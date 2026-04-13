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油價香港 | 是時候改革燃油監管制度
大中華評論

是時候改革燃油監管制度

港是港非
李慕飛
港是港非

　　近期中東局勢急速惡化，戰火升溫，國際原油價格隨之飆漲，全球通脹壓力加劇。香港作為依賴能源進口的經濟體，自然首當其衝。近日有航空公司因燃油成本失控上升，不得不削減航班，直接削弱了香港作為國際航空樞紐的地位，並牽連旅遊、物流、零售和餐飲等行業。顯然，能源價格的波動已不再只是某個行業的痛點，而是整體經濟的嚴峻考驗。

 

　　面對油價衝擊，政府迅速撥款18億元補貼運輸業，暫時減輕的士、小巴、貨車和公共交通的壓力，避免成本立即轉嫁至市民。然而，這筆資金只能治標，不能治本。若油價持續高企，補貼用盡後，社會仍會陷入困境。這逼使我們必須正視香港油價的深層問題。

 

是時候改革燃油監管制度筆者認為，油站牌照制度令本港燃油價格居高不下，是時候對油價監管制度進行大刀闊斧的改革（Shutterstock圖片）

 

　　香港的車用燃油價格長期高踞全球榜首。雖然近年引入更多內地燃油，消委會也推動透明度，但市民仍感受不到明顯減壓。原因在於高燃油稅、昂貴的油站地價，以及油公司利潤疊加。尤其是地價，政府以「價高者得」方式批地，令油站成本極高，最終轉嫁到消費者身上。

 

　　更深入地剖析，政府在燃油市場中的政策思維，或許才是問題癥結所在。長期以來，政府在制定交通運輸政策時，一直傾向於利用高昂的首次登記稅、牌費以及燃油稅作為管理手段，以此控制私家車的數量增長，從而紓緩交通擠塞及減少汽車廢氣排放。這種以價格遏抑需求的思維，雖然在環保和交通管理上有其邏輯，但也直接賦予了燃油價格居高不下的「正當性」。政府在維持高油價環境的同時，對油公司的定價機制缺乏強而有力的實質監管。香港燃油市場某種程度上屬寡頭壟斷格局，這種缺乏充分競爭的市場環境，直接導致了坊間常說的「加快減慢」現象。這種不對稱的價格調整機制，嚴重損害了消費者的權益，也讓社會各界對油公司的暴利行為充滿質疑。

 

　　當下，香港正邁入由治及興的新時代，全力拼經濟、謀發展已成為全社會的共識和未來的主軸。在未來的經濟藍圖中，我們不僅要鞏固傳統金融與物流中心的地位，更要大力推動創新科技的發展。特別是在人工智能技術日新月異的今天，未來的AI社會、大數據中心及各項智慧城市基礎設施，無一不需要龐大且極度穩定的能源供應作為堅實後盾。如果香港繼續維持現有這種成本極高、價格波動劇烈且缺乏透明度的能源定價體系，勢必會大幅削弱本地企業的競爭力。因此，重新審視並徹底改革能源政策，已經不再是一個單純的交通或民生議題，而是關乎香港未來長遠發展戰略的核心任務。

 

　　筆者認為，是時候對香港的油價監管制度進行大刀闊斧的改革了。首先，政府應當善用油站牌照的審批與續期權力，在未來的油站土地契約及營運牌照條款中，政府必須強制要求油公司公開其定價方程式的核心數據，包括進口價、運輸成本、地價攤銷以及利潤率等，讓油價的組成部分暴露在陽光之下，接受公眾和傳媒的監督。只有當資訊真正透明，消費者才能做出理性的選擇，市場機制的自我調節功能才能得以發揮。

 

　　其次，針對「加快減慢」的市場亂象，政府應當大膽借鑑公共交通工具票價調整的成功經驗，果斷引入針對車用燃油的「可加可減機制」。這個機制應當與國際原油價格走勢、本地通脹指數以及油公司的合理營運成本掛勾，當國際油價劇烈波動時，該機制能確保本地油價的升跌幅度受到合理約束，同時確保在價格下跌周期能將利潤空間及時回饋給廣大市民和商界。

 

　　長遠而言，隨著新能源汽車的普及，政府更應加快推動能源結構轉型，完善充電網絡基礎設施，透過稅務優惠和補貼政策鼓勵市民和運輸業界轉用電動車或氫能車輛。這不僅能從根本上擺脫對傳統化石燃料的過度依賴，減少國際油價波動對本港經濟的衝擊，更能配合國家的環保目標，推動香港向綠色低碳的智慧城市邁進。

Tags:#港是港非#能源價格#香港經濟#中東局勢緊張#航空業#運輸業#石油公司#政府政策#運輸稅#價格透明度#價格調整機制#智慧城市#油價#香港#拼經濟
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