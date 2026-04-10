歐聯皇馬巴塞折腰，輸運；曼城作客車仔搶分，靠運

上周歐洲足壇可謂密集而殘酷。足總盃八強與歐聯八強幾乎在同一時間段完成，對一眾豪門來說，這不只是一輪淘汰賽，更是一場對體能、心理與運氣的全面考驗。

整體而言，上週的賽果大致屬於「正路」，晉級一方大多都是名氣與實力較強的一隊；即使出現少數被形容為「爆冷」的結果，拆解後亦不難發現，真正左右勝負的，往往不是戰術差距，而是臨場運氣與心理狀態。

英國足總盃方面，曼城、車仔等強隊順利過關，阿仙奴以輔選上陣，顯而易見是為用中歐聯留力，亦相信是領隊阿迪達今季目標放在英超和歐聯，不想拉長戰線，顧此失彼。

所以阿仙奴歐聯八強首回合作客葡萄牙士砵亭，小勝1:0，下周主場，應該順利殺入四強。而其他強隊巴黎聖日耳門、拜仁亦取得優勢。

真正值得留意的，反而是那些「輸得太多、太快、太乾脆」的強隊——例如利物浦與皇家馬德里——因為這類比賽往往不只是輸一場，而是反映整個球隊當下的狀態與取向。

談到足總盃八強，最令人意外的賽果，無疑是曼城以四球大勝利物浦。單看比分，容易得出「曼城全面壓制」的結論，但若從專業分析角度來看，這場比賽更像是一支仍然全力爭勝的球隊，遇上一支已開始「收油」的球隊。曼城在戰術與結構上固然成熟，但這場四球勝利，並不代表兩隊實力出現巨大差距，而是反映利物浦在比賽中的戰意明顯不足。

利物浦上半場前15分鐘連番失機，其中沙拿在黃金機會中，被小將候辛洛夫成功攔截。話說候辛洛夫先是失去身位讓沙拿有機會取得控球，但候辛洛夫跌倒在地之後都可以立刻回身，飛身攔截。這一球說明兩個事情：候辛洛夫年輕有體力有鬥心；沙拿只得左腳，要拐去左邊才可射門，而且早已宣布季尾離隊，心態已經無心再博。

利物浦在這場足總盃比賽中的問題，不在於踢法，而在於節奏與專注度。防線在轉換時反應遲緩，中場回防速度明顯下降，前場逼搶亦欠缺以往的連貫性，即使在開波頭15分鐘有優勢，但明顯無以為繼。

曼城在前 30 分鐘便掌握節奏之後，利物浦卻沒有作出應有的抵抗。對於一支曾經以高強度壓迫聞名的球隊來說，這種表現本身就已說明心態有問題。

同樣的跡象，在週中的歐聯八強首回合再次出現。利物浦作客對巴黎聖日耳門，最終落敗而回。這場比賽的過程相對接近，但結果卻延續了足總盃的走勢：利物浦在關鍵時刻無法提升比賽強度，而巴黎則在節奏與臨場氣勢上逐步佔上風。這再次證明，利物浦的問題並非對手「超班」，而是自身狀態已明顯滑落。

巴黎聖日耳門固然是一支實力極強的球隊，但理論上不應能在重大賽事中如此輕鬆解決一支上屆英超冠軍。利物浦在這兩場八強賽中，合共失6球，而更值得關注的是進攻端的效率嚴重下滑，竟然1個入球都沒有。

無論是足總盃或歐聯，利物浦其實並非完全沒有入球機會，但在臨門一腳的處理上屢屢失準。

沙拿在對巴黎聖日耳門一戰中，面對近門黃金機會射失，這類畫面今季已多次出現。不是能力問題，而是心理與時機的問題——利物浦球員更像是在「等賽季完結」。

這種現象往往出現在一支已經清楚今季主要目標的球隊身上。聯賽形勢對利物浦而言已難以逆轉，而歐洲賽事與國內盃賽的投入程度，自然會受到影響。更何況有部分球員都「相信」球會季尾肯定把領隊史諾撤換，已經無心戀戰。

同樣值得思考的還有巴塞隆拿主場不敵馬德里體育會。上星期不少分析都認為巴塞隆拿擁有較明顯優勢，但首回合在主場未能取勝，關鍵不在於巴塞隆拿實力不足，而是一點運氣。

馬體會在這場比賽中，再次成功利用高效率逼搶與中場身體對抗，限制巴塞隆拿的傳控節奏。即使巴塞擁有主場之利，上半場不斷埋門，卻未能打破缺口。結果被馬體會一次突擊單力，年輕守將輕微碰撞，既換來紅牌一張，亦因此罰球而輸壞第一球。

那一張紅牌是合情合理，但那一記罰球卻不是最刁鑽，但巴塞門將不是拜仁紐亞的世界級，於是失了。

馬體會最擅長的節奏：對抗、反擊、細節決勝。進攻不需要多，但直擊要害，能否化成入球，卻需要一點運氣。

至於皇家馬德里在歐聯首回合輸給拜仁慕尼黑，某程度上亦屬相似情況。皇馬並非全場處於下風，整體攻守數據相當接近，麥巴比三番四次射門，都被40歲門神紐亞擋出。

兩隊在控球率、射門次數與禁區觸球次數均維持在高水平，但在關鍵時刻，拜仁把握力略勝一籌，而皇馬則未能將優勢轉化成入球。

拜仁贏波，既因為自身實力與臨場表現出色，亦因為足球比賽永遠存在運氣成分——一次折射、一次門將紐亞的神救、一次毫釐之差的越位，足以改寫整個局勢。

拜仁擊敗皇馬後，球會於下榻酒店內特別向領隊甘賓尼帶領球隊作賽100場，和向40歲門將紐亞致敬，這種團隊內部的凝聚與人情味，正是強隊能長期保持競爭力的重要原因。

綜合足總盃與歐聯的觀察，可以得出一個清晰結論：強隊不只強於戰術與結構，更強在穩定度與運氣的「累積」。運氣當然不是足球的全部，但在淘汰賽層面，它往往起到決定性作用。能否把握一次反擊、一次死球、一次對手犯錯，正是分野所在。

本週焦點

本周英超聯賽，焦點戰是車路士主場迎戰曼城。從實力與狀態分析，曼城仍然佔據明顯優勢，而且從數字上仍有贏到冠軍的可能。加上無論在後備深度、近期士氣，還是戰術成熟度，曼城都更勝一籌。但英超的魅力，正正在於變數。

車路士的優勢，在於年輕、節奏快，以及戰術變化幅度較大。主場作戰下，他們可以打得更進取，利用速度衝擊曼城防線。對曼城而言，並不可掉以輕心，面對一支仍在塑造中、但不乏天賦的球隊，任何輕微鬆懈，都有可能造成失球。

今季聯賽中，車路士在主場攻入23球場均1.53個，失球17個場均1.13個，反映攻守都屬於中上水平，而且有不俗的威脅。不過，其主場零封率偏低，以曼城的攻力，起碼會有波入。

若從比賽走勢預測，這場比賽未必如排名所顯示般一面倒。曼城失分的風險存在，關鍵仍在於他們能否及早控制節奏，避免把比賽拖入最後階段，讓車路士在體力上佔優，要贏仍要一點運氣。

曼城在今季英超作客成績為 15 場：7 勝 4 和 4 負，7場勝仗包括作客利物浦以2:1勝出，累計 25 分，場均得分 1.67 分，作客共進 24 球，場均 1.6 球；共失 17 球，場均約 1.13 球，數據上與主場的車路士不遑多讓，所以今場雖有力攞分，亦會失分。