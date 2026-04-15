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當你問香港移民第二代：「你是英國人，還是香港人？」——BBC的身份認同
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當你問香港移民第二代：「你是英國人，還是香港人？」——BBC的身份認同

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　最近因為工作關係，接觸到一位 BBC（British Born Chinese）。她的父母是第一代移英港人，而她則是土生土長的英國華人。

 

　　跟她相處相當有趣，因為父母的文化背景，她自小會上中文學校，也喜歡香港的飲食文化，操著一口「唔咸唔淡」的廣東話，但在衣著風格、待人處事上，卻完全是一個「鬼妹仔」。

 

　　在她身上，可以清楚看見中西文化交錯的痕跡。或許，這正是 BNO 移民潮之下，未來香港移民第二代長大後的模樣。

 

當你問香港移民第二代：「你是英國人，還是香港人？」——BBC的身份認同

 

身份認同危機源於種族歧視？

 

　　這位朋友成長在英國的年代，遠未如現在般種族多元。不要說香港人，連華人面孔都相當罕見。在種族如此單一的環境下，種族歧視是很普遍的。

 

　　她記得上學第一天，就被同學半開玩笑地說：「回到你自己的國家吧。」當時的她感到萬般不解，明明自己在這裏出生、在這裏長大，家就在這裏。當然「鄉下」是香港，但她從來都不是「外人」，懂得英式幽默、熟悉學校文化、知道甚麼時候該「閒聊」（small talk），在很多香港人眼中，她幾乎就是一個地道的英國人。

 

　　但現實是在英國人眼中她是「外人」；在香港人眼中，她又變成「外國人」，這種游離於兩者之間的狀態，正是許多 BBC 無法迴避的課題：「究竟，我屬於哪裏？」

 

當你問香港移民第二代：「你是英國人，還是香港人？」——BBC的身份認同

 

「食物」是最好的橋樑

 

　　如果說身份認同很抽象，那飲食習慣就是最具體的線索。

 

　　香港人一向「識飲識食」，這種文化對外國人而言極具吸引力，點心文化尤其明顯；茶樓裏的蝦餃、燒賣，不少英國人都樂於嘗試，甚至學會用筷子成為本地年輕人流行的象徵。

 

當你問香港移民第二代：「你是英國人，還是香港人？」——BBC的身份認同

 

　　而對 BBC 而言，食物更像是一種無聲的連結。他們可以早餐吃穀物加牛奶，下班後和同事去酒吧，但當身體不適時，第一個想起的，往往是一碗熱粥。真正的「comfort food」，永遠是家裏的一碟家常菜。

 

　　隨著世代轉變，「BBC」的身份其實也在改寫。他們不再只是被形容為「夾在中間」、找身份認同，而是同時擁有兩套系統；他們可以理解英國的規則，也懂香港的人情，可以在不同文化之間轉換，在今天這個越來越全球化的世界，反而是一種優勢。所以，當大家再問這個問題——「你是英國人，還是香港人？」也許更貼近現實的答案不是「或者」，而是「以及」。

 

Tags:#移民#移英港人#英國#身份認同
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