雲端外的朝聖路，在繁喧都市與靜謐古道間，重尋天人共融之光

步入二零二六年，香港這座城市的脈搏已完全沉浸於無形的數據洪流之中。科技如同呼吸般自然且無處不在，精準地導航著生活的步調，預測著大眾的偏好。然而，在極致便利的表象下，都市人的心靈卻正經歷著一場無聲的乾旱。

當物理距離被技術無限壓縮，情感的質地卻因那方寸間的屏幕而變得稀釋且蒼白。對於成長中的年輕一代而言，這不單是生活模式的轉移，更是一場關於生命根基的省思。當數碼生活被簡化為碎片化的資訊堆疊，缺乏對真實土地的觸碰與對歷史溫度的感知，人們失去的不僅是溝通的熱誠，更是那份在喧囂世界中守護內心平靜的能力。

在當下的家庭圖景裏，電子設備往往成了最便捷的「隱形陪伴」。當忙碌的父母習慣性地將平版電腦遞給子女以換取片刻安寧，這種靜謐背後往往隱藏著關係的裂痕。真正的交流始終需要溫度，它存在於眼神交會的細微顫動、語調起伏的深意，以及那份不言而喻的體察中。當餐桌上的對話被手指滑動屏幕的聲響取代，情感紐帶便在算法中逐漸流失。許多年輕人展現出的「數碼失語症」，讓他們在虛擬世界揮灑自如，卻在真實地面對面時，無法準確傳遞內心的起伏，更難以解讀他人的情緒細節。這種缺乏溫度的孤立，正是當前文明中最亟需修補的斷層。

要修復這些裂痕，並非要禁絕科技，而是要有意識地引導心靈回歸。真正的數碼素養，本質上是懂得善用科技，讓工具回歸其輔助人性的本位。天主教香港教區推動的「古道行」（https://thyway.catholic.org.hk），便提供了一個深刻的人文範本。這不僅是一條行山徑，更是一場交織著文化遺產與自然氣息的旅程。正如公教頻道《築蹟足跡》系列（https://www.youtube.com/watch?v=zL0X1KjGRZY）所記錄的那樣，西貢沿海那些隱沒於歲月、又被悉心修復的小堂，靜靜訴說著百年前與土地共生、守望相助的堅毅故事。位於深涌的「三王來朝小堂」，不僅是一座靜謐的建築，更是昔日鄉村生活的靈魂歸處，是一份結合了人文智慧與自然韻律的藝術結晶。

當我們帶著下一代走過這些古道，親眼見證歷史建築的復興，便能領悟守護古蹟的真諦：我們守護的從來不只是冰冷的磚瓦，而是跨越時空的尊嚴與情味。古蹟的存在提醒著我們，在追求效率的洪流中，有些價值的保存需要的是耐心與守護。

資料來源： 公教頻道

科技本無善惡，端看使用者的靈魂厚度。在二零二六年的今天，我們更應建立一種自覺：無論技術的運算力如何強大，它永遠無法模擬出草原上的微風芬芳，更無法取代一個人在小堂內靜思時，那瞬間觸動心靈的震撼。我們必須明白，這世間最珍貴的財富，始終是人與人之間那份真誠的感情，以及每個人大腦中那顆獨一無二、不能被任何算法取替的思想與主觀世界。學會運用人類的智慧去駕馭工具，守護這份不可替代的主體性，才是文明前行的正確方向。

這場古道之旅，本質上是一次修補關係的修煉，在人文、藝術與大自然的對話中，尋求一份深層的修和共融。在沒有訊號干擾的山林間，我們才得以開啟真實的溝通，在坦誠中接納不完美的自己，也寬容不完美的他人。生命中的缺憾與脆弱，往往是理解與理解之間最真實的入口。人與人之間內心的平靜，正是源於這份被全然接納的安穩感，而非追求社交媒體上那種精緻的虛假。當我們重新觸摸泥土，修復被都市文明割裂的自然連結，靈魂便在造物的留白中得到了洗滌。古道最珍貴的贈予，是提供了一個安靜的空間，讓人學會聆聽內在的聲音，重拾那份久違的平安。

二零二六年，適逢天主教香港教區成立八十周年，我們以「希望的傳承者」為期許，帶著在古道上重獲的修補與和平，走入社區。在路上的身份是不斷轉化的：最初，我們是尋找寧靜的朝聖者；最終，我們應成為傳遞這份美好的傳承者。這意味著將旅程中的感悟轉化為具體的行動，用真實的溝通取代冷漠，以深刻的理解消弭隔閡。當人與人之間重拾那份共有的內心平靜，這種修和共融的精神，便是通往和諧與平安的堅實基石。我們在社區中分享這份對古蹟的敬畏，對大自然的熱愛，實際上就是在播撒希望的種子。

我們時常在繁忙中忘記，接納是一門藝術。接納不完美的自己，意味著與過去的遺憾握手言和；接納不完美的他人，則是在差異中看見共同的人性價值。在古道的每一塊石階上，都印刻著前人的足跡，他們也曾有過掙扎與不安，但他們最終選擇了守護與傳承。這種人文的精神，正是我們在數碼時代最需要拾回的寶藏。當我們懂得運用科技去記錄這些美、傳播這些愛，而非被科技異化為孤島，我們才真正具備了應對未來的素質。

未來的香港，不應只有冰冷的數據與高聳的樓宇。我們需要一種從容的生命智慧，在極致的便利中適時抽身，去修補那些與人、與大地、與內在的聯繫。當家長牽著孩子的手踏上古道，遠離屏幕的熒光，這座繁囂的城市便會在身後漸漸靜默。在那份久違的清幽中，我們教導下一代的，是那份在紛亂世界中依然能回歸自然、靜心聆聽生命聲音的底氣。這不僅是對傳統的守護，更是對人性未來的修復。

尋人文歷史之源，重前人智慧之智，善現代科技之便，感萬物之愛。我們都在路上，從修補關係的朝聖者，成長為走入社區、守護希望的傳承者。

在古道的盡頭，煩囂褪去，生命最真實的律動才真正開始。當我們學會了如何接納，如何真實地與他人共處，那份內心的平靜將不再受外界左右。這份情，這顆腦，這份思念與對美的追求，終將成為我們在這個智能時代裏，最為堅韌且珍貴的標記。無論世界如何更迭，唯有這份人與人之間流淌的溫度，能讓文明在八十載後的今天，依然熠熠生輝。