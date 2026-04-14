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曾智華 | 快樂退休 | Work From Anywhere 
理財智慧

Work From Anywhere 

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　世界是一個巨輪，無論你願唔願意，都會向前行，意即，不斷有新事物湧現，帶來正面影響，也帶來負面的影響。例如AI，人人都感受到令生活帶來種種方便得多，知識傳遞也變得飛快。但同時，也無奈地取代及消滅大量工種。怨及喊有冇用？百份之一千 —— 冇！

 

Work From Anywhere

人工智能乃必然大趨勢，提供很多人生活上的改善，也會消滅大量工種

 

　　面對現實，打工族應盡快理性分析，那些工種會消失，火速遠離。同時，思考那類工種將會新生，又或屬於AI取代不到的，力求加入，防止失業及跑輸大潮流。

 

　　「世侄R」昨晚約食飯，話近日香港公司開始人心惶惶，因海外總公司公佈，第一，將會大量刪除Work From Home工作，想留低，就要重新日日在辦公室見到真人。第二，將會遣散兩成員工，因隨著科技發展，不少崗位可以整合，又或淘汰。

 

Work From Anywhere

不少個際大集團已經公告，減少員工Work From Home模式及將作出大型裁員

 

　　「碌Sir，我想學你咁，優哉悠哉做自由工但又有穩定收入，有乜方法呢？」

 

　　世侄年紀輕，看事，只看到好的一面而冇看懂全盤，故欠缺分析大Picture的能力。

 

　　的確，小弟如今單靠寫稿已可解決一半生活支出。寫稿，乃一項夢幻工作（Dream Job），正到飛起，因為：

 

（一）冇上司，冇下屬，冇辦公室政治，唔需應酬任何人，不需睇人面色；


（二）理論上寫乜都得，自由發揮，只需知道媒體的「紅線」，避開，再針對讀者興趣下筆就掂；

 

（三）擁有絕少工種的優勢——Work From Anywhere。幾十年前交稿，麻煩到飛起，最早期，試過搭渡海小輪親手送到報社。後來則靠Fax機，但冇機冇紙仍唔掂。感謝科技，如今已發展到真真正正天涯若毗鄰，我可以在世界任何角落，用手機即時送稿。

 

（四）隨Anywhere外，更大優勢是Anytime 及 Any dress。只要你準時交稿，冇人理你幾時寫，可以一個月前寫，可以凌晨寫，可以中午寫。更可以穿任何衣服，牛記笠記寫，再誇張點講，裸體寫！當然，亦可以穿著禮服寫⋯⋯。真人真事，因寫的地方也沒限制，試過一次在金門旅遊，俾編輯追甩褲，四野無枱無椅，點搞？結果，珍珠冇咁真，趴在地下就寫，團友笑到甩晒棚牙！

 

Work From Anywhere

專欄作家是份「夢幻工作」，幾時寫、邊處寫、著乜寫甚至寫乜皆可。沒有上司下屬及辦公室政治⋯⋯

 

　　「世姪R」聽見寫稿可以正成咁，簡直是打工族完美的工作夢，羨慕到暈問點才可以入行。

 

Work From Anywhere

在香港歷史中，能夠以寫作致富的，相當罕見，查良鏞是當中最具代表性的人物

 

　　我繼續點醒佢：「未講入行，先講寫稿為生這份工。香港歷史上，靠寫稿發達的，只有四位——金庸、林行止、倪匡及蔡瀾，再數，也可數到兩位才女亦舒及張小嫻，其他⋯⋯冇喇。意即，靠這工種生活，遑論發達，連養妻活兒過正常中產生活，很難，甚至冇乜機會。另外，最攞命為百分百欠安全感，冇合約，冇承諾，冇福利，冇假期，冇保險⋯⋯百冇！意即，報社炒你，呢分鐘通知，下分鐘你就要消失，冇人理你生活擔子有幾重，供緊乜，養緊邊個！」

 

Work From Anywhere

專欄作家看似是份優哉悠哉的夢幻工作，但最大弊端是零安全感，冇合約、冇承諾、冇福利、冇假期、冇僱員權利、冇保險⋯⋯百無！兼且，一分鐘可以將你炒魷，冇賠償，冇得上訴！

 

　　「世姪R」，真係聽到頭溚溚眼眨眨，醒嘞：「碌叔，都係咪嘞，我一於在目前公司努力發奮，希望打上Top Ten巴仙，搏炒魷排到最後一批，應該做得到嘅。」

 

Work From Anywhere

要令自己炒魷排到最尾，必須懂得思考如何成為機構最有價值的員工！若連這個也不懂，要炒，當然你行先！

 

　　「冇錯，人人天份不同，打正常工，只要肯增值上進，搞好公司內外人際關係，再加擁有如今打工仔嚴重欠缺的態度——唔怕蝕底，贏硬！」

 

　　結果，呢餐我請，幫多一個年青人開竅。

Tags:#快樂退休#隨處辦公#人工智能#就業#工作保障#自由職業#辦公室政治#夢幻工作#工作滿意度#就業市場#香港#裁員#失業#求職#工作與生活平衡#工作與生活融合#遠程工作#工作文化#在家工作#金庸#林行止#倪匡#蔡瀾#亦舒#張小嫻
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