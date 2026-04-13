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IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕
美食情報
美食優惠

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:IKEA

　　近期網上熱話雪糕新品，必有IKEA 一系列回歸的抹茶甜品及雪糕，抹茶新地筒$6起好抵食，更可自選抹2.5%或12%抹茶濃度。另外，抹茶fans不可錯過全新抹茶米麻糬新地，米麻糬口感煙韌唔錯喎！香港美食站與餐廳同步推出六款抹茶甜品，包括抹茶忌廉蛋卷、抹茶巴斯克蛋糕及抹茶意式芝士蛋糕，還有抹茶奶凍、抹茶吉士號角及抹茶覆盆子比高包！

 

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雪糕新品情報︱Venchi聯乘香宮陳皮紅豆沙意式雪糕＋東海堂HelloKitty蘋果芒新地

 

　　IKEA 抹茶甜品祭即日起至 4 月30日舉行！即日起於香港美食站率先登場的是抹茶新地筒，兩款新地均有2.5%和12%抹茶濃度供大家選擇，當中12%抹茶濃度新地的售價更與去年的8%抹茶濃度新地一樣，茶味更濃厚不加價，抹茶新地筒抹茶濃度2.5%$6，而抹茶濃度12%亦只需 $9，好抵食！抹茶Fans更要試全新抹茶米麻糬新地，麻糬Q 彈帶米香，與清新抹茶幾夾味，雙重口感大滿足。

 

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

抹茶新地筒抹茶濃度2.5% $6、抹茶濃度12% $9
 

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

抹茶米麻糬新地抹茶濃度2.5% $16.9、抹茶濃度12% $19.9

 

 

其他6款抹茶甜品

 

　　香港美食站與餐廳同步推出六款抹茶甜品，蛋糕控可一試抹茶忌廉蛋卷，幼滑抹茶忌廉甘香細膩，抹茶巴斯克蛋糕口感扎實，綿密柔滑的芝士富濃郁茶香與微焦風味，還有抹茶意式芝士蛋糕。除此之外，抹茶奶凍滑不溜口，抹茶吉士號角則以香酥外皮配上濃郁吉士餡，要飽肚感首選抹茶覆盆子比高包，莓果微微酸配抹茶絲絲甘苦味，互相平衡。

 

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

抹茶忌廉蛋卷$9.9

 

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

抹茶巴斯克蛋糕 $29.9
 

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

抹茶意式芝士蛋糕 $29.9

 

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

抹茶奶凍$13
 

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

抹茶吉士號角$16
 

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

抹茶覆盆子比高包$13

 

IKEA 抹茶甜品祭

日期︰4 月7日至4 月30日

https://www.ikea.com.hk/zh

 

Tags:#美食情報#美食優惠#IKEA#抹茶#雪糕
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