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何超蕸離世｜傳乳癌復發，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」
娛樂新聞

何超蕸離世｜傳乳癌復發，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

娛樂
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TEXT:wong lin lin rachel

　　已故「賭王」何鴻燊與二房太太藍瓊纓的女兒、信德集團執行董事何超蕸於昨日（4月12日）離世，集團於訃告中提及何超蕸在生命最後時刻，家人均守候在側，不過並沒有透露死亡原因，但有傳指她因乳癌復發，不敵癌魔而離世。此外，香港資深演員、大導演張徹第一代弟子鄭雷（原名鄭鴻榮）離世，並在今日（13日）出殯。

 

 

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何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

 

　　何超蕸終年60歲，由兄弟姊妹何超瓊、何超鳳、何超儀及何猷龍發出聯名訃告，痛失至親。訃告中提到，「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世。家屬除感謝社會各界的慰問外，亦希望大眾在這一沉痛時刻能給予空間與理解。」有傳媒報道指，何超蕸受乳癌困擾多年，近年復發，但她仍然努力對抗病魔。

 

何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

 

　　1966年出生的何超蕸，畢業於美國加州佩珀代因大學，主修電訊學及心理學，獲文學士學位。她生前出任信德集團有限公司執行董事，打理集團房地產發展、交通運輸、酒店及消閒和投資等業務。她作風低調，曾被賭王何鴻燊稱為最能幫忙的女兒。

 

　　同時，何超蕸熱心公益，她曾於多個社會機構擔當重任，並曾經出任東華三院董事局主席，並擔任醫管局成員、藝術發展諮詢委員會委員等多項公職，2024年獲特區政府委任為非官守太平紳士，在2016年獲頒發銅紫荊星章，可見其對社會貢獻良多。

 

何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

 

　　何超蕸生前跟不少圈中人熟稔，何鴻燊元配黎婉華是黎芷珊的姑姐，黎芷珊由小學到中學跟何超蕸是同學，所以十分老友，黎芷珊創業推出太陽眼鏡品牌時，何超蕸現身活動支持。同時她跟女歌手楊千嬅私交甚篤，更是楊千嬅結婚時的姊妹團成員，何超蕸更曾邀請對方出席東華三院籌款活動。

 

何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

 

　　曾是東華三院董事局成員的王賢誌，得悉死訊後於個人社交平台限時動態發文悼念故友，他寫道：「感謝您當年在東華的帶領，讓我有機會接力服務。您不只在工作上待我如摯友，更把我另一半也當作好朋友，無私分享，從不計較。我會永遠記得與您一起走過的地方、嚐過的美食、看過的世界⋯特別是緬甸那些獨特的角落，如果沒有您，我大概永遠無法深入體會。在我最困難的時候，尤其是媽媽離世，您不怕疫情、親自來送別；就算這兩年正值自己人生低潮，您也為我打氣，給予我鼓勵！這一切，我一輩子都不會忘記！願您安息，一路好走。」

 

何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

 

　　何鴻燊有17個孩子，包含6名兒子、11名女兒，連同何超蕸計算，有3子女先後逝世，包括大房長子何猷光，1981年在葡萄牙遇車禍身亡，終年33歲；大房長女何超英晚年飽受精神疾病困擾，2014年因腦血管爆裂伴隨腎衰竭離世，享壽67歲。

 

　　此外，香港資深演員、大導演張徹第一代弟子鄭雷（原名鄭鴻榮）亦告離世。家屬公布他已於2026年3月25日安詳辭世，享年82歲，並在4月12日於香港殯儀館為他設靈，靈柩於今日（13日）辭靈禮後，移奉歌連臣角舉行告別禮。

何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

 

何超蕸傳乳癌復發離世，父親何鴻燊曾讚「最能幫忙的女兒」

 

　　鄭雷曾參選健美先生，1965年通過邵氏電影《虎俠殲仇》的千人海選入行，他與王羽、羅烈、張翼及解元齊名，被譽為「邵氏五虎將」，在邵氏期間參演了《獨臂刀》、《邊城三俠》、《刺馬》、《報仇》等多部經典武俠片。後來拍電視劇，經常在金庸劇中出現，最為人熟識是古天樂版本《神鵰俠侶》中的裘千仞，另外還有呂頌賢演出版本《笑傲江湖》中飾演的木高峰、黃日華演出版本《天龍八部》中飾演的烏老大等。

 

Tags:#何鴻燊#何超蕸#藍瓊纓#何超瓊#何超鳳#何超儀#何猷龍#乳癌#影視娛樂#娛樂新聞#逝世
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