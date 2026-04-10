金像獎2026｜4月19日隆重舉行，18獎項完整候選名單，《世外》硬拼《風林火山》《尋秦記》

第44屆香港電影金像獎即將在4月19日舉行，大會早前公布了各個獎項的候選名單，同時剛宣布了今年兩個大獎：「終身成就獎」得主朱家欣、 「專業精神獎」得主姚敏琦，表揚兩位過去對香港電影業界的貢獻。趁着金像獎頒獎禮即將揭曉，先閱覽各個獎項的候選人和電影。

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今屆的金像獎將於2026年4月19日（星期日）晚上7時30分假香港文化中心大劇院舉行，並由ViuTV 99台進行現場直播。

香港電影金像獎協會為表彰多年來為香港業界作出卓越貢獻的傑出電影人，特設殿堂級榮譽「終身成就獎」及「專業精神獎」。剛公布了今年「終身成就獎」得主為創立香港電影數碼特技、在視覺效果領域貢獻卓著的朱家欣、「專業精神獎」則表彰入行超過40年的資深副導演、在行內被尊稱為「大師兄」的姚敏琦。

朱家欣於80年代中投資建立本地電腦特效團隊，團隊於1995年先以嘉禾出品《人間有情》小試牛刀，利用電腦合成讓演員走入昔日香港街頭，與林黛、周璇等銀幕偶像「同場」演出。數年後再以《風雲：雄霸天下》創新視野，展示聶風大戰火麒麟、步驚雲搶親等經典場面，令此片於淡市中橫掃票房。《風雲》的成功，令先濤數碼迅速躍升為亞洲首屈一指的數碼視覺特技公司，相繼參與《中華英雄》、《少林足球》、《見鬼》、《功夫》等作品，並多次贏得香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳視覺效果」殊榮。

而姚敏琦做事以嚴謹態度與團隊精神贏得口碑，她於1982年以場記身份入行，憑過人記性和一絲不苟的態度迅速獲前輩賞識，成為現場的可靠力量。入行逾40年，在片場被同業尊稱為「大師兄」，她在劇組中負責為每部電影編寫詳盡的「菜單」（Call Sheet），預備演員、道具、服裝、場景到季節、時間等細節，讓導演、美術、道具和製片有據可依，將複雜的拍攝工程梳理得有條不紊，多年來始終堅守專業標準。

「最佳女主角」入圍名單。

今屆的各個獎項競爭激烈，「都市傳說」《風林火山》獲12項提名、原班人馬演出的《尋秦記》有11項提名，兩套電影同是「最佳電影」的大熱之選；同時香港奇幻動畫《世外》成為黑馬，跟兩套大熱電影火拼。《世外》在2025年於第62屆金馬獲得最佳動畫片獎項，目前成為香港票房最高的港產動畫電影，同時也是2025年港產片票房亞軍。

「最佳男主角」入圍名單。

古天樂憑《尋秦記》、《私家偵探》雙料入圍「最佳男主角」，他的對手強勁，包括有《捕風追影》梁家輝及《像我這樣的愛情》陳家樂等。「最佳女主角」方面，許恩怡近年多次被提名，今年憑電影《無名指》繼續挑戰，對手全是實力強勁，有在《贖夢》中出色表現的陳法拉及《像我這樣的愛情》的廖子妤等。

「最佳女配角」入圍名單。

在《贖夢》中自編自導自演的張家輝，並沒有角逐「最佳電影」或「最佳男主角」等獎項，不過他主唱電影主題曲《永遠的失眠》卻角逐「最佳原創電影歌曲」，讓人大感意外。

「最佳男配角」入圍名單。

《第44屆香港電影金像獎》完整提名名單：

最佳電影：

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄・懸案》

最佳導演：

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》

最佳編劇：

郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》

舒淇《女孩》

楊寶文《世外》

江皓昕、錢小蕙《再見UFO》

周汶儒《私家偵探》

最佳男主角：

古天樂《私家偵探》

張繼聰《金童》

梁家輝《捕風追影》

古天樂《尋秦記》

陳家樂《像我這樣的愛情》

最佳女主角：

馬麗《水餃皇后》

許恩怡《無名指》

廖子妤《像我這樣的愛情》

章子怡《醬園弄・懸案》

陳法拉《贖夢》

最佳男配角：

陳湛文《UFO 離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德偉《風林火山》

最佳女配角：

鄧濤《女孩不平凡》

惠英紅《水餃皇后》

衛詩雅《再見UFO》

鮑起靜《風林火山》

滕麗名《尋秦記》

最佳新演員：

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》

新晉導演：

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳攝影：

余靜萍《女孩》

梁銘佳《再見UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》

謝忠道《尋秦記》

包軒鳴《醬園弄・懸案》

最佳剪接：

許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》

張叔平《風林火山》

張一博《捕風追影》

黃海、陸志灝《尋秦記》

張叔平、張一博《醬園弄・懸案》

最佳美術指導：

張小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》

林偉健《尋秦記》

孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》

最佳服裝造型設計：

文念中、蘇進欣《他年她日》

蘇柏傑、王汁《風林火山》

張兆康《尋秦記》

吳里璐《醬園弄・懸案》

王寶儀《贖夢》

最佳動作設計：

黃偉亮《金童》

鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》

蘇杭《捕風追影》

洪金寶《尋秦記》

羅浩銘《觸電》

最佳音響效果：

姚俊軒、張文愷《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》

王硯偉、劉貝兒《捕風追影》

石俊健《尋秦記》

James Ashton《蛟龍行動》

最佳視覺效果 ：

陳迪凱《再見UFO》

伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》

郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》

梁仲文《觸電》

楊敏杰、楊文傑《贖夢》

最佳原創電影音樂：

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

朱芸編《他年她日》

崔展鴻《再見UFO》

坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》

陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》

最佳原創電影歌曲：

普通人《女孩不平凡》

作曲、填詞、主唱：陳蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填詞：馮穎琪

主唱：秋彤

瞬間的瞬間《他年她日》

作曲：朱芸編、林俊傑

填詞：林怡鳳

主唱：林俊傑

華富一號《再見UFO》

作曲：崔展鴻

填詞：梁栢堅

主唱：黃淑蔓

永遠的失眠《贖夢》

作曲：雷頌德

填詞：朱琳

主唱：張家輝