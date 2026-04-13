歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
悄然落地，再難起飛的Allbirds  
數碼創科

悄然落地，再難起飛的Allbirds  

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　一雙鞋，曾打造出市值41億美元的公司。如今，整家公司卻只賣了3,900萬美元。

 

　　當地時間3月30日，曾被矽谷菁英奉為「腳上信仰」的鞋履品牌Allbirds宣佈，已與美國配件集團American Exchange Group簽署最終收購協議。 American Exchange將以約3,900萬美元的交易價值收購Allbirds的全部智慧財產權及部分其他資產和負債。

 

　　公司表示，該交易預計將於2026年第二季完成，扣除清算費用後的淨收益將於2026年第三季分配給股東。

 

　　3900萬美元。這個數字，對於任何一家公司而言或許都不算小數目，但對Allbirds來說，卻是一個令人窒息的數字——因為它的對照組，是2021年上市首月突破的41億美元市值。

 

　　從41億美元到3900萬美元，短短數年間，這隻曾經展翅高飛的小鳥，以不足巔峰估值1%的價格，悄然落地，再難起飛。

 

悄然落地，再難起飛的Allbirds  當光環散去，你還剩下甚麼？

 

　　衣食住行是地球最大的生意，Allbirds是由紐西蘭國腳Tim Brown於2016年成立的新興品牌，鞋面全身無logo、無裝飾，幾乎就是純色的外表。好，真是半點時尚的符號都沒找到。

 

　　Time報導還號稱它為世界上最舒服的鞋。

 

悄然落地，再難起飛的Allbirds  當光環散去，你還剩下甚麼？

悄然落地，再難起飛的Allbirds  當光環散去，你還剩下甚麼？

 

　　目前透過網站與實體店面銷售，沒有代理商與零售商通路，總部位於加州舊金山。有別於大家對於新創的印象都是AI、區塊鏈、科技產品，儼然算是一家獨角獸公司，所以傳統產業也是可以出頭天的。

 

悄然落地，再難起飛的Allbirds  當光環散去，你還剩下甚麼？

 

　　在矽谷，從Google聯合創始人Larry Page，到前總統奧巴馬、影星Emma Watson和Leonardo DiCaprio，都有在認真給Allbirds帶貨。這雙全鞋面Merino Wool羊毛的反時尚單品，大概就是有魔法。確實戳中了矽谷Geek的審美點。每一個工程師、會計人員都人腳一雙。

 

　　Leonardo穿到入股，做上了投資人，都持有他的股票，創辦四年就化身成為10億美元的獨角獸。

 

悄然落地，再難起飛的Allbirds  當光環散去，你還剩下甚麼？

悄然落地，再難起飛的Allbirds  當光環散去，你還剩下甚麼？

 

　　2021年11月3日Allbirds在納斯達克上市，當日股價就上升110%，市值一度超過40億美元，這也是美國史上首次SPO上市，和IPO不同的是，申請永續上市的企業需提交產品對社會環境影響等資料，並接受協力廠商獨立機構審查，這是完美的ESG及B Lab示範。

 

　　Allbirds標榜的公益就是減碳，每種產品都貼上碳足跡標籤，其產品平均排放7.6公斤二氧化碳量，相當開車30公里，Nike等大品牌紛紛跟風推出環保鞋。

 

　　2026年3月30日，那只曾在納斯達克驕傲振翅的小鳥，最終選擇了落地。

 

　　3900萬美元是Allbirds的賣身價。而它的峰值，曾是41億美元。兩個數字之間，相差逾百倍。

 

　　更大的諷刺或許在於，American Exchange Group是一家以生產中低端配飾、授權品牌產品為主營業務的公司，旗下代理著大量面向大眾市場的鞋履與飾品品牌。

 

　　對於Allbirds最初的信奉者們，那些曾經相信一雙環保的鞋可以改變世界的投資人、消費者和員工而言，3900萬美元意味著甚麼？意味著故事結束了，而且結局並不體面。

 

　　Allbirds的命運，並非個例。

 

　　近年來，一批曾經紅極一時的品牌正在經歷相似的困境：英國潮牌Superdry在銷售額持續下滑後深陷破產危機；日本高端戶外品牌Snow Peak宣告私有化；連帽衫發明者Champion被母公司掛牌出售，這份名單，還在不斷增添新員。

 

　　當光環散去，你還剩下甚麼？

 

Tags:#矽谷#獨角獸公司#Allbirds#American Exchange Group#鞋履品牌
Add a comment ...Add a comment ...
盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓
更多改朝換代Digital文章
盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓

投票區

美國封鎖伊朗港口施壓
146
|
0

你認為美國針對伊朗港口實施封鎖，會否令衝突進一步擴大？

79%
不會
19%
無意見
2%
投票期：2026-04-13 ~ 2026-05-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處