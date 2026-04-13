80年代，有在TVB播放的台灣武打片集，好似叫「神鳳」，每到兩幫人準備大打，就有主角喊「咪住」，跟著就是：「欲知後事如何，請看下集」。

今時，美以伊之戰一度叫停火，跟著仍開火。當世界以為會戰持續時，就有人喊「咪住」，今次咪住之後是：和了。

喊咪住的，是美國特朗普，因他派了副總統萬斯去巴基斯坦去談，另外又傳特朗普叫以色列的內塔尼亞胡，在黎巴嫩戰線上要熄火。若如是，這個「咪住」會是真的「咪住」。

特朗普之前對傳媒表示，如和談是談崩了，罪在萬斯。一直以來，有傳萬斯是白宮內的溫和派，不主張與伊朗戰，尤其是不主張派兵入侵伊朗戰。萬斯在出發去巴基斯坦前，在記招上強硬地謂，伊朗要做順民，因為美國有所有的制敵牌在手，係乜牌？無表明，所以只好當是萬斯的出師宣言，講大啲，好得，「取法其上，得乎其中」。但伊朗假假地都有3000年文化累積，萬斯的陣前叫，見慣啦！大家等在巴基斯坦的和談結果好了。

美伊和約待定，戰火先休數天

4月8日時情況：

1. 白宮官員表示，以色列已同意臨時停火。此前，白宮表示同意在兩周內暫停對伊朗的轟炸和襲擊。白宮官員稱，美對伊的停火將於伊朗開放霍爾木茲海峽時生效。白宮稱：收到了伊朗提出的10點建議，並認為這是談判的可行基礎。美、伊幾乎就過去爭論的各個要點達成了共識，但兩周的時間將使協議得以最終確定和完成。

2. 伊朗最高國家安全委員會當地時間8日凌晨發表聲明稱，根據最高領袖的建議和最高國家安全委員會批准，接受巴基斯坦提出的停火提議。此前，巴基斯坦總理夏巴茲表示，他請求白宮將「最後期限」延後兩周，同時請求伊朗開放霍爾木茲海峽兩周以示善意。

3. 伊朗發布聲明稱，拒絕了敵方提出的所有計劃並制定了一項10點計劃，通過巴基斯坦提交給美方。該計劃強調了以下幾個基本要點：

1）與伊朗武裝部隊協調，控制通過霍爾木茲海峽的通行；

2）結束對「抵抗軸心」所有成員的戰爭，終結以色列政權的侵略；

3）美國作戰部隊從該地區所有基地和部署點撤出；

4）在霍爾木茲海峽建立安全過境議定書，確保伊朗享有主導地位；

5）根據評估結果全額賠償伊朗的損失；

6）解除所有一級和二級制裁以及安理會有關決議；

7）釋放所有被凍結在海外的伊朗資產和財產；

8）所有這些事項都應在具有約束力的安理會決議中予以批准。

美國應不會完全應合伊朗之所求。在4月10日，特朗普推文謂談：

All U.S. Ships, Aircraft, and Military Personnel, with additional Ammunition, Weaponry, and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and destruction of an already substantially degraded Enemy, will remain in place in, and around, Iran, until such time as the REAL AGREEMENT reached is fully complied with. If for any reason it is not, which is highly unlikely, then the "Shootin' Starts", bigger, and better, and stronger than anyone has ever seen before. It was agreed, a long time ago, and despite all of the fake rhetoric to the contrary - NO NUCLEAR WEAPONS and, the Strait of Hormuz WILL BE OPEN & SAFE. In the meantime our great Military is Loading Up and Resting, looking forward, actually, to its next Conquest. AMERICA NS BACK!

但稍後在另場合，特朗普謂不會接受伊朗在霍爾木茲海峽收過路費。之前以色列曾偷雞仍攻黎巴嫩真主黨。在10日時也表示：

Prime Minister Benjamin Netanyahu: In light of Lebanon's repeated calls to open direct negotiations with Israel, I instructed the Cabinet yesterday to open direct negotiations with Lebanon as soon as possible. The negotiations will focus on disarming Hezbollah and establishing peaceful relations between Israel and Lebanon. Israel appreciates the Lebanese Prime Minister's call today to evacuate Beirut.

基此看來，中東可以有幾日無炮聲了，之後又如何？

筆者看，不是為談判而停火，而是為停火而談判，因為美以伊三方均有要停火（無論是短停或長停）的需要，這方面容後再談。

要和，現時是特朗普的唯一之選。

1. 教宗發出質問，發動戰爭的人，良心何在，什葉派徒要追殺你肉身，教宗要誅你良心，收工啦！

2. 共和黨內有逾50名議員謂在中期選舉中要反特朗普或退選，或要罷免特朗普，原因是特朗普今時成票（選票）房毒藥，再支持特朗普，分分鐘在中期選舉中，得零票（這是筆者誇大之詞），今時拋棄特朗普，是「政治止損」，不然以後不用再踏政壇。

3. 讓特朗普成「票房」毒藥的，是之前一直支持特朗普的、戴MAGA（讓美國再偉大）紅帽的鐵粉，在美國汽車電油升至每加侖4美元時，便破口大罵，以為選出個財神，今時才知你是瘟神，特朗普在國內民眾支持率大跌，一眾牆頭草政客，自然要棄主自保。

4. 在越戰後，美國通過了條「戰爭權力法」，在無國會授權下，總統可以發動一場不逾60日的戰爭，2月28日戰起，4月28日戰便要止，之後的撤兵是30天。所以自4月28日起（其實會是自4月10日談判起）至5月28日，美國會處於被打也不能還手的死局。

5. 中東的攪屎棍以色列，會死不甘心，仍想到處煽火，例如找阿聯酋去炸伊朗，但以導彈數量計，及阿聯酋不在談停火協議的清單上，伊朗是可以你來一，我送十的還擊，這個零星炮火，不足以攪動要和的大方向。

今次和，是伊朗處上風（時限上，戰果上），美國處下風（4月28日死線，美國在中東基地被毁）。伊朗在4月8日的和談條件清單（見本文首）有九成可落實。

於是：中東之後怎了？後談。

先談停火了，買乜。

1. 買金

世界黃金協會(WGC)歐洲、中東和非洲(EMEA)高級分析師KrishanGopaul表示，隨著金價在上個月跌至自去年以來未見的低位，各國央行明顯加快了黃金購買步伐。相關數據顯示，主權機構正在趁金價回調之際加碼配置黃金，而在伊朗戰爭爆發後，官方黃金市場的操作也呈現出更強波動性。

Gopaul在一系列社交媒體帖子中梳理了最新的主權黃金購買情況。根據捷克國家銀行公布的數據，該國3月黃金儲備再次增加2噸，使其今年第一季度淨購買量達到5噸，總黃金持有量升至77噸。與此同時，危地馬拉央行也在上月增持了2噸黃金。Gopaul指出，這一規模較前一個月高出19%，也是危地馬拉自去年9月以來首次增持黃金，目前其黃金儲備總量已增至16噸。

國際貨幣基金組織(IMF)數據還顯示，2024年和2025年主權購金的領先者波蘭在3月再次大舉買入黃金。Gopaul表示，波蘭國家銀行當月增持了11噸黃金，這使得其年內淨購金總量升至31噸，總黃金儲備達到582噸。與此同時，烏茲別克斯坦央行也在3月增持了9噸黃金，這是其連續第6個月買入黃金。Gopaul稱，烏茲別克斯坦第一季度淨買入量累計達到25噸，推動其黃金持有總量升至416噸。

2. 買寬基ETF

市場調整期間，資金正尋求「避風港」，大幅湧入寬基類ETF。實際上，自今年4月以來，寬基ETF「吸金」效果顯著。業內觀點認為，這或是機構資金正在大手筆加倉權益資產。

近期滬指逼近4000點大關，市場信心有所回升，資金正通過股票型ETF（交易型開放式指數基金）積極配置權益資產。



4月8日，A股大反彈當日，中證500、中證1000等寬基ETF以及化工ETF淨流入居前。數據顯示，截至4月8日，4月以來單隻寬基ETF最高淨流入近90億元，多隻產品淨流入超10億元；化工、自由現金流等主題ETF同樣獲得資金青睞。

ETF，即是買一籃子的股票，寬基ETF即是買大包圍。鑑於歷史上戰後和平股市終升，所以就買大包圍。香港的大包圍ETF就是盈富基金(02800)。

3. 買券商股

4月10日滬指重回4000點，證券板塊持續走強，哈投股份(+10.00%)，中信証券(+8.86%)，東方財富(+7.65%)，華泰証券(+6.19%)，長江証券(+6.17%)，廣發証券(+6.12%)，興業証券(+5.85%)，國泰海通(+5.30%)，國信証券(+5.19%)，天風証券(+4.93%)，太平洋(+4.83%)，第一創業(+4.71%)，中信建投(+4.68%)，中國銀河(+4.66%)，錦龍股份(+4.40%)，長城証券(+4.39%)。

股市終升下，做股票交易的經紀（證券商）生意必多，例如中國的證券一哥，中信証券(06030)在第一季度每天淨賺1.13億人仔，第一季度淨賺超過百億。

在港，股票交易的一哥則是港交所(00388)，之前筆者粗略計過條數，港股日均成交逾2000億元，港交所股價值3百多；日均成交逾3000億，港交所可值4/5百多。港交所除受實際成交金額驅動外，亦受市場氣氛所驅動，簡單言，大家心紅啲，港交所就可以值多啲。

停火，會停多久，不知，因為特無譜是可以好無譜。今時投資者未宜全線入市，因為預隨時要預有小波動，不是美伊無心停火，是以色列內塔尼亞胡不想停火。容後談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）