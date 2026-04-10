NVIDIA對手變盟友！豪擲20億美元入股Marvell，補完ASIC、光通訊市場拼圖，徹底壟斷AI基建板塊？

輝達（NVIDIA）在３月底突然宣布對半導體設計公司邁威爾（Marvell）投資20億美元，並建立深度策略合作關係。消息一出，Marvell股價當日暴漲逾一成，市場反應之熱烈，折射出業界對這筆交易的高度重視。表面看來，這是一宗科技公司之間的資本合作；但若拆解其底層邏輯，便會發現輝達的算盤打得精準：透過一張20億美元的入場券，一舉將競爭對手變成盟友，並強化晶片互連、客製晶片與光通訊三條戰線，以鞏固其AI基建的龍頭地位。

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Marvell是ASIC晶片幕後推手

總部位於美國加州的Marvell，專注於AI基建領域的晶片解決方案；旗下設有一個協助雲端廠商開發「客製化特殊應用晶片」（Application Specific Integrated Circuit ，ASIC）的業務部門，最大客戶是亞馬遜雲端服務（AWS）。博通（Broadcom）是其主要對手，在ASIC、網通交換晶片市場正面交鋒；NVIDIA則為其次要對手，在數據中心網絡與其他 AI 基建方案上存有競爭。

AWS委託Marvell研發的Trainium系列AI訓練晶片，是對NVIDIA GPU構成最直接威脅的技術路線之一。為減少對NVIDIA GPU的過度依賴，AWS與Google、微軟（Microsoft）、Meta等雲端巨頭均積極研發自家AI晶片，而Marvell在這場客製化晶片擴軍潮中，扮演著幕後推手的角色。

輝達執行長黃仁勳透過20億美元（約156億港元）投資，將Marvell拉入其NVLink Fusion生態系統，確保這家正在替競爭對手製造武器的公司，同時也必須向輝達購買彈藥。如此一來，等同將潛在對手綁入自家平台，讓對方的每一步成長，都成為NVIDIA生態系統的延伸。

黃仁勳表示，AI推論需求正在激增，全球都爭相興建AI數據中心，因此透過與Marvell合作，讓其客戶能夠透過輝達AI基建生態系統，進一步擴展規模，建構專屬的AI運算環境。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

拉攏Marvell打壓UALink標準

此次合作的技術核心是「NVLink Fusion」平台。NVLink是輝達研發的高頻寬、低延遲的晶片互連技術，過去只支援NVIDIA GPU等自家產品。輝達在2025年推出改良版NVLink Fusion，使第三方AI晶片能夠整合到輝達機架級 AI 基礎架構；三星晶圓代工（Samsung Foundry）已於2025年10月加入 NVLink Fusion 生態系統 。

NVIDIA之所以開放NVLink 技術給其他廠商，主要原因是每套NVLink Fusion平台必需包含至少一件輝達產品，例如GPU、CPU或交換器。這意味著使用NVLink Fusion的Marvell ASIC，仍然為輝達帶來營收。對雲端廠商來說，只需集中資源研發自家AI晶片，而無需設計整個AI 基礎架構，有助大幅降低開發難度和成本。這看似讓廠商多了選擇，但無形中卻削弱他們採用其他互連平台的動機。

根據雙方合作協議，Marvell負責供應客製化XPU晶片，以及兼容NVLink Fusion的Scale-up網絡，NVIDIA則會提供完整AI基礎架構。（圖片來源：Marvell官網）

UALink是業界的開放互連標準替代方案，讓雲端廠商能夠避免對NVLink的過度依賴。Marvell此前同時參與NVLink Fusion和UALink兩大陣營，是市場上少數能在兩套標準之間遊走的關鍵玩家。輝達這筆20億美元的投資，提升了Marvell在NVLink生態系統中的角色，讓外界開始揣測Marvell會否在未來逐步向NVIDIA靠攏，淡出UALink行列。

透過Marvell拉攏亞馬遜入局

對輝達來說，Marvell另一個重要性是與AWS的晶片合作關係。AWS是Marvell最大ASIC客戶，雙方已深度協作多代Trainium與Inferentia晶片研發。早前AWS表示下一代Trainium 4晶片將同時支援UALink與NVLink兩套協定。由於Marvell是AWS晶片開發的核心推手，輝達若要確保Trainium 4能夠完全兼容NVLink Fusion，必須讓Marvell深度掌握NVLink的授權技術。這正是輝達此次非入股不可的關鍵原因之一。

更重要的是，輝達藉由入股Marvell，將可在矽光子（Silicon Photonics）通訊領域搶佔有利位置。Marvell在2026 年 2 月完成對光通訊初創Celestial AI的收購，取得光子織構（Photonic Fabric）技術。NVIDIA與Marvell建立深度合作關係後，便可以將這項技術納入NVIDIA生態系統中。

矽光子技術以光代替傳統銅線傳遞數據，不但能夠提升傳輸速率，還可以大幅降低能源消耗。因此，作為Marvell大客的AWS很有可能選擇在光通訊架構上運行NVLink Fusion協定，從而開創一種全新的AI系統互連模式。這代表著NVLink可望從機架內互連，進化為跨越光通訊層的廣域互連標準，令NVIDIA版圖擴張之深遠超外界想像。

Marvell的ASIC晶片名為「XPU」，透過NVLink Fusion互連技術，能夠接入輝達AI運算架構，大幅降低系統整合難度。（圖片來源：Marvell官網）

藉助Marvell搶攻光通訊領域

輝達在矽光子領域的布局並非始於此役。就在宣布入股Marvell的數週前，NVIDIA已分別向Lumentum與Coherent注資，合共40億美元（約312億港元）。這兩家公司均是生產「共封裝光學」（Co-Packaged Optics，CPO）模組的廠商。CPO技術能有效減少建構高速光纖網絡所需的零件數量，對壓低數據中心的整體建設成本具有關鍵作用。

連同對Marvell的20億美元，輝達在矽光子相關領域的投資總額已超過60億美元。這一連串操作透露出明確的策略意圖：在AI算力需求從訓練轉向推論的新階段，互連頻寬正成為整個AI系統的核心瓶頸。當AI電腦叢集規模持續擴大，考慮到電子訊號在銅線上的傳輸距離有其物理極限，光學互連的重要性已日益上升。輝達以資本加速技術採納的方式，確保下一代AI運算平台在互連層上，依然無法繞開輝達的生態影響力。

隨著Marvell、Samsung Foundry相繼加入NVLink Fusion生態系統，每一位加盟者都在實質上削弱了UALink等開放標準的市場聲量。雲端廠商或許在口頭上支持多元互連標準，可是一旦主力供應商的晶片都在NVLink Fusion的體系內運作，在系統兼容性和穩定性的考慮下，可能傾向採用輝達AI基礎架構，令NVIDIA一家獨大的市場格局變得更牢不可破。

輝達攻守兼備的一手絕妙好棋

除此以外，輝達的主要對手博通亦將面臨巨大壓力。博通的ASIC客製化方案深度服務於Google、Meta、微軟等雲端巨頭；尤其是Google與博通合作研發的TPU晶片，被外界視為NVIDIA GPU的最強挑戰者。倘若輝達能藉Marvell之手，讓更多雲端廠商的客製晶片透過NVLink Fusion嵌入NVIDIA生態系統，那麼博通的客戶基礎可能會被逐步蠶食。

由是觀之，這筆20億美元的交易，買到的不僅是一個技術夥伴，更是一張覆蓋互連標準、光通訊技術、客製晶片市場的入場券。此舉既是守住輝達AI基建主導權的防禦性布局，也是搶佔下一代AI運算平台制高點的進攻性籌謀。在AI算力競賽進入互連與效率決戰的新階段，黃仁勳正在確保無論AI產業如何演進，NVIDIA都將穩佔最關鍵位置。