以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

經巴基斯坦斡旋，美國與伊朗前天達成協議，停戰兩周，令霍爾木茲海峽重新開放。美伊高級官員已前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡，在那裡舉行面對面會談，尋求正式結束當前的戰事，並爭取達成某種和平協議。但沒過多久，以色列空軍對黎巴嫩實施新一輪猛烈轟炸造成過千人死傷，此舉激怒了伊朗，導致伊朗再度封鎖霍爾木茲海峽。如今美伊談判能否照常進行、霍爾木茲海峽能否重開又成懸念，前景十分不明朗。

影響局勢發展的關鍵是白宮如何制止以色列攪局。以色列總理內塔尼亞胡聲稱，美國和伊朗達成的停火協議僅限於美伊之間，不涵蓋黎巴嫩和中東其它地區。但伊朗和巴基斯坦強調，美伊停火協議涵蓋黎巴嫩、加沙地帶及約旦河西岸等地，是整個地區的停火。即將代表美國參加對伊談判的副總統萬斯則對媒體表示，協議不涵蓋黎巴嫩。伊朗認為這是謊話，說明美國缺乏誠意，不守信義。從最新形勢來分析，如果美方不能在一定程度上滿足伊朗的訴求，包括以色列停止攻擊黎巴嫩真主黨，即將展開的伊斯蘭堡會談將不會有實質性成果，而且目前的停火也隨時可能破裂，導致戰火重燃。

影響局勢發展的關鍵是白宮如何制止以色列攪局，圖為以色列總理內塔尼亞胡。（AP資料圖片）

美伊均稱取得勝利

從2月28日美國和以色列對伊朗發動突然襲擊，至今已一個多月，伊朗民眾昨天（9日）上街遊行，悼念40天前遇害的最高宗教領袖哈梅內伊。美以挑起的這場戰爭令伊朗遭受很大損失，伊朗領導層短時間內幾乎全被暗殺，海軍艦隻所剩無幾，軍事設施和軍工企業遭遇重創，民眾傷亡不斷上升。美軍參謀長聯席會議主席凱恩說，美軍在28天內攻擊了伊朗3000多個目標。

但伊朗始終保持還擊能力，最初用導彈和無人機對以色列和美軍在海灣地區的設施展開飽和攻擊，摧毀大量美軍設施和裝備，隨後將攻擊目標轉向阿聯酋、卡塔爾等海灣鄰國，令這些美國盟友經濟受挫、外商出走、民心不安。最後，伊朗使出殺手鐧——封鎖霍爾木茲海峽，造成海灣地區石油和天然氣運輸中斷，引發全球油價飆升，既顯示出伊朗對國際經濟的影響力，也給美國總統特朗普施加了壓力，因為油價上漲導致美國民眾不滿，越來越多美國人公開反對特朗普對伊朗發動戰爭，其中包括很多過往支持他的共和黨選民。

美國和以色列對伊朗發動突襲至今已一個多月，伊朗民眾昨天上街遊行（AP圖片）

美國派遣了兩個航母戰鬥群和幾千名特種部隊及空降兵到海灣地區，但卻找不到既能打通霍爾木茲海峽航道，又能避免美軍官兵傷亡的行動方案。伊朗雖然保持著對海峽的威懾能力，但也需要補充彈藥，調整兵力，迎接美軍新的攻勢。戰爭進行到這個階段，美國和伊朗都需要按下暫停鍵，都需要一個體面的理由下台階。

特朗普多次宣布美國已經取得全面勝利，因為伊朗的海軍和軍工企業都被「清除了」。但他曾經希望見到的伊朗政權更替（改變性質）卻始終沒有出現。昨天在德黑蘭的悼念活動中，有伊朗婦女對記者表示，我們現在有了更年輕的領導人，我們願意成為烈士，我們一定會取得勝利。特朗普還高調表示過另一個目標，即派美軍到伊朗，將其核濃縮燃料「拿走」，但因此類行動太危險，所以至今仍停留在口頭上。與戰前相比，美國的國際信譽已經跌了幾級，遭受伊朗襲擊的海灣國家對美國極為不滿，但又無可奈何。歐洲國家則看到，美國如今眼高手低，想打通霍爾木茲海峽，卻力不從心。美國的一位政治風險評估專家表示，特朗普最好是再次高調宣布「贏麻了」，然後迅速撤軍，這對美國最有利，大家不會和他較真。

伊朗方面更想停止戰爭，避免國家的民生設施遭到新的打擊。儘管軍事實力處於弱勢，伊朗採用不對稱戰爭模式，硬扛美以兩軍的狂轟濫炸，保住了政權而且還向世界證明，伊朗有強大的軍事能力和堅強的意志，伊朗已經取得“重大勝利”。對美態度最強硬的伊斯蘭革命衛隊如今也願意接受有條件的停火協議，與最初的立場相比有很大轉變。

在雙方都宣稱取得了勝利的情況下，兩邊都可以下台階，於是巴基斯坦作為調解人，促成了美伊之間的臨時停火協議。

美以失信戰火重燃

巴基斯坦的角色很獨特，該國西部與伊朗有九百公里邊界。兩個穆斯林國家關係密切，存在互信。防止伊朗戰火蔓延對巴基斯坦十分重要，因為從西部邊境進入巴基斯坦的恐怖分子對該國的安全構成隱患，如果伊朗社會穩定，其軍隊有能力掃清國內恐怖分子，則有助於巴基斯坦防禦外患、維護國內安全，這是巴基斯坦積極斡旋的主要動力。同時巴基斯坦曾接受美國的大量軍援，並協助美國逮捕了策劃2021年喀布爾機場爆炸事件的恐怖組織領導人，特朗普去年在向美國國會發表國情咨文時為此點名感謝巴基斯坦。去年六月他還邀請巴基斯坦陸軍參謀長訪美，並在白宮會見這位巴基斯坦實權人物。

巴基斯坦西部與伊朗有九百公里邊界，兩個穆斯林國家關係密切（Shutterstock圖片）

獲美伊兩國信任的巴基斯坦積極展開調解，促成了美伊停火協議，其中包括在黎巴嫩和以色列周邊地區實現停火。但以色列領導人感覺不爽，因為以色列軍隊冒險參與襲擊伊朗並承受了伊朗的反擊，眼下特朗普因為國內政治需要而與伊朗談判，卻沒與以色列事先達成默契，這讓以軍將領十分不滿。他們的唯一目標是消除伊朗日後「滿血復活」的任何可能性，所以即使是攪亂了美國的「一盤大棋」，也要出這口氣。於是以軍對黎巴嫩境內居民區展開大規模無差別密集轟炸（10分鐘內轟炸過百目標，導致過千人死傷），並聲稱是打擊受伊朗支持的真主黨武裝。據媒體報導，目前黎巴嫩南部和貝魯特地區已有120萬人無家可歸，真主黨領導人誓言會報復以色列的野蠻轟炸。

國際社會對美伊達成兩周停火協議反應積極，而且紛紛譴責以色列攻擊黎巴嫩平民，連法國總統馬克龍都認為，停火範圍應包括黎巴嫩。各國希望美國向以色列施加壓力，包括停止對以色列提供武器彈藥，促使以色列不再轟炸黎巴嫩，確保美伊停火協議能得到維持、霍爾木茲海峽能儘早重開。

但美國國內的猶太人勢力強大，特朗普政府受其制約，不敢對以色列的軍事行動釜底抽薪。於是，副總統萬斯公開表示，美國與伊朗的停火協議不包括在黎巴嫩停火，他甚至質疑伊朗方面的談判代表對英文的協議文本理解有誤。這簡直是強詞奪理，匪夷所思，但符合萬斯的一貫風格，他無非是為以色列的攪局行為和美國的縱容尋找“甩鍋”（卸責）的藉口。

海峽重開再遇障礙

由於美國和以色列失信，美伊直接談判將在戰火重燃的陰影下展開，相信伊朗不會放棄核心要求，而美國被以色列牽著走，也不太可能滿足伊朗方面涉及黎巴嫩的訴求，因此重開霍爾木茲海峽航道再度遇到新的障礙。另一個不確定因素是關於航道的使用權。伊朗以前只是威脅封鎖該海峽，這次則是實際操作，並因此嚐到了甜頭。如果讓海峽重開，伊朗要求按其制定的標準收費。特朗普最初曾經說過，伊朗應該像委內瑞拉那樣與美國合作，共同謀求經濟利益。他當時的說法是戰後組成一個共同管理海峽的機構，伊朗和美國都能參與其中，分享利益。但伊朗認為，海峽是伊朗控制的，絕不能讓美國分走原本屬於伊朗的經濟利益。

霍爾木茲海峽的經濟利益將為美伊談判的其中一個焦點。圖為霍爾木茲海峽和伊朗最大島嶼--格什姆島。（Shutterstock圖片）

實際上，霍爾木茲海峽是屬於全世界的，從古至今各國船隻都是免費通行。特朗普發動對伊戰爭，等於提醒伊朗，你手中有一個重要武器。現在伊朗視海峽為自家內海，試圖自設收費閘口，明顯會傷害國際航運界的整體利益。而特朗普的最新表態是，不接受伊朗對過往船隻收費。

顯而易見，除了政治層面，美伊雙方在伊斯蘭堡還會探討經濟利益問題，這方面的分歧也很大。目前的停火能維持多久還很難說，夜長夢多，隨時可能出現新情況。除非伊朗完全開放霍爾木茲海峽的主要航道，讓船隻自由通行，否則即使是有選擇地允許一部分交了錢的船隻通過，也會對全球經濟會構成諸多不確定因素，前景實在令人很難樂觀。