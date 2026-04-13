悄然落地，再難起飛的Allbirds  

一雙鞋，曾打造出市值41億美元的公司。如今，整家公司卻只賣了3,900萬美元。

當地時間3月30日，曾被矽谷菁英奉為「腳上信仰」的鞋履品牌Allbirds宣佈，已與美國配件集團American Exchange Group簽署最終收購協議。 American Exchange將以約3,900萬美元的交易價值收購Allbirds的全部智慧財產權及部分其他資產和負債。

公司表示，該交易預計將於2026年第二季完成，扣除清算費用後的淨收益將於2026年第三季分配給股東。

3900萬美元。這個數字，對於任何一家公司而言或許都不算小數目，但對Allbirds來說，卻是一個令人窒息的數字——因為它的對照組，是2021年上市首月突破的41億美元市值。

從41億美元到3900萬美元，短短數年間，這隻曾經展翅高飛的小鳥，以不足巔峰估值1%的價格，悄然落地，再難起飛。

衣食住行是地球最大的生意，Allbirds是由紐西蘭國腳Tim Brown於2016年成立的新興品牌，鞋面全身無logo、無裝飾，幾乎就是純色的外表。好，真是半點時尚的符號都沒找到。

Time報導還號稱它為世界上最舒服的鞋。

目前透過網站與實體店面銷售，沒有代理商與零售商通路，總部位於加州舊金山。有別於大家對於新創的印象都是AI、區塊鏈、科技產品，儼然算是一家獨角獸公司，所以傳統產業也是可以出頭天的。

在矽谷，從Google聯合創始人Larry Page，到前總統奧巴馬、影星Emma Watson和Leonardo DiCaprio，都有在認真給Allbirds帶貨。這雙全鞋面Merino Wool羊毛的反時尚單品，大概就是有魔法。確實戳中了矽谷Geek的審美點。每一個工程師、會計人員都人腳一雙。

Leonardo穿到入股，做上了投資人，都持有他的股票，創辦四年就化身成為10億美元的獨角獸。

2021年11月3日Allbirds在納斯達克上市，當日股價就上升110%，市值一度超過40億美元，這也是美國史上首次SPO上市，和IPO不同的是，申請永續上市的企業需提交產品對社會環境影響等資料，並接受協力廠商獨立機構審查，這是完美的ESG及B Lab示範。

Allbirds標榜的公益就是減碳，每種產品都貼上碳足跡標籤，其產品平均排放7.6公斤二氧化碳量，相當開車30公里，Nike等大品牌紛紛跟風推出環保鞋。

2026年3月30日，那只曾在納斯達克驕傲振翅的小鳥，最終選擇了落地。

3900萬美元是Allbirds的賣身價。而它的峰值，曾是41億美元。兩個數字之間，相差逾百倍。

更大的諷刺或許在於，American Exchange Group是一家以生產中低端配飾、授權品牌產品為主營業務的公司，旗下代理著大量面向大眾市場的鞋履與飾品品牌。

對於Allbirds最初的信奉者們，那些曾經相信一雙環保的鞋可以改變世界的投資人、消費者和員工而言，3900萬美元意味著甚麼？意味著故事結束了，而且結局並不體面。

Allbirds的命運，並非個例。

近年來，一批曾經紅極一時的品牌正在經歷相似的困境：英國潮牌Superdry在銷售額持續下滑後深陷破產危機；日本高端戶外品牌Snow Peak宣告私有化；連帽衫發明者Champion被母公司掛牌出售，這份名單，還在不斷增添新員。

當光環散去，你還剩下甚麼？