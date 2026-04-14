寵物友善餐廳︱荃灣南豐紗廠期間限定主題餐廳＋毛孩蛋糕＋特飲美食＋免費禮品包

荃灣南豐紗廠一直是主人與寵物好去處之一，場地不但寵物友善，相關配套亦充足。最近，虛擬保險公司OneDegree於南豐紗廠開設OneDegree | Sport b. 「寵寵欲動」期間限定主題餐廳，除了打卡位，更提供美食、特飲及為毛孩而設的蛋糕，假日一同共享慢活時光。



主題餐廳以「共享人寵時光」為概念，餐廳設計揉合OneDegree與Sport b.品牌元素。

為慶祝成立6周年， OneDegree即日起至5月31日期間，夥拍agnès b. 年輕支線Sport b.於南豐紗廠開設OneDegree | Sport b. 「寵寵欲動」期間限定主題餐廳，期間限定餐單以清新風味與吸睛造型為主打，清爽怡人的 Paw-fit 活力梳打以藍柑配搭荔枝啫喱、菠蘿汁、薑及檸檬調製，口味輕盈清新， OneDegree 6周年拿鐵特飲融合焦糖布甸、忌廉、牛奶與抹茶，甜而不膩。主食方面，餐廳特別推出風味濃郁的青咖喱雞肉意大利燉飯，選用嫩滑雞胸肉，配以泰式青咖喱、椰奶及多款香料，包括蒜頭、乾蔥、泰國茄子及菇類，層次豐富。

Paw-fit 活力梳打$58

OneDegree 6周年拿鐵特飲$58



青咖喱雞肉意大利燉飯（$128）

心愛的毛孩有咩可以食？餐廳特別推出以天然食材每日新鮮製作的精緻寵物蛋糕，包括鴨肉、淮山、豆腐、番薯及寵物羊奶粉，營養均衡之餘亦兼顧美味。蛋糕以約2吋迷你尺寸大小，白色蛋糕主體配以藍色絲帶及品牌標誌吊牌，既適合寵物享用，亦成為打卡亮點。

於即日起至2026年5月31日，只要下載OneDegree應用程式「陪胖日記®」並登記成為會員或現有所有客戶，於餐廳出示應用程式內的會員證及即場打卡，即可免費獲贈精美禮品包。



免費獲贈精美禮品包包含寵物零食及用品

位於南豐紗廠地下G01號舖，特設多個充滿活力的特色打卡位，適合主人與毛孩一同留影。

OneDegree「寵寵欲動」主題餐廳

日期： 即日起至2026年5月31日

地點： HOOMAN - 荃灣白田壩街45號南豐紗廠地下G01號舖

https://www.onedegree.hk/zh-hk/event/6th-anniversary