香菜大亂鬥，發揮無限創意

如果要選出讓人愛恨分明的食材，氣味濃烈的香菜（芫荽）無疑會入選。愛的人愛之入骨，覺得缺了它就不夠完整；恨的人避之唯恐不及，只要加入香菜就整道拒吃。要不然也不會出現「國際討厭香菜日」這樣的節日了。能被討厭到訂出國際節日，香菜似乎應該要感到榮幸？起碼驗證了這是一種很有特色個性的食材。

偏偏台灣好幾樣經典小吃通常都會加入香菜，所以老闆都會貼心的事先詢問顧客吃不吃香菜。像是大腸麵線、刈包、豬血糕、近年大紅的宜蘭特色花生捲冰淇淋，還有肉圓甚至麻辣臭豆腐等等，都屬於香菜的勢力範圍。想想對喜好香菜的一方而言，還真的是甜鹹冷熱皆宜。

台灣從去年開始，陷入香菜大亂鬥的氣氛當中，出現一波接一波香菜創意食品，討厭香菜的人認為簡直已經到邪教等級。像是便利商店推出驚喜限定的「香菜霜淇淋」（香香菜菜），奶香結合強烈的香氣，而且限量在七間店販售，造成轟動。知名品牌的洋芋片和玉米片，也都推出新奇的香菜口味，一開始甚至造成搶購缺貨風潮。從包裝到內容物都綠油油，吃起來氣味濃郁很夠味。我曾經帶了一大包在登山時跟眾多山友分享。一開始多半人頗有戒心，然後礙於面子拿一點嚐嚐看，有趣的是吃過一口後，回頭率高達九成以上，第二次就會抓一大把，可見香菜跟垃圾食品相輔相加，威力不容小覷。連著名的美食聖地寧夏夜市現在也推出「香菜祭」，香菜玉米片大把大把的加進麵線、炒飯、炸吐司在內的各式小吃，比起只加香菜本人更有趣，口感也更香脆。

彰化各式香菜農產品挑戰老饕味雷。（北斗香菜生產合作社fb圖片）

因為香菜產品百家爭鳴，從吃的喝的到用的，香菜無所不在，台灣最近更出現精彩的「香菜市集」，而且上半年和下半年都要舉辦。產品之多樣有趣，令人大開眼界。從香菜咖哩、香菜司康、裹上濃厚香菜醬的煎蘿蔔糕、香菜莎莎醬鹹豬肉披薩、加入香菜優格醬的古巴三明治等等，每樣都出人意表，不落俗套，賣相口味都有相當水準。

甜食部分有香菜堅果蘋果糖、香菜乳酪肉桂捲，甚至還有香菜鬆餅（鬆餅 scone），以及加入香菜的咖啡和茶、氣泡飲和刨冰，例如香菜百香果愛玉、香菜泰式奶茶，想像力真的強大，也想必會讓討厭香菜一族陷入崩潰。

我是屬於沒有特別喜愛或不喜愛香菜的人，但認為某些食材加入香菜確有畫龍點睛之效果。查證之後才發現，痛恨香菜的人擁有特定的嗅覺基因（OR6A2），使他們對香菜中的醛類物質特別敏感。

香菜在台灣勢力強大非同凡響，市集當中還有販售各種香菜禮品，例如打正旗號「無香不歡」的香菜手工肥皂、表明喜愛香菜立場的造型首飾，以及香菜香水，簡直就是喜愛香菜族群的狂歡派對。

台灣最大的香菜產地在中部的彰化北斗，當地的特色香菜產品當然不落人後。一家咖啡廳除了各種香菜拿鐵咖啡，提供各式會讓討厭香菜一族看了就怕的暗黑香菜及香菜魔人飲品，更能搭配不定期推出的香菜甜點。從生巧克力、千層蛋糕、提拉米蘇到奶黃酥，香菜全面入侵。

味道濃沃的香菜蛋糕。（北斗香菜生產合作社fb圖片）

種植香菜超過60年的「北斗香菜生產合作社-香菜先生」，堪稱香菜世家。香菜磨成粉做成綠色麵條，煮熟再加進乾燥香菜粉末，就是獨門「香菜拌麵」。

彰化市有家冰店，販售香菜打成汁製作的雪花冰，上面再加上配料以及香菜的絕配靈魂伴侶花生粉，讓很多人特地老遠跑去嚐鮮。

不讓產地彰化專美，全台各地都有靠香菜打出名號的店家。台南有特濃花生香菜手工夾心酥，高雄有香菜牛排，可以加三倍量的香菜配牛排，滿出來的香菜氣勢驚人。例外還有一家蛋餅口味高達百種的店家，招牌之一是「香菜皮蛋肉鬆蛋餅」。台中則有豪邁加入大量香菜的手切滷肉飯，都各有忠實擁護者。

台灣香菜黨的勢力強大，點子源源不絕。如果你也是香菜愛好者，今年下半年11月底還會再辦香菜市集—芫荽趴踢，可以到台灣旅遊順便體驗瘋狂的極致香菜派對。