澳門雍記甜品 抵食街坊糖水舖，必食8蚊芒果糯米糍

講起雍記甜品，在澳門開咗十幾年雖然算不上是老字號，但該店出品的芒果糯米糍，就應該好多澳門人都食過，只售8蚊的糯米糍，雖並非超級大件，就一般正常size大小，外皮厚薄剛剛好，裏面包著一大嚿芒果肉，咬落香甜爆汁，非常抵食。

.芒果糯米糍，是雍記的熱賣。每件澳門幣8元

雍記的老店開在𧙗漢新村，就在新華學校對面，只做外賣不設堂食，每逢中午及放學時間，特別多學生哥幫襯，但自開關後在小紅書爆紅，該店又和關閘頗近，人氣大增之下，店外經常擠滿慕名而來的內地遊客。

現時每當心癮起想食糯米糍，我都會轉移陣地，改去另一民生區亞豐素街的分店，該店之前開在渡船街都有幾年，大約3年前搬至現址，位置就在我曾介紹過的泉記喳鿽斜對面，買完外賣仲可以順道食埋泉記的炭火夾餅添。

雍記位於亞豐素街的分店。

.除了甜品小食，雍記的糖水亦非常受歡迎。

店內每晚九點半後更有特價時段。

雍記嘅芒果糯米糍，阿姐話而家係用台灣水仙芒，外皮除了有原味，仲有芒汁皮的，糯米糍的外皮加入芒果汁，由內至外都係芒果嘅原汁原味，外皮再灑上椰蓉絲，更添香甜。另外一款榴槤糯米糍亦是必食，用的是馬來西亞金枕頭純榴槤肉，絕無添加其他雜質，入口滿滿的榴槤香，只售18蚊，性價比超高。

芒果奶皇糯米糍（上）和芒汁皮糯米糍（下），前者多了奶皇的甜味，後者則芒果味香濃。每件澳門幣8元

售價18蚊的榴槤糯米糍，size較大，內裏滿滿的榴槤肉。

雍記的楊枝甘露和芒果椰汁糕，亦是芒果控不能錯過的，32蚊的楊枝甘露芒果非常足料，加爆珠都係加3蚊；加入芒果果肉的椰汁糕更是附近學生哥和街坊最常幫襯的熱門選擇，每件只是6蚊。

非常足料的楊枝甘露，芒果控必食。澳門幣32元

椰汁糕有芒果及紅豆兩款供選擇。每件澳門幣6元

木槺布甸是我另一推介，口感綿滑，唯因冷藏後雪得比較硬，需置於室溫三數分鐘才較易進食。澳門幣14元

唔想外賣或者企喺街邊食，其實仲有一個選擇，好多人都唔知原來雍記3年前在雅廉訪大馬路開了一間提供堂食的分店，我上星期帶家中老人家去食糖水，始終佢哋鍾意食嘅芝麻湯丸同香芋喳鿽呢類傳統糖水，都係坐低即煮即食特別好味。

雅廉訪大馬路的雍記堂食店。

雍記不同分店的優惠類別和價格都有所不同。

該分店的甜品種類較另外兩間外賣店選擇多。

因為是堂食有舖租的關係，收費較另外兩間只提供外賣的店舖略貴，糯米糍每個賣10蚊，但這裏的糖水及甜品選擇亦是最多的，部分更是只在該店限定，好像招牌奶凍系列，抹茶和杜拜朱古力開心果奶凍，便是我的至愛，前者透著淡淡的抹茶香，後者的朱古力和開心果味道甜香，奶凍入口綿滑，唯一的缺點是不算便宜，小小一杯定價19及23蚊，應該算是我在雍記相對「奢侈」的選擇了。

茉莉及玫瑰花茶果凍，淡淡的花香，入口清爽。澳門幣17元。

.杜拜朱古力開心果（澳門幣23元/左）和抹茶奶凍（澳門幣19元/右），是雅廉訪分店的特別限定。

雍記甜品

總店：𧙗漢新村第八街康泰樓地下050室

營業時間：12nn-12am

電話：853 -2840 3629

分店：亞豐素街46號勝發大廈地下E舖

營業時間：12nn-11pm

電話：853 -2826 3125

分店（堂食店）：雅廉訪大馬路72號地下

營業時間：11:30am-11pm

電話：853 -2826 2174