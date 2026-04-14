歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陶冬專訪】中東戰火引爆「一油兩價」奇觀，供應鏈危機晶片化工糧食難倖免（普通話視頻．繁體字幕） #陶冬 #政經專訪 #油價
家居衛生|浴室高濕高菌易交叉污染，醫生揭8大壞習慣，2大致病...
醫學通識 健康解「迷」

家居衛生|浴室高濕高菌易交叉污染，醫生揭8大壞習慣，2大致病...
收藏家眼中的夢幻瑰寶:探索五種比主流更罕見的寶石！
Watch & Jewelry 尋寶人

收藏家眼中的夢幻瑰寶:探索五種比主流更罕見的寶石！
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
雲端外的朝聖路，在繁喧都市與靜謐古道間，重尋天人共融之光
數碼創科

雲端外的朝聖路，在繁喧都市與靜謐古道間，重尋天人共融之光

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　步入二零二六年，香港這座城市的脈搏已完全沉浸於無形的數據洪流之中。科技如同呼吸般自然且無處不在，精準地導航著生活的步調，預測著大眾的偏好。然而，在極致便利的表象下，都市人的心靈卻正經歷著一場無聲的乾旱。

 

　　當物理距離被技術無限壓縮，情感的質地卻因那方寸間的屏幕而變得稀釋且蒼白。對於成長中的年輕一代而言，這不單是生活模式的轉移，更是一場關於生命根基的省思。當數碼生活被簡化為碎片化的資訊堆疊，缺乏對真實土地的觸碰與對歷史溫度的感知，人們失去的不僅是溝通的熱誠，更是那份在喧囂世界中守護內心平靜的能力。

 

　　在當下的家庭圖景裏，電子設備往往成了最便捷的「隱形陪伴」。當忙碌的父母習慣性地將平版電腦遞給子女以換取片刻安寧，這種靜謐背後往往隱藏著關係的裂痕。真正的交流始終需要溫度，它存在於眼神交會的細微顫動、語調起伏的深意，以及那份不言而喻的體察中。當餐桌上的對話被手指滑動屏幕的聲響取代，情感紐帶便在算法中逐漸流失。許多年輕人展現出的「數碼失語症」，讓他們在虛擬世界揮灑自如，卻在真實地面對面時，無法準確傳遞內心的起伏，更難以解讀他人的情緒細節。這種缺乏溫度的孤立，正是當前文明中最亟需修補的斷層。

 

　　要修復這些裂痕，並非要禁絕科技，而是要有意識地引導心靈回歸。真正的數碼素養，本質上是懂得善用科技，讓工具回歸其輔助人性的本位。天主教香港教區推動的「古道行」（https://thyway.catholic.org.hk），便提供了一個深刻的人文範本。這不僅是一條行山徑，更是一場交織著文化遺產與自然氣息的旅程。正如公教頻道《築蹟足跡》系列（https://www.youtube.com/watch?v=zL0X1KjGRZY）所記錄的那樣，西貢沿海那些隱沒於歲月、又被悉心修復的小堂，靜靜訴說著百年前與土地共生、守望相助的堅毅故事。位於深涌的「三王來朝小堂」，不僅是一座靜謐的建築，更是昔日鄉村生活的靈魂歸處，是一份結合了人文智慧與自然韻律的藝術結晶。

 

　　當我們帶著下一代走過這些古道，親眼見證歷史建築的復興，便能領悟守護古蹟的真諦：我們守護的從來不只是冰冷的磚瓦，而是跨越時空的尊嚴與情味。古蹟的存在提醒著我們，在追求效率的洪流中，有些價值的保存需要的是耐心與守護。

 

雲端外的朝聖路，在繁喧都市與靜謐古道間，重尋天人共融之光

資料來源： 公教頻道

 

　　科技本無善惡，端看使用者的靈魂厚度。在二零二六年的今天，我們更應建立一種自覺：無論技術的運算力如何強大，它永遠無法模擬出草原上的微風芬芳，更無法取代一個人在小堂內靜思時，那瞬間觸動心靈的震撼。我們必須明白，這世間最珍貴的財富，始終是人與人之間那份真誠的感情，以及每個人大腦中那顆獨一無二、不能被任何算法取替的思想與主觀世界。學會運用人類的智慧去駕馭工具，守護這份不可替代的主體性，才是文明前行的正確方向。

 

　　這場古道之旅，本質上是一次修補關係的修煉，在人文、藝術與大自然的對話中，尋求一份深層的修和共融。在沒有訊號干擾的山林間，我們才得以開啟真實的溝通，在坦誠中接納不完美的自己，也寬容不完美的他人。生命中的缺憾與脆弱，往往是理解與理解之間最真實的入口。人與人之間內心的平靜，正是源於這份被全然接納的安穩感，而非追求社交媒體上那種精緻的虛假。當我們重新觸摸泥土，修復被都市文明割裂的自然連結，靈魂便在造物的留白中得到了洗滌。古道最珍貴的贈予，是提供了一個安靜的空間，讓人學會聆聽內在的聲音，重拾那份久違的平安。

 

　　二零二六年，適逢天主教香港教區成立八十周年，我們以「希望的傳承者」為期許，帶著在古道上重獲的修補與和平，走入社區。在路上的身份是不斷轉化的：最初，我們是尋找寧靜的朝聖者；最終，我們應成為傳遞這份美好的傳承者。這意味著將旅程中的感悟轉化為具體的行動，用真實的溝通取代冷漠，以深刻的理解消弭隔閡。當人與人之間重拾那份共有的內心平靜，這種修和共融的精神，便是通往和諧與平安的堅實基石。我們在社區中分享這份對古蹟的敬畏，對大自然的熱愛，實際上就是在播撒希望的種子。

 

　　我們時常在繁忙中忘記，接納是一門藝術。接納不完美的自己，意味著與過去的遺憾握手言和；接納不完美的他人，則是在差異中看見共同的人性價值。在古道的每一塊石階上，都印刻著前人的足跡，他們也曾有過掙扎與不安，但他們最終選擇了守護與傳承。這種人文的精神，正是我們在數碼時代最需要拾回的寶藏。當我們懂得運用科技去記錄這些美、傳播這些愛，而非被科技異化為孤島，我們才真正具備了應對未來的素質。

 

　　未來的香港，不應只有冰冷的數據與高聳的樓宇。我們需要一種從容的生命智慧，在極致的便利中適時抽身，去修補那些與人、與大地、與內在的聯繫。當家長牽著孩子的手踏上古道，遠離屏幕的熒光，這座繁囂的城市便會在身後漸漸靜默。在那份久違的清幽中，我們教導下一代的，是那份在紛亂世界中依然能回歸自然、靜心聆聽生命聲音的底氣。這不僅是對傳統的守護，更是對人性未來的修復。

 

　　尋人文歷史之源，重前人智慧之智，善現代科技之便，感萬物之愛。我們都在路上，從修補關係的朝聖者，成長為走入社區、守護希望的傳承者。

 

　　在古道的盡頭，煩囂褪去，生命最真實的律動才真正開始。當我們學會了如何接納，如何真實地與他人共處，那份內心的平靜將不再受外界左右。這份情，這顆腦，這份思念與對美的追求，終將成為我們在這個智能時代裏，最為堅韌且珍貴的標記。無論世界如何更迭，唯有這份人與人之間流淌的溫度，能讓文明在八十載後的今天，依然熠熠生輝。

 

雲端外的朝聖路，在繁喧都市與靜謐古道間，重尋天人共融之光

 

Tags:#心理健康#情緒健康#天主教香港教區#數碼素養#數碼排毒
Add a comment ...Add a comment ...
數位時代網絡詐騙與風險，保護自己設立界線技巧
更多智叻生活文章
數位時代網絡詐騙與風險，保護自己設立界線技巧

投票區

美國封鎖伊朗港口施壓
161
|
1

你認為美國針對伊朗港口實施封鎖，會否令衝突進一步擴大？

80%
不會
18%
無意見
2%
投票期：2026-04-13 ~ 2026-05-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處