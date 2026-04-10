Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

Market Place由即日起至4月23日舉行「春日祭2026」，嚴選近400款日本空運當造食材、限定商品、人氣零食、拉麵、飲品及清酒，以優惠價發售，全線分店及網店都有優惠。

不少香港人都喜歡食日本和牛，今 Market Place特意引入日本三大和牛之一的「近江A5和牛」，重點推介部位包括「肩眼火鍋片」（$200／100克），取自肩胛最柔嫩部分，脂香細膩、入口即化；「西冷扒」（$260／100克）、 「肉眼扒」（$260／100克）及「火鍋拼盆」（$399／300克）等。

由即日起至4月23日期間，凡選購每週指定產品更可享7折優惠；而「日本A5加賀和牛壽喜燒」更將以優惠價$258（240克）限量發售。

另一不容錯過的選擇是「$99任選系列」：包括$99兩件岩手縣A4黑毛和牛「上肩胛肉燒肉」或「上肩胛肉扒」，以及$99三件「無骨花魚魚扒」、「無骨赤魚魚扒」或「無骨霍基魚魚扒」。

其他抵買食材包括：「廣島急凍生蠔 L碼」（$69／包）、「日本熟紅鱈蟹爪 3L」（$145／500克）、香川縣特產「女峰士多啤梨」（$129／盒，2 × 250克）、「王林蘋果」（$25／3個），以及由日本各大農場直送到港的日本長芋（$20）、日本牛蒡（$18）、日本熊本縣紅春香番薯（$45）及日本旺菜（$35）。

Market Place特別引入的多款急凍日式料理包，為繁忙都市人輕鬆解決日常居家用餐需要，當中包括日本百年食品專家味之素（Ajinomoto）的急凍美食系列，如新推出的「黑豚肉大餃子」（$39）、 「鮮蝦大餃子」（$39）、 「牛肉可樂餅」（$36）及「厚切漢堡扒」（$26）等，為餐桌帶來快捷又地道的滋味。

「春日祭2026」帶來多款清酒及手工啤酒，重點推介的清酒系列有以愛媛縣獨有的花酵母（Sakurahime）入酒的佳作，包括由擁有逾130年歷史的近藤酒造釀造的代表銘柄「華姬櫻」——「華姬櫻純米吟釀松山三井」（$138元／720毫升）以當地盛產的松山三井米釀造，展現天然的米香，入口清爽怡人，猶如春風拂面。

另一百年名門八木酒造部出品的「山丹正宗純米大吟釀」（$398／720毫升）同樣採用松山三井酒米，酒體帶純淨米香及花果氣息，餘韻清新悠長。

推廣期內，店內多款清酒亦以優惠價發售，包括主要品牌如：「獺祭」、「大嶺」、「七賢」、「天吹」、「越乃寒梅」及「加賀鳶」等；凡選購任何兩支500毫升或以上的日本清酒或梅酒，即可享額外88折優惠。

日本啤酒的清爽順喉同樣教人難以抗拒，精選酒品有日本啤酒之城橫濱出品的一系列傑作，如由當地歷史最為悠久的「橫濱啤酒」帶來的精釀IPA「橫浜Session IPA缶 350ml 4.5%」（每罐$27），香氣清新，完美平衡啤酒花的馥郁與微妙回甘。

深受港人喜愛的日本必買麵食正式登陸Market Place，當中包括來自拉麵之都九州福岡的「一風堂豚骨拉麵白丸／赤丸（乾麵型）」（$49.9，兩食／四人份），配備白丸及赤丸兩種經典風味，讓顧客可隨時隨地都能細味正宗的豚骨拉麵。

榮獲米芝蓮推介的拉麵名店「銀座篝」出品的「銀座篝鶏白湯拉麵」（$98／五人份），美味還原其招牌雞白湯拉麵的濃郁風味。其餘拉麵選擇有辣麻口感獨特的「鬼金棒辣味噌拉麵」（$98／五人份）、杯裝的「名店の味天下一品京都濃厚雞白湯」（$25.9）、「久世福日式醬油拉麵」（$19.9）及「名店の味純連札幌濃厚味噌拉麵」（$14.9）等。

於推廣期間，Market Place 同時更特別引入多款人氣日本零食。必試推介包括新登場的「Ajigen照燒漢堡風味薯條」及「Ajigen照燒芝士漢堡風味薯條」（$17.9），由當地知名連鎖快餐店「摩斯漢堡」（MOS Burger）監修，以香脆惹味的薯條重現其招牌照燒漢堡的獨特滋味。

至於日本傳統發酵食品納豆，營養價值極高，其中「丸金鰹魚元氣納豆」（$20／2 件）特別加入鰹魚風味，巧妙平衡納豆獨有的發酵香氣。

日本機能飲料在港需求日漸上升，Market Place亦誠意引入多款產品，滿足不同需要。推介包括具消腫功效的「Pokka Sapporo有氣檸檬飲料」（$65／6 瓶）；有助緩解疲勞並恢復活力的「Pokka Sapporo檸檬酸 2700有氣維他命C飲品」（$55／6 瓶）；補充維他命C的「Pokka Sapporo檸檬酸2700啫喱飲品」（$20／2 支）；以及助眠的「森永乳業睡眠改善飲」（$20／2支）。多元選擇，全面照顧都市人的健康需要。

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網址：www.marketplacehk.com