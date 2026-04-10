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OPPO Find N6｜零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選
數碼創科

OPPO Find N6｜零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　OPPO新一代大摺Find N6正式在港發售，內熒幕主打「零感摺痕」體驗，更提供新一代流動視窗多工功能。配合更纖薄機身、大容量電池，以及哈蘇大師級影像系統，是現時最高階的摺疊手機之一。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

 

　　Find N6觀感比上代更成熟俐落，提供深空鈦及盛放橙兩款配色，機身採用第二代鈦合金柔性鉸鏈，並結合3D液態列印技術，以改善折疊位置的平整度，同時具備IP56、IP58及IP59防水防塵能力。手機折疊後厚度約8.93毫米，展開後約4.21毫米，重量約225克，以大摺機來說屬相當纖巧，外熒幕邊框亦收窄至1.4毫米，視覺上更利落。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

 外熒幕上方設有2,000萬像素前置鏡頭。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

機頂設有揚聲器及紅外線埠，可配合內置應用程式當遙控器使用。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

機底設有USB-C介面及另一組揚聲器，支援80W有線快充。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

除了音量鍵及整合指紋辨識功能的電源鍵外，手機更設有Snap鍵，可透過AI Mind Space進行快速操作。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

Find N6的設計觀感比上代更成熟俐落。

 

　　Find N6有很好的顯示規格，外熒幕為2,616 x 1,140解像度的6.62吋AMOLED；內熒幕則為2,480 x 2,248解像度的8.12吋AMOLED，其中內熒幕用上自動平滑柔性玻璃，折疊60萬次後仍能保持平整，並獲得TÜV萊茵最小化摺痕認證。兩塊熒幕同樣支援1-120Hz自適應更新率、10.7億色顯示、100% DCI-P3色域、1,800 nits峰直亮度，更支援1 nit低亮度顯示及2,160Hz高頻PWM調光。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

Find N6用上哈蘇聯名相機系統，設有4個主鏡頭。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

機身採用第二代鈦合金柔性鉸鏈，並結合3D液態列印技術，以改善折疊位置的平整度。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

其中內熒幕用上自動平滑柔性玻璃，折疊 60 萬次後仍能保持平整。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

內熒幕同樣設有2,000萬像素前置鏡頭。

 

　　Find N6搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，配備16GB記憶體及512GB儲存，安兔兔測試分數接近360萬，整體表現屬現時頂級旗艦水平。手機內置6,000mAh OPPO矽碳電池，支援80W SUPERVOOC有線快充及50W AIRVOOC無線充電。按官方定位，Find N6強調「掌上AI工作站」概念，支援自由流動窗口、AI Mind Space及OPPO AI Pen等功能，進一步強化大摺機在多工操作上的優勢。

 

　　Find N6用上哈蘇聯名相機系統，主鏡頭為2億像素廣角，另設5,000萬像素120°超廣角、5,000萬像素3倍光學長焦，以及200萬像素黑白鏡頭；內外熒幕各有一枚2000萬像素前置鏡頭，當中廣角及長焦鏡頭均支援OIS光學防震。拍攝功能方面，手機支援媲美專業級虛化效果的哈蘇人像模式、全手動控制的哈蘇大師模式、XPAN模式及4K影片拍攝等，主鏡頭更可攝 錄4K 120fps影片。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

Find N6提供雙SIM卡插槽，更支援eSIM功能。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

相機介面提供多個常用焦段選擇，方便快速切換拍攝模式。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

Find N6提供不同的AI功能，如AI圖像助手可對相片後製。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

配合大熒幕，手機加入「掌上AI工作站」，可在同一畫面開啟多個應用程式。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

Find N6搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔測試分數接近360萬，整體表現屬現時頂級旗艦水平。

 

OPPO Find N6 │ 零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選

 從實拍照片可見，Find N6在色彩還原及近攝細節方面都有不俗表現。

 

總結

 

　　Find N6最大亮點是零感摺痕大熒幕，加上2億像素哈蘇相機、長續航與AI多工功能，整體不再只是賣新鮮感，而是證明了摺疊手機可同時做到夠薄、夠強、夠實用。即使定價不菲，但以整體設計、性能與功能配置來看，筆者認為Find N6仍算物有所值。

 

作業系統：ColorOS 16.0

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz七核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2480 x 2248像素，8.12吋 多點觸控AMOLED（內熒幕） / 2616 x 1140像素，6.62吋多點觸控AMOLED（外熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/66/71/75/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：2,000 萬像素前置（前置） / 2億像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 5,000萬像素長焦 + 200萬像素黑白（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置 6,000mAh

體積：159.87 x 74.12 x 8.93 毫米（折疊） / 159.87 x 145.58 x 4.21 毫米（展開）

重量：225克

售價：$12,999

查詢：OPPO 3896 7699

Tags:#數碼潮物#手機#智能手機#OPPO#Find N6#零感摺痕#哈蘇三鏡#2億像素#防水防塵#摺疊手機#摺機#掌上AI工作站#AI
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