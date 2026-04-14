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酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒
美食情報
美食優惠

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:唯港薈

　　各位茶控又有新下午茶目標！最近，唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN首度以「日本焙茶」為概念，推出全新三道菜「京都焙茶物語」下午茶，即日起至 7 月 12 日期間限定供應。是次最大的賣點是甜點以180年歷史的製茶老字號的「京都宇治焙茶」入饌，更以低升糖配方製作，選用無乳糖牛奶、杏仁粉及蓮藕粉等健康食材，提供更健康選擇。下午茶同時包括低升糖及高蛋白質食材前菜與主菜，有飽足感之餘，亦可品嘗免費法國氣泡酒乙杯！

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

 

　　源自日本茶道之鄉京都宇治的焙茶承襲了數百年的製茶工藝，以頂級茶葉高溫烘焙，茶身呈現深邃的琥珀色澤。焙茶獨特的炭火焦香與細膩的堅果及木香餘韻入口溫潤順滑，焙香繞齒不散。下午茶由三道開胃前菜打開序幕，由「香煎卡真大蝦配焙茶啫喱」、「高蛋白蕎麥麵配阿拉斯加蟹肉」至「香煎黃鰭吞拿魚卷配芝麻雜莓醬」，多款食材配搭令人胃口大開。

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

下午茶三道開胃前菜

 

　　糕點廚師團隊建議六款精緻的焙茶甜品進食次序︰由茶味淡至濃，依次品嚐各款精心設計的美點。「焙茶瑪德蓮」創新以杏仁粉及羅漢果糖代替麵粉及砂糖，大量減低熱量同時保持傳統瑪德蓮蛋糕的濕潤及天然油香。「焙茶奶凍配芝士奶蓋」用上無乳糖牛奶加入焙茶製作而成，軟滑細膩的口感配合淡淡芝士香。「伯爵茶慕絲配香梨果醬」頂層載有一顆香濃梨汁製成的球體，進食時由頂層至底層一口吃下，香甜美味，花形設計充滿春日氣息。

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

 

　　大家不用擔心甜點太甜太膩，「焙茶忌廉蛋糕卷」蛋糕部分以蓮藕粉製成，是另一款健康低熱量之選，接著是外型精緻的「菠蘿乳酪慕絲」清一清味蕾，最後品嘗最濃郁茶香的「焙茶焦香芝士蛋糕」。甜點用上與焙茶香氣非常匹配的黑糖、忌廉芝士以無麩質方式製作，香濃軟滑，大家品嘗甜品時，更可以優惠價港幣$58搭配SAICHO氣泡焙茶一支 (200 ml)，令用餐體驗更完美。

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

焙茶焦香芝士蛋糕

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

焙茶忌廉蛋糕卷

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

焙茶奶凍配芝士奶蓋

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

伯爵茶慕絲配香梨果醬

 

　　曾享用過GREEN下午茶的朋友，就知道下午茶份量好夠飽，因為套餐包括三選一主菜，今次包括「烤和牛西冷配藜麥及阿根廷青醬」、「龍蝦汁魷魚雙色蘆荀燴低升糖飯」及「烤焗鱈魚柳配忌廉菠菜及牛油果莎莎醬」，用上高蛋白質的食材配搭及貫徹低升糖的健康烹調方式，滿足每位不同口味需求的食客！
 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

龍蝦汁魷魚雙色蘆荀燴低升糖飯

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

烤焗鱈魚柳配忌廉菠菜及牛油果莎莎醬

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

烤和牛西冷配藜麥及阿根廷青醬

 

　　食客可另加港幣$108無限享用法國氣泡酒B&G Sparkling Blanc de Blanc N.V. 或港幣$268無限暢飲Charles de Cazanove Brut N.V. 香檳；特色主題雞尾酒及無酒精雞尾酒只需每杯港幣$68。

 

酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

 

GREEN「京都焙茶物語」下午茶

日期： 2026年4月13日起至7月12日（需提前一天訂座）

時間：3pm-5:30pm

地點：尖沙咀唯港薈（(Hotel ICON)大堂餐廳GREEN

價錢：星期一至五每位港幣$388； 每兩位港幣$698

星期六、日、公眾假期每位港幣$448；每兩位港幣$788

（每位惠顧食客可獲贈法國氣泡酒乙杯）

所有價目另設加一服務費

查詢︰3400 1300  

網上預訂：https://bit.ly/4quRRDE

 

Tags:#美食情報#美食優惠#酒店#下午茶#尖沙咀#唯港薈#焙茶#低升糖
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