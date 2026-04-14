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沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
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考試季節風水錦囊︱化解溫習地方外圍動土煞＋催旺文昌位貼士＋信仰精神支持
風水玄學
娛樂新聞

考試季節風水錦囊︱化解溫習地方外圍動土煞＋催旺文昌位貼士＋信仰精神支持

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　四月是春暖花開的時節，也是考試焦慮的季節。風水上有甚麼貼士，可以緩解壓力、幫助莘莘學子在榜上開出好成績呢？

 

　　風水分屋外巒頭（外面環境）、和屋內佈局（間格、飛星）兩大瓣，本文主要以學生溫習和休息的地方為焦點。

 

　　（甲）外圍首先要注意有沒有會影響考生專注力和健康的因素，例如：

 

　　一、動土：如果附近有地盤、道路在施工、或樓上樓下在裝修，都會干擾原來平穩的地氣，而且對學生造成滋擾，尤其是聲煞。若動土是小規模的，對著施工場地的窗戶要關閉和落簾，兼放一個四至六吋高的白玉葫蘆（不貴的，淘寶有售），以保健康。若動土的面積很大，或很近，那麼就要考慮到同學家、圖書館或社區溫習室讀書了。

 

　　二、尖角沖射：要留意窗外的建築物有沒有尖角對著房間，這樣會直接傷害身體和增加壓迫感。最好轉移地點溫習，若不可行，就要閉窗落簾，避免吸納煞氣。

 

　　（乙）室內要注意：

 

　　1. 光線充足

　　2. 空氣流通

　　3. 坐位若是背著房門，最好掩埋，這樣可以避免直沖，也防止注意力被分散。

　　4. 今年流年文昌位在東北，屋內這位置有利考試讀書，書桌放在這
方位，或常在這位置溫習都有利。

　　5. 在房間的東北放木製筆架，上掛四支毛筆，可以提升文昌能量。

　　6. 房間不可用大片紅、橙色，會令人煩燥；黑色、深藍也不宜，會令人憂鬱。

 

　　（丙）精神支持：在這「危急關頭」，學子往往有無力感，可以按照自己的緣份，引進「外援」：

 

　　a. 家人信佛教的，可以請求文殊菩薩加持，他是諸佛之師，具有終極智慧。學子可以多念他的心咒（網上有），心咒並非甚麼邪們的東西，本是佛與佛之間心意相通、無障礙交流的語言，能直達凡人的心靈境界。學生溫書溫到悶時，亦可以聽聽梁詠琪的「文殊菩薩心咒」。

 

　　b. 天主教的家庭，可向聖若瑟．古白定祈求。

 

　　St. Joseph of Cupertino 本身有嚴重學習障礙，但因虔誠信賴天主，最終如願成爲神父。他向天父的祈禱很貼地，祇希望考題落在他識的範圍內，咁就識答啦！學子追隨他的路線，就能獲得心裏的安寧，而且可能考試時神奇地及時在自己迷濛的人腦擷取所需的資料。向他祈求的專屬禱文亦見網上。

 

　　c. 沒有信仰的，可供奉孔子像，萬世師表，應該夠照。

 

　　在此，祝考生焦慮全退、反應敏銳；考的都懂、撞的都中；超常發揮、成績威威！

 

Tags:#玄學風水#考試#文昌位
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