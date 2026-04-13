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大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
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網上情緣騙案｜騙徒IG貼文留言搭訕 年過50女子被騙逾$200萬
理財智慧

網上情緣騙案｜騙徒IG貼文留言搭訕 年過50女子被騙逾$200萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:CyberDefender 守網者

　　大家知道「被Ghost」是甚麼意思嗎？其實是一個網絡用語，於網上交友常見情況，即是「對方如鬼魂般消失，突然不回覆訊息」的意思。有時候，「被Ghost」並非單純的感情無疾而終，而是騙徒常用的行騙手段，就是當你失去「壓榨價值」時，便乾脆地消失！上星期，網上情緣騙案單一損失最高金額超過200萬港元，網上識朋友時要提高警覺！

 

　　騙徒在IG主動關注一名年過50的女事主，透過貼文留言搭訕，以噓寒問暖火速建立戀人關係，隨後自稱「加密貨幣投資專家」，誘導事主落入「穩賺不賠」的投資圈套。

 

　　騙徒先誘導事主轉賬4萬港元作開設投資網站戶口手續費，再要求她分7次攜現金到實體兌換店兌換USDT，並透過電子錢包將USDT轉至對方。當資金到手，女事主隨即「被ghost」！

 

　　提提大家，網上交友要帶眼識人，認清甜高蜜語背後的目的，若然對方自稱專家，以任何藉口要求轉賬，先停一停、想一想！

 

網上情緣騙案｜騙徒IG貼文留言搭訕 年過50女子被騙逾$200萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#騙徒#被Ghost#網上交友#加密貨幣#投資專家#理財智慧#熱話#理財#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#網戀騙案#網上情緣騙案#IG騙案#網絡用語#投資圈套
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