五大收息股，財息可兼收
執筆的時候，絕大部分上市公司都公布了截至2025年底的全年業績和派息，因此，也是時候為大家檢討一下我推介的5隻收息股。
我推介的5隻收息股，包括中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。正如我多次指出，這5隻股份是我在2021年港股處於高位時公開和刊出的。
而我也以當時的價位作為買入的參考價，去計算往後的收益和盈虧。轉眼間，5年過去了，盡管最初兩年的成績不算理想，因為一買就跌，但2024年起已經漸入佳境。去年我檢討該5隻收息股的表現時，曾經用「愈揸愈安心」來形容。
看到今日的標題，我已經用「財息可兼收」來形容了！為甚麼是「可」？而不是直接說「財息兼收」？無他，因為截至上星期為止，如果單計股價變化，5隻收息股之中，仍有兩隻是蝕價的，一隻是中電，但其實只差1%，可以說是微不足道；至於另一隻的領展，帳面仍跌四成半。
不過，我這個計算沒有計及2023年該公司以大折讓供股的效應。即是說，如果大家有按供股價44.2元供股，買入股份的平圴價格就會顯著拉低，帳面上的跌幅會大為收窄。
因此，我有信心，明年再檢討時，5隻收息股都可以「財息兼收」了。如果計及過去5年的收息，當中仍只有領展要損失兩成半本金。但由於其餘4隻股票的回報相當可觀，如果大家以平均注碼買入該5隻收息股，整個組合已真的「財息兼收」了。
再者，如果從收息的角度，整體上，5隻收息股去年合共收的股息都比上一年高，只有領展減少了2025-26年度的中期息（領展的年結日是3月31日，所以，最新的一次派息是2025-26年度中期息），但未知末期息會否增加，所以暫時未可下定論。
不過，由於這幾隻收息股的股價過去一年都上升了（中電升了13.4%；長建升了27.4%；中移動升了0.3%；領展升了8.1%，而香港電訊則升了12.8%），所以，這幾隻股票的預期息率都低了。
這個對於已經買入的讀者來說，是不受影響的，只會對未買入而又想買的讀者有影響。大家先參閱附表的資料，下次我再就個別股票的業績和派息作檢討，到時再一併討論未買入者的策略。
作者電郵：lkslo@yahoo.com
5隻退休收息股過去5年多股價變化和股息收入
|股票名稱
|31/3/2021收市價
|10/4/2026收市價
|變幅
|過去5年共收股息
|淨變幅
|預期息率
|中華電力（00002）
|75.5元
|74.75元
|-1.0%
|12.45元
|+15.5%
|4.3%
|長江基建（01038）
|46.2元
|65.95元
|+42.7%
|10.17元
|+64.8%
|4.0%
|中移動（00941）
|50.95元
|81.1元
|+59.2%
|23.66元
|+105.6%
|7.3%
|領展（00823）
|70.8元
|38.58元*
|-45.5%
|13.9027元
|-25.9%
|6.7%
|香港電訊（06823）
|10.06元
|12.34元
|+22.7%
|3.8434元
|+60.9%
|6.9%
資料來源：經濟通（數據截至2026年4月10日止）
*除淨價，2023年曾經以折讓價供股。另外，領展的年結日為3月31日，其餘為12月31日。過去5年的股息是由2020-21年末期息計至2025-26年的中期息
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