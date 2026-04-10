1周部署 | 李明德：恒指轉強需達成兩條件，兩矚目新股抽得過

嘉賓：大聖資產管理基金經理 李明德

恒指本周挑戰兩萬六千點未果，大聖資產管理基金經理李明德於《一周部署》表示，美伊談判將繼續左右大市走向，只有恒指連續三日企穩26100點且成交額大於2500億元才能確定恒指走強。另外，下周二（14日）美國將公布最新PPI（生產者物價）數據，屆時關注對利率走勢的影響。下周中國方面亦有大量數據公布，包括首季的GDP以及工業增加值，零售銷售等，若數據顯示中國經濟向好，有利於吸引資金流入港股。

個股方面，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)現階段估值較低，建議逢低吸納。智譜(02513)近期表現強勢，投資者可作短期部署，短炒區間為850元至1000元。下周招股的三隻新股中，建議抽群核科技(00068)、思格新能(06656) 。

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