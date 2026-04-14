美國副總統萬斯4月12日在伊斯蘭堡召開的新聞發布會說，美方未與伊朗達成共識。不久後，伊朗塔斯尼姆通訊社也確認雙方談判結束的消息。代表團均已離開巴基斯坦。談不攏，打了嗎？又未，因仍會談。

伊朗方面總結稱：

當地時間10日，伊朗代表團深夜抵達巴基斯坦後，多次會見巴基斯坦領導人，抗議美國「在談判伊始就違背承諾」，並為談判作出必要安排。

11日，伊朗代表團先與巴基斯坦總理夏巴茲會談，隨後開始與美方會談。伊美雙方先開展主要代表團會談，隨後還進行了專家組會談，會談持續時間約21小時。會談中，伊朗方面多次提出新的倡議試圖說服美方更加務實，但美方「過分的野心阻礙了每一輪會談達成共同框架」。

在巴基斯坦的斡旋下，雙方於12日凌晨舉行了本次談判的最後一輪會談和文本交換，但「由於美國的一貫作風」，會談無果而終。下一輪談判的計劃、時間和地點尚未宣布。

據伊朗方面12日消息，伊朗外交部發言人說，伊朗和美國在一些問題上達成了共識，但在兩三個重要問題上存在分歧，最終未能達成協議。

當地時間12日，一位伊朗代表團的消息人士表示，美國尋找藉口退出談判。消息人士表示，美國一邊利用談判來保全顏面，一邊卻拒絕降低其要求。該消息人士稱，伊朗目前沒有舉行下一輪談判的計劃。

萬斯稱，美伊談判未能達成協議，核心原因在於伊朗未對放棄發展核武器作出明確承諾。萬斯指出，美方要求伊朗不僅當前不發展核武器，還需在長期內承諾不獲取相關能力與技術，但「尚未看到這樣的明確意願」。他強調，這一目標是美國總統特朗普在談判中的核心訴求。

40幾年仇恨，用21小時就和解了，不切實際，最實際的是仍談。

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