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東京| 再來東京之旅 2026春
理財智慧

再來東京之旅 2026春

財識兼收
止凡
財識兼收

　　記得2024年秋天到過東京旅行 (見連結)，當時是5天行程，減去頭尾兩天只剩三天，算是走馬看花，那次主要到過Harry Potter、廟堂、文化館、美術館與科學館等地方。事隔不到兩年，再到東京旅遊，今次去的地方與上次不同，加上今次選擇自駕遊，而上次主要乘搭公共交通工具，完全不一樣的體驗。

 

河口湖觀賞富士山景

 

　　這次重遊東京，與太太討論過，有兩個活動一定要完成，第一個就是到河口湖觀賞富士山景。出發前與身邊朋友取經，他們提醒可以在當天出發前上youtube search "河口湖富士山" live streaming (見連結)，確保當天景色清楚可見才出發。因為可於live cam裏觀察富士山景，避晚撞上當地有雨、有雲，甚至煙霧迷漫得情況，否則山長水遠去到才發覺看不清富士山景便十分可惜。

 

　　到步後翌日，大清早起來便第一時間看live streaming，確定當日天氣好，河口湖的富士山景清晰可見，立即起程。沿途風景好靚，好多櫻花，一路經過很多山脈，未到目的地時於公路上偶爾已能看到富士山，見它有個雪山頂，感覺相當震撼，與周邊山脈實在不同級數。

 

再來東京之旅 2026春河口湖的富士山景清晰可見，雪山頂感覺相當震撼。（Shutterstock）

 

　　去程安排於一個「中間位」八王子附近食午飯，作為長途車的休息站。小店叫「八王子食堂」，好味。去到天朗氣清，觀賞由櫻花襯托出的富士山算是人生一個checklist item，能在首日就完成這個東京之旅最重要的任務，大滿足。

 

富士野生動物園

 

　　這次東京遊的第二個重要活動，就是去參觀Safari。經常去動物園 (Zoo)，Zoo是動物被關在籠中，而Safari則是動物在外，人在車內的獵遊，我是第一次參觀Safari的，見到斑馬在沒有斑馬線下任意擋著我們的座駕過馬路，有點興奮，小朋友就更加興奮。

 

　　「富士野生動物園」地點很接近富士山，沿途能再次欣賞這座非一般巨山。去到「富士野生動物園」，非常喜歡那裏的隨意：基本上，買了門票就無人理會，你可以隨便駕車進園區，基本上是無限次進出，亦可以選擇乘坐觀光巴士進園，又可以在園外隨便泊車用餐，還有可以參觀其他地方，例如親親貓、狗與免子。

 

　　這裏要提一提，我們計劃了兩天分別去河口湖與「富士野生動物園」，由於東京市內經常塞車，從酒店到這些景點來回車程需要超過五小時，全家可以在車上睡覺，除了作為「柴可夫」的我，需要全神貫注地駕車，由於坐得太久，回程時更感到腰骨痛。真難想一些像美國、德國那些穿州過省的公路，動不動駕車十小時以上，怎麼可能？

 

再來東京之旅 2026春見到斑馬在沒有斑馬線下任意擋著我們的座駕過馬路，大人小朋友都甚為興奮（Shutterstock）

 

 

台場的Aqua City

 

　　東京有兩個「TeamLab」，在網上看過一些介紹影片，都有點興趣的。誰知兩處皆要網上預購，在我們行程日子內的門票都已經售罄，無緣了。於是到了台場「Aqua City」，午餐後找到一家可以親親小動物的地方，內裏很多小動物，包括水豚、小雞、天竹鼠、樹獺、馬騮、貓頭鷹、小鳥等，那裏無時限，我們逗留了數小時之久，抵玩。以前已經提過，小朋友自少已十分喜歡小動物，此行令他們非常開心。

 

Chiikawa Park

 

　　本來還想去「母親牧場」，不過好幾天的活動已接觸過足夠多的動物，亦不想再去相對遠的地方。於是，計劃到一個唯一與上次東京遊重覆的地方--Sunshine City。不過，這次又不算重覆，因為上次去Sunshine City主要去其頂層的餐廳用餐，但今次主力去新開幕的「Chiikawa Park」，未知大家懂不懂這個公仔系列。

 

　　個人來說，感覺「Chiikawa Park」相當無聊。全場活動只是與公仔拍照、看一些LED影像、玩攤位遊戲、買公仔等，每處進場前都有職員提醒不可以觸摸這個那個，可以拍照但又不可以拍影片之類，頗多規矩，但缺乏驚喜 (只見三幾隻公仔在地上供拍照)，有點不值。然而，這只是我作為一個成人的感覺，而我觀察到小朋友卻玩得非常開心，看來這個公仔系列的確有其魔力所在，那就無所謂，最緊要小朋友開心，有個美好回憶。

 

旺區逛街

 

　　自駕遊一大好處，就是跑到任何地方都方便。差不多每個晚上都找個旺區去逛逛，包括「上野阿美橫商店街」，還去過澀谷、池袋、新宿、淺草等地方，東京最旺的地方差不多集齊一套。這些地方，好像香港最旺時期的銅鑼灣、尖沙咀、旺角等地，人很多，五光十色，不過這些夜間活動不太適合小朋友，還是早點回酒店吧。

 

全日本最大商場

 

　　有一天天氣不太好，於是去全日本最大商場「AEON LakeTown (永旺湖城)」，位置比較偏僻，東京市駕車需時約1小時。那裏似乎也提供便利予駕車人士，不用消費也有5小時免費泊車。

 

　　那商場真的很大，逗留了數小時，包括吃了午餐與逛了最喜歡的商舖，結果連其中一座商場也未逛完。然而，若認真去逛，相信三日也逛不完這幾座大商場。到商店加上超市，我們買了很多袋東西，幸好駕車前往，否則拿著這些「戰利品」回程都幾麻煩。今次時間有限，下次要再來，東京，玩三幾次絕對不夠吧。

 

再來東京之旅 2026春AEON LakeTown (永旺湖城)真的很大（Shutterstock）

 

小故事

 

　　這次東京遊有些小故事令我有些感想。話說有一晚去商場購物，我們從該商場內一個貨區拿了商品，不經不覺地逛著，走到另一個貨區再添購其他商品，於是去付款。誰知售貨員指有些商品並不屬於該貨區，不能一同結帳，我們需要返回原來的那個貨區付款。而最大問題，那時另一個貨區已關門了。

 

　　於是，該貨區的保安要傳呼另一貨區的保安，等了一陣子，保安出來帶我們穿越秘道走回去原來的貨區處，到收銀處問，他們表示已經打烊，不再接受付款，我們唯有把商品交回。及後，保安帶我們從後門搭運貨電梯直接離開商場，就此我們搞了近半小時。

 

　　此經歷見識到日本人按規矩辦事的原則，例如跨區不能收款、時間一過就拉閘關門、打烊後就不再收款、過了時間即使有生意都不接。講真，我們在等待不同貨區的保安討論如何處理我們的情況時，感覺到他們有點不知所惜。實在無奈，但只能耐心等待。

 

自駕遊性價比

 

　　過去幾次都有提到，日本物價真的很低。我們一家四口，無論用餐，參與甚麼活動也好，多數只會是數百港元上下。若是香港，相信類似活動的費用動不動也要上千港元。不過，在東京自駕遊的性價比如何，就有點值得商榷，十分取決於行程。

 

　　例如，行程包括遠征河口湖與「富士野生動物園」等地，自駕遊當然能發揮優勢。然而，若行程主要於東京市內活動，自駕遊則未必值得。我發覺東京市內人多車多，駕車方便程度未必及得上搭火車。加上駕車所需的泊車費與路費，與之前沖繩的自駕遊相比，未必化算。7天遊，路費總共近一千港元，這比香港貴得多。

 

　　最後要提一提東京自駕遊人士，東京市內有很多地下車道，會影響GPS訊號。有次在地下車道駕駛時，google map定位無更新位置，唯有靠自己看路牌，記住出口的日本漢字，幸好沒有迷路。

 

感恩

 

　　回程時，飛機起飛後不久，聽到機長廣播提示，飛機右邊會看到富士山，立即與小朋友探頭觀看並拍照。從天空中向下望見富士山，靚得像假的一樣，火山口彷彿替我們今次旅程畫上一個完美的句號。世界紛亂，有兩場大型戰事正在上演，難得未有波及身處之地，還能安排一家人齊齊整整地完成這次東京之旅，實在感恩。

 

相關連結：

【東京遊記 2024秋】

【"河口湖富士山" live streaming】

 

Tags:#財識兼收#東京旅遊#富士山#河口湖#富士野生動物園#台場Aqua City#Chiikawa Park#Sunshine City#AEON LakeTown#自駕遊#旅行花費#八王子#東京teamLab#上野#日本
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