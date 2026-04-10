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七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一
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七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:啟德帝盛酒店、Mikiki、啟德零售館、8度海逸酒店

　　七人欖球賽2026美食攻略！香港國際七人欖球賽將於 4 月中於啟德掀起序幕，但更要知去邊醫肚，本文為你介紹四大搵食攻略！啟德帝盛酒店美酒佳餚節最方便，享受多國美食及音樂派對，你更可帶毛孩同樂，而同區啟德零售館食肆有不同餐飲優惠。唔介意多走幾步，Mikiki美食嘉年華主打本地美食及傳統小食，而8度海逸酒店亦限定推出一系列美饌低至$78，餐廳營業至午夜 12 時，是深夜宵夜美食之選。

 

攻略一︰啟德帝盛酒店美酒佳餚節

 

　　2026年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽將於4月17至19日舉行，今年載譽歸來體育園，會場附近的香港啟德帝盛酒店與Red Bull合作，舉行帝盛美酒佳餚節，現場有DJ輪流演出、AI Studio HK 帶領的K-pop表演及舞蹈班，現場更設面部彩繪，而且免費入場！

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

 

　　帝盛美食佳餚節有咩美食？法式餐廳 LE SALON DE THÉ DE JOËL ROBUCHON現場限定供應多款招牌美饌，包括火腿芝士鴨肝汁通心粉、精選凍肉拼盤、手工芝士拼盤、黑松露火腿及芝士三文治、法式金文畢芝士及火腿三文治，以及法式雞肉牛油果蕃茄三文治，可搭配香檳、紅白酒、生啤，或品牌招牌咖啡及茗茶，欣賞比賽前後醫肚好地方。

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

左︰El Macho 呈獻墨西哥美食包括招牌 taco、右︰Prosit Bar & Restaurant供應傳統奧地利美食及招牌德國香腸

 

　　各位主人與愛犬前來帝盛美酒佳餚節，可免費獲贈Buddy Bites狗糧乙包及限量欖球玩具乙個。換領禮品後，不妨帶毛孩到 2樓平台，專為毛孩而設的玩樂空間Pawsome Playground ，盡情放電！

 

　　

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

禮物換領日期及時間為4月17–19日12nn-3pm，地點Siete Ocho 或 Jin Bo Law 地下攤位 / Siete Ocho (2/F)， 所有禮品數量有限，送完即止。

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

凡於帝盛美酒佳餚節消費滿 $100，即可免費參加面部彩繪

 

帝盛美酒佳餚節 
日期：2026年4月17至19日 
地點：香港啟德帝盛酒店地下
免費入場
https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak/deals-offers/wine-and-dine-village-by-dorsett-2026.html

 

攻略二︰啟德零售館啤酒、雞尾酒買一送一

 

　　一眾球迷搵食就腳之選，還有啟德零售館七欖盛會—美食音樂・狂熱派對」，體育園多間食肆推出餐飲優惠及主題套餐，場外更有結合DJ音樂派對、特色商品及美食攤位。

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

 

啟德零售館七欖盛會2026︱美食市集＋欖球主題商品＋啤酒雞尾酒買一送一優惠

 

攻略三︰Mikiki 美食嘉年華

 

　　想有更多選擇，不妨走多幾步到新蒲崗Mikiki 美食嘉年華，4 月 13 日至 19 日一連七日，商場地下中庭 A區將化身為活力四射的欖球主題嘉年華，集結多個美食攤檔，以及4 米高超巨型欖球打卡裝置，周末更有啦啦隊打氣表演。

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

Mikiki 商場中庭A區逾 4 米高的巨型充氣欖球及3米高欖球龍門打卡位。

 

　　Mikiki美食嘉年華涵蓋多國小食、創意食品、特色甜品及透心涼啤酒，以及港式小食如長洲芒果糯米糍、雞蛋仔、手抓餅及傳統龍鬚糖、糖蔥餅、叮叮糖等。賽事舉辦期間將免費大派 100 支冰凍啤酒，更設有球迷必玩的 Face Painting 專業彩繪，全程投入賽事。

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

Das Bier正宗德國香腸及冰凍生啤

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

岩盤牛扒可樂餅

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

Kai's Gourmet匈牙利鵝肝伴紅酒汁小漢堡

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

魚子醬麥樂雞

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

玖拾捌宇治抹茶特飲

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

「長洲師傅糯米糍」杜拜朱古力開心果糯米糍

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

「仨心兩意」傳統龍鬚糖

 

　　

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

The Point會員出示即日啟德主場館七欖門票憑據，並於Mikiki美食嘉年華打卡影相，完成指定任務，即可換領免費啤酒1支。

 

　　各位車主球迷可選購 The Point 會員專享 4 小時私家車「泊車+美食證」套裝，$300「泊車+美食證」套裝，內含適用於 4 月 17 至 19 日賽事期間的 4 小時私家車泊車證一張、兩款指定市集小食及 HK$50 Mikiki餐飲電子贈券，憑泊車證更可免費參與兩大互動遊戲及Face Painting 彩繪各1次，每日名額僅限 20 個。

 

Mikiki美食嘉年華
日期：4月13日至4月19日 (共7日)
時間：11:30am – 8:30pm
地點：Mikiki 地下中庭A區

 

攻略四︰8度海逸酒店美食 $78起

 

　　8度海逸酒店為應援這場年度體育盛事，「池畔廊」由 4 月 16 日起一連五天，推出「香港七人欖球尊享美饌」，一系列美饌低至$78，包括即叫即製的芝士煙肉焗手切薯條配香草醬，意式香草烤雞中翼亦是必點，要飽肚可以揀黑毛豬扒洋蔥法式三文治、黑松露辣肉腸雜椒洋蔥薄餅、扒肉眼漢堡配椰菜沙律，或是泰式海鮮蝦醬炒意大利麵，球迷更可於賽事期間享指定飲品買一送一優惠。池畔廊特別延長營業至午夜 12 時，大伙兒一起深夜慶功狂歡。

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

芝士煙肉焗手切薯條配香草醬 $78

 

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

意式香草烤雞中翼 $88

 

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一

扒肉眼漢堡配椰菜沙律 $118

 

香港七人欖球尊享美饌
價目︰$78起，指定飲品買一送一優惠（只適用於2026年4月16日至20日）
時間︰12nn-12mn 
地址︰土瓜灣九龍城道199號2樓池畔廊 / 花園茶座
查詢︰2126 1960 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#美食情報#美食優惠#啟德零售館七欖盛會#市集#欖球#買一送一#國泰滙豐香港國際七人欖球賽#啟德體育園#啟德#啟德零售館#啟德帝盛酒店#Mikiki#8度海逸酒店#新蒲崗#土瓜灣
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