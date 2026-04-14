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深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田
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大灣區旅遊

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　想有一大片紫色花田打卡？不用等到夏天薰衣草開花，亦毋須飛去北海道或法國，去深圳就可以了！西麗湖「寫意三河」景區內的鼠尾草及馬鞭草目前（4月14日）正盛開著，一大片紫色花海非常夢幻，十分適合打卡！

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

一大片夢幻紫色花田，隨手便可以拍出像富良野一樣的景色！（圖片來源：小紅書＠闪闪的米呀～）

 

　　西麗湖位於深圳市南山區，景區內有自然湖泊及水庫，曾建有超著名的西麗湖度假村，80-90年代極受香港人歡迎，2019年12月因政府收回用地停止營業。環繞西麗湖而建成的「環西麗湖綠道」，於2025年2月全線貫通開放，綠道主線總長約16.2公里，形成「一環九景」的空間格局，融合「山、水、林、田、村」多樣景觀，匯聚鳥類、昆蟲、魚類、植物等多種生物，是集生態保育、休閒觀光於一身的城市綠洲。

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠闪闪的米呀～）

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠闪闪的米呀～）

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠77的逛吃日记）

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠77的逛吃日记）

 

　　區內四季都有不同的景色，春天有油菜花，夏天有向日葵，秋天有落羽松。紫色的鼠尾草及馬鞭草花海，是在「九景」之中的「寫意三河」內。深紫色的鼠尾草及淡紫色的馬鞭草同時綻放，打造成一片很有層次感的紫色花田，非常夢幻！鼠尾草及馬鞭草都長得比較高，非常適合女生們打卡！

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠简单快乐呀）

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠简单快乐呀）

 

　　「環西麗湖綠道」總長約16.2公里，要走一圈需時約4小時，踩單車約1.5小時，當然未計打卡及休息的時間。香港遊客可以乘坐地鐵「西麗湖」站，再步行前往「寫意三河」，需時1.5至2小時左右，亦可於「西麗湖」站轉乘公交67路到「麻磡南路」站下車，步行约15分鐘就到。如果想浪漫地在花田踩單車，留意周末及假日共享單車不能進入綠道，平日則無限制。自駕遊的話可以直接開車到「寫意三河」，但停車位有限，平日就無問題。

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠荔枝🎀Lizbeth）

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠荔枝🎀Lizbeth）

 

深圳打卡｜浪漫紫色花海！地鐵直達＋免費入場＋可踩單車遊走夢幻花田

（圖片來源：小紅書＠荔枝🎀Lizbeth）

 

西麗湖碧道．寫意三河

導航：西丽湖碧道．写意三河

交通：地鐵7號線「西麗湖」站出口，轉乘公交67路「麻磡南路」站下車，步行约15分鐘

 

Tags:#玩樂旅遊熱話#大灣區旅遊#深圳#深圳打卡#深圳賞花#西麗湖#環西麗湖綠道#西麗湖碧道
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