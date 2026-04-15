資產管理公司Eurizon SLJ Capital表示，隨著北京的支持性政策驅動增長，且估值仍處於折讓水平，中國股市有望在年底前上漲10%。

美伊之戰，不管了？是，不用管了，美國必跪，下周一（20日）談。

據智通財經：該機構首席執行官Stephen Jen與經濟學家兼投資組合經理Joana Freire在周一的一份報告中寫道，溫和的監管政策重振了信心，為5%至10%的盈利增長奠定了基礎。他們表示，中國在處理房地產通縮方面「相當出色」，供應正在收縮，需求正在恢復，同時住戶龐大的儲蓄為股市提供了新的動力。

報告指出：「今年可能將以中國房地產市場觸底（國內需求觸底）以及出口帶動企業盈利激增為標誌，中國終於迎來了轉折點。」

經濟增長將恢復常態

Eurizon預計，中東戰爭的結束將為中國股市增添動能，目前基準的滬深300指數今年已上漲逾1%。這些評論凸顯了市場的一種樂觀情緒，即中國在科技領域的進步、趨於穩定的房地產市場，以及正在復甦的消費支出，最終將使經濟增長恢復常態。

按照該機構的預測，若從周一收盤位4646點上漲10%，滬深300指數將升至5100點上方。

Jen一直是中國股市的堅定看好者。早在2024年9月政府出台刺激措施後，他就曾認為投資者的配置倉位過低。當時他稱中國股票被「極端低估」，自那以後，基準指數已上漲了約25%。

Eurizon堅持認為，中國股票相對於同行仍存在折讓，並援引了該基準指數18倍的市盈率作為參考。

報告作者補充稱，中國方面專注於供應鏈自給自足，旨在人工智能和先進製造技術領域取得主導地位，而非追求短期周期性目標，這使經濟的結構性軌跡比頭條數據所顯示的更為強勁。

Eurizon青睞大盤增長型板塊，包括IT、鋰電池、人形機械人和醫療保健，同時在IPO活動繁榮的背景下，對香港上市股票持積極態度。該機構還認為，人民幣債券是全球投資組合中表現凸出的多元化資產。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）