歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

從《標殺令》到《格殺福順》:復仇美學的血與墨
Art & Living 電影寓言

從《標殺令》到《格殺福順》:復仇美學的血與墨
開市Good Morning

牛熊線告急！港股跌浪持續？

鯁喉事故|4日4宗長者鯁喉意外，2人食燒賣打邊爐不治，消防處...
醫學通識 健康解「迷」

鯁喉事故|4日4宗長者鯁喉意外，2人食燒賣打邊爐不治，消防處...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折
著數優惠

Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:Market Place

　　Market Place由即日起至4月23日舉行「春日祭2026」，嚴選近400款日本空運當造食材、限定商品、人氣零食、拉麵、飲品及清酒，以優惠價發售，全線分店及網店都有優惠。

 

　　不少香港人都喜歡食日本和牛，今 Market Place特意引入日本三大和牛之一的「近江A5和牛」，重點推介部位包括「肩眼火鍋片」（$200／100克），取自肩胛最柔嫩部分，脂香細膩、入口即化；「西冷扒」（$260／100克）、 「肉眼扒」（$260／100克）及「火鍋拼盆」（$399／300克）等。

 

　　由即日起至4月23日期間，凡選購每週指定產品更可享7折優惠；而「日本A5加賀和牛壽喜燒」更將以優惠價$258（240克）限量發售。

 

Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

 

　　另一不容錯過的選擇是「$99任選系列」：包括$99兩件岩手縣A4黑毛和牛「上肩胛肉燒肉」或「上肩胛肉扒」，以及$99三件「無骨花魚魚扒」、「無骨赤魚魚扒」或「無骨霍基魚魚扒」。

 

Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

 

　　其他抵買食材包括：「廣島急凍生蠔 L碼」（$69／包）、「日本熟紅鱈蟹爪 3L」（$145／500克）、香川縣特產「女峰士多啤梨」（$129／盒，2 × 250克）、「王林蘋果」（$25／3個），以及由日本各大農場直送到港的日本長芋（$20）、日本牛蒡（$18）、日本熊本縣紅春香番薯（$45）及日本旺菜（$35）。

 

　　Market Place特別引入的多款急凍日式料理包，為繁忙都市人輕鬆解決日常居家用餐需要，當中包括日本百年食品專家味之素（Ajinomoto）的急凍美食系列，如新推出的「黑豚肉大餃子」（$39）、 「鮮蝦大餃子」（$39）、 「牛肉可樂餅」（$36）及「厚切漢堡扒」（$26）等，為餐桌帶來快捷又地道的滋味。

 

Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

 

　　「春日祭2026」帶來多款清酒及手工啤酒，重點推介的清酒系列有以愛媛縣獨有的花酵母（Sakurahime）入酒的佳作，包括由擁有逾130年歷史的近藤酒造釀造的代表銘柄「華姬櫻」——「華姬櫻純米吟釀松山三井」（$138元／720毫升）以當地盛產的松山三井米釀造，展現天然的米香，入口清爽怡人，猶如春風拂面。

 

　　另一百年名門八木酒造部出品的「山丹正宗純米大吟釀」（$398／720毫升）同樣採用松山三井酒米，酒體帶純淨米香及花果氣息，餘韻清新悠長。

 

　　推廣期內，店內多款清酒亦以優惠價發售，包括主要品牌如：「獺祭」、「大嶺」、「七賢」、「天吹」、「越乃寒梅」及「加賀鳶」等；凡選購任何兩支500毫升或以上的日本清酒或梅酒，即可享額外88折優惠。

 

　　日本啤酒的清爽順喉同樣教人難以抗拒，精選酒品有日本啤酒之城橫濱出品的一系列傑作，如由當地歷史最為悠久的「橫濱啤酒」帶來的精釀IPA「橫浜Session IPA缶 350ml 4.5%」（每罐$27），香氣清新，完美平衡啤酒花的馥郁與微妙回甘。

 

Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

 

　　深受港人喜愛的日本必買麵食正式登陸Market Place，當中包括來自拉麵之都九州福岡的「一風堂豚骨拉麵白丸／赤丸（乾麵型）」（$49.9，兩食／四人份），配備白丸及赤丸兩種經典風味，讓顧客可隨時隨地都能細味正宗的豚骨拉麵。

 

　　榮獲米芝蓮推介的拉麵名店「銀座篝」出品的「銀座篝鶏白湯拉麵」（$98／五人份），美味還原其招牌雞白湯拉麵的濃郁風味。其餘拉麵選擇有辣麻口感獨特的「鬼金棒辣味噌拉麵」（$98／五人份）、杯裝的「名店の味天下一品京都濃厚雞白湯」（$25.9）、「久世福日式醬油拉麵」（$19.9）及「名店の味純連札幌濃厚味噌拉麵」（$14.9）等。

 

　　於推廣期間，Market Place 同時更特別引入多款人氣日本零食。必試推介包括新登場的「Ajigen照燒漢堡風味薯條」及「Ajigen照燒芝士漢堡風味薯條」（$17.9），由當地知名連鎖快餐店「摩斯漢堡」（MOS Burger）監修，以香脆惹味的薯條重現其招牌照燒漢堡的獨特滋味。

 

　　至於日本傳統發酵食品納豆，營養價值極高，其中「丸金鰹魚元氣納豆」（$20／2 件）特別加入鰹魚風味，巧妙平衡納豆獨有的發酵香氣。

 

Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

 

　　日本機能飲料在港需求日漸上升，Market Place亦誠意引入多款產品，滿足不同需要。推介包括具消腫功效的「Pokka Sapporo有氣檸檬飲料」（$65／6 瓶）；有助緩解疲勞並恢復活力的「Pokka Sapporo檸檬酸 2700有氣維他命C飲品」（$55／6 瓶）；補充維他命C的「Pokka Sapporo檸檬酸2700啫喱飲品」（$20／2 支）；以及助眠的「森永乳業睡眠改善飲」（$20／2支）。多元選擇，全面照顧都市人的健康需要。

 

Market Place「春日祭」：A4黑毛和牛$99兩包、日本清酒買兩支額外88折

 

Market Place

網址：www.marketplacehk.com

 

Tags:#著數優惠#超市#Market Place#日本清酒#Shopping#黑毛和牛
Add a comment ...Add a comment ...
全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列
更多購物兵團文章
全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列

投票區

美國封鎖伊朗港口施壓
30
|
0

你認為美國針對伊朗港口實施封鎖，會否令衝突進一步擴大？

73%
不會
27%
無意見
0%
投票期：2026-04-13 ~ 2026-05-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處