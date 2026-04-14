姜濤認不小心駕駛，1個月內3宗罪罰$2,200，27歲生日商場應援活動

MIRROR 成員姜濤去年一個月內涉及3宗駕駛罪行，第一宗於11月駕駛車輛，途經堅道發生交通意外，昨日（13日）在東區裁判法院提堂，同時另涉兩張交通傳票，分別是衝紅燈及未有掛上「P牌」，姜濤就3件案件認罪，罰款合共$2,200。而即將在4月30日生日的姜濤，姜糖們為他在尖沙咀The One及皇室堡舉行應援活動，有粉絲「錫番」。

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姜濤被控去年11月凌晨時分駕駛私家車途經堅道48號，因伸手往後座取帽而撞向護欄，被控不小心駕駛，案件於星期一（13 日）在東區裁判法院提堂，姜濤並未有到庭應訊、由代表大律師代為認罪。當日姜濤曾向現場警員表示，當時自己想向後座取帽，但仍在駕駛車輛故撞車。

姜濤考獲車牌後首次揸車。（《呂濤米Lo花SonShow》節目截圖）

辯方求情指，姜濤在最早時間認罪 ，反映他有最大悔意，亦節省法庭時間。事件中沒有人受傷，並配合現場警員調查，坦白交代事故，接受自己責任及願意賠償，並承諾會引用這事作警惕，將來會更小心駕駛。裁判官指待有關部門追討賠償，考慮背景及相關情況，接納因一時失誤犯案，僅公物受損及沒人傷亡，判罰款 1,000 元。

同時，姜濤另涉兩張交通傳票，案情指姜濤在同年12月凌晨，在堅尼地城駕駛時衝紅燈，警員調查期間發現姜濤車輛沒有掛「P 牌」（暫准駕駛執照），有效期為 2025 年 2 月 21 日至 2026 年 8 月 20 日。姜濤被票控「沒有遵從交通燈的指示」、「駕駛沒有牢固地附上P字牌的車輛」兩罪，姜濤同樣認罪，裁判官罰款 1,200 元，3宗罪合共賠償$2,200。

姜濤於西環「自製姜濤彎」幸好僅以罰款了事，而他於本月30日迎接27歲生日，姜糖們（姜濤粉絲名稱）一早在銅鑼灣「姜濤灣」舉行慶祝活動，銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The One商場分別有應援活動。

由4月2至30日，由姜濤香港後援會主辦「The Keung’s Family」及「The Keung’s Show」主題展覽及一系列慶祝企劃。尖沙咀The ONE的「The Keung’s Family」延續動畫The Mini Keung Show之可愛風格，於中庭有4個打卡場景，由全新角色「姜爸」及「姜媽」齊齊迎接姜濤生日。從後援會專屬的招牌應援電車及車站，到緊貼姜濤最新運動嗜好匹克球角落。現場設有Pop Up Store，售賣會場限定匹克球拍套裝。

至於銅鑼灣皇室堡中庭的「The Keung’s Show」則以華麗姿態登場，靈感源自美式復古百老匯風格，打造5大打卡熱點，注入星光舞台及復古音樂元素等場景。場內設有「姜之甜品小站」，姜糖可一邊品嚐多款限定甜點。大會今年舉辦Happy Yarn x 姜糖「鈎織『濤』夢慈善工作坊」，姜糖可以一針一線親手鈎織應援小物，更可做慈善，以行動傳遞快樂與愛心。

姜濤香港後援會於兩個商場都會擺放全新造型的「小濤濤」姜糖，讓粉絲可近距離打卡合照，共同慶祝姜濤生日！於指定日子及時間，在銅鑼灣地帶及東角LAFORET還會免費派發限定杯墊活動。約定各位姜糖，齊齊為偶像送上最暖心誠摯的生日祝福！

此外，音樂串流平台KKBOX香港風雲榜，今年繼續依據香港全體用戶於過去一年的總點播次數產生出年度得獎名單，真實呈現本地用戶的喜好。除了「年度風雲歌手」、「年度新人」及 「年度編輯推薦歌手」外，今年更新增「年度躍進歌手」獎項，以表揚為音樂努力不 懈、尋求突破花盡心思的歌手。MIRROR橫掃7個獎項，而姜濤與成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）奪「年度風雲歌手」。

第八屆 KKBOX 香港風雲榜得獎名單：



年度風雲歌手 ARTISTS OF THE YEAR（依英文名字順序排列）

● Anson Kong 江𤒹生

● Anson Lo 盧瀚霆

● Edan 呂爵安

● Gareth.T

● Ian 陳卓賢

● Jer 柳應廷

● 姜濤

● 林家謙

● MC 張天賦

● MIRROR



年度躍進歌手 BREAKTHROUGH ARTIST OF THE YEAR

● 馬天佑



年度新人 NEW ARTIST OF THE YEAR

● 晚安莉莉



年度編輯推薦歌手 EDITOR’S PICK OF THE YEAR

● moon tang



案件編號： ESCC7790/2026、ESS7785/2026、ESS7786/2026