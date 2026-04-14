KK星期二｜專家拆解晶片股向好五大邏輯 | 細讀最新國家出口數據

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

摩根士丹利發表報告指，目前市場可能嚴重低估AI革命的實際爆發力與深度。頂尖大語言模型（LLM）正經歷「非線性的能力躍升」，AI爆炸式增長正踫上系統性的供應瓶頸，全球算力與電力需求缺口，將面臨長期及持續的擴大。雷軍旗下金山雲(03896)今早（14日）急升逾9%，AI晶片熱潮哪些股份買得過？

美伊談判憧憬再度回升，儘管美國總統特朗普表明將會封鎖霍爾木茲海峽，但隔晚盤中特朗普又提到伊朗方面致電美方表明希望達成協議，恢復市場信心。美股隔晚跌後轉升，亞股顯著反彈，惟恒指早盤再次衝擊兩萬六關未能成功，短線恒指收復兩萬六關可能性大嗎？

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