調酒大師Billy Choi為Pony & Plume設計出多款招牌雞尾酒。（圖片來源：Pony & Plume）

 

第一幕：煙霧中的舊時光

 

　　向澳門的地標、傳說與傳統風味致敬，並透過每一呷陳年威士忌細味往事。「古島自由（Islay Libre）」是煙燻版的「自由古巴（Cuba Libre）」，此款調酒以Laphroaig 10、Zacapa 23冧酒、香料可樂與聖木煙霧調製。「非洲椰香（Africolada）」則以澳門作為貿易樞紐的飲食傳統為靈感，這款口感細滑的威士忌雞尾酒帶有花生、椰子、香料與菠蘿的熱帶風味。

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

古島自由（Islay Libre） 158澳門幣
上枱後會在酒杯旁點起聖木，徐徐升起的煙霧跟酒吧的名字呼應。

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

非洲椰香（Africolada） 168澳門幣
Billy告訴我，這杯的靈感來自葡國雞，所以用了花生、椰子、香料及菠蘿！

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

昔日媽閣（A-Ma-Gau Fashioned） 168澳門幣
以日本威士忌、焙茶、冷萃咖啡、黑蜂蜜及杏子調製成，味道非常有層次。

 

第二幕：此刻之味

 

　　以本地風味與巧手技藝展現當代澳門的璀璨動感，亮點包括以蘇格蘭威士忌、烘焙穀物、蕎麥茶、啤酒花、墨西哥菠蘿飲品（Tepache）與香蕉調製的「千里愛爾（Pony Ale）」；另外還有以澳門著名的杏仁餅為靈感的「杏仁餅教父（Almond Cookie Godfather ）」，此雞尾酒以蘇格蘭威士忌為基底，加入以杏仁列酒洗脂的杏仁奶與雪莉酒調配而成。

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

千里愛爾（Pony Ale） 158澳門幣
多杯招牌雞尾酒當中，以這一杯「溫和」，較易入口，平時不太喝酒的朋友可以試試這一杯。

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

杏仁餅教父（Almond Cookie Godfather ） 168澳門幣
一望就知是澳門的雞尾酒，打卡最啱！

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

一點成金（Golden Touch） 178澳門幣
以蘇格蘭威士忌、薑黃、薑、杏子、蜂蜜、橄欖油調製成，咬一口蜂蜜再喝，提升味道的層次。

 

　　除了以威士忌調配的雞尾酒外，酒吧同時提供其他雞尾酒與無酒精特調。「澳灣鮮風（Umami Martini）」 口味偏鹹鮮，且更為提升的馬天尼，以伏特加、苦艾酒、荔枝、橄欖與海鹽調製。無酒精選擇包括「熱情晨曦（Passionate Soul）」與「蕉麥滋味（Banana Milk Punch）」，前者混有熱情果、番石榴、橙與零陵香豆，並以有汽茉莉花茶帶出其活力，後者則以無酒精Seedlip Spice、蕎麥、大麥、香蕉與生蜂蜜調配，呈現懷舊與精緻兼具的風味。

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

澳灣鮮風（Umami Martini） 168澳門幣
口味偏鹹鮮，從雞尾酒說出澳門昔日小漁村的故事。

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

絲蕊蜜語 158澳門幣
以白朗姆酒、菲諾雪利酒、茉莉花、樹番茄及野花蜂蜜調製成，味道清香。

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

蕉麥滋味（Banana Milk Punch） 118澳門幣
加入了無酒精蒸餾酒，味道變得複雜，有在喝雞尾酒的感覺。

 

　　Pony & Plume的佐酒小食亦非常出色，包括柑橘木煙燻三文魚、冷盤、熱溶芝士，以及配以脆蘋果的威士忌意大利雪糕等，個人最愛是「避風塘風味脆薯條佐鵝油蒜泥蛋黃醬」！配合酒吧名字中「Plume」的煙霧主題，除部分食物經過煙燻製成外，有些上枱時更出現煙霧效果！

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

炭烤魷魚串配黑蒜及雪莉酒 118澳門幣

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

荔枝木與稻草煙燻三黃雞腿 128澳門幣

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

避風塘風味脆薯條佐鵝油蒜泥蛋黃醬 88澳門幣

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

烤瑞士芝士配時令配菜 二人份258澳門幣

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

每晚都會有live band演出，氣氛熱鬧。別被「嘉佩樂（Capella）」這個奢華的品牌嚇怕，酒吧其實非常casual，十分輕鬆，收費亦合理，不比香港蘇豪的酒吧貴很多！

 

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌

酒吧設計由享譽國際的法國室內建築師事務所Moinard Bétaille操刀，以馬術及馬球為靈感，亮點是光影交錯的奔馬壁畫。

 

千里吧 Pony & Plume

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路 澳門銀河 嘉佩樂一樓

營業時間：星期一至四 6pm–1am；星期五至六 6pm–2am

IG：https://www.instagram.com/pony.and.plume/

Tags:#玩樂旅遊熱話#大灣區旅遊#澳門#雞尾酒#威士忌#威士忌吧#澳門銀河#嘉佩樂酒店#Capella#Pony & Plume#澳門新酒店#澳門打卡
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