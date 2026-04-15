五大收息股，財息可兼收

執筆的時候，絕大部分上市公司都公布了截至2025年底的全年業績和派息，因此，也是時候為大家檢討一下我推介的5隻收息股。

我推介的5隻收息股，包括中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。正如我多次指出，這5隻股份是我在2021年港股處於高位時公開和刊出的。

而我也以當時的價位作為買入的參考價，去計算往後的收益和盈虧。轉眼間，5年過去了，盡管最初兩年的成績不算理想，因為一買就跌，但2024年起已經漸入佳境。去年我檢討該5隻收息股的表現時，曾經用「愈揸愈安心」來形容。

看到今日的標題，我已經用「財息可兼收」來形容了！為甚麼是「可」？而不是直接說「財息兼收」？無他，因為截至上星期為止，如果單計股價變化，5隻收息股之中，仍有兩隻是蝕價的，一隻是中電，但其實只差1%，可以說是微不足道；至於另一隻的領展，帳面仍跌四成半。

不過，我這個計算沒有計及2023年該公司以大折讓供股的效應。即是說，如果大家有按供股價44.2元供股，買入股份的平圴價格就會顯著拉低，帳面上的跌幅會大為收窄。

因此，我有信心，明年再檢討時，5隻收息股都可以「財息兼收」了。如果計及過去5年的收息，當中仍只有領展要損失兩成半本金。但由於其餘4隻股票的回報相當可觀，如果大家以平均注碼買入該5隻收息股，整個組合已真的「財息兼收」了。

再者，如果從收息的角度，整體上，5隻收息股去年合共收的股息都比上一年高，只有領展減少了2025-26年度的中期息（領展的年結日是3月31日，所以，最新的一次派息是2025-26年度中期息），但未知末期息會否增加，所以暫時未可下定論。

不過，由於這幾隻收息股的股價過去一年都上升了（中電升了13.4%；長建升了27.4%；中移動升了0.3%；領展升了8.1%，而香港電訊則升了12.8%），所以，這幾隻股票的預期息率都低了。

這個對於已經買入的讀者來說，是不受影響的，只會對未買入而又想買的讀者有影響。大家先參閱附表的資料，下次我再就個別股票的業績和派息作檢討，到時再一併討論未買入者的策略。

作者電郵：lkslo@yahoo.com

5隻退休收息股過去5年多股價變化和股息收入

股票名稱 31/3/2021收市價 10/4/2026收市價 變幅 過去5年共收股息 淨變幅 預期息率 中華電力（00002） 75.5元 74.75元 -1.0% 12.45元 +15.5% 4.3% 長江基建（01038） 46.2元 65.95元 +42.7% 10.17元 +64.8% 4.0% 中移動（00941） 50.95元 81.1元 +59.2% 23.66元 +105.6% 7.3% 領展（00823） 70.8元 38.58元* -45.5% 13.9027元 -25.9% 6.7% 香港電訊（06823） 10.06元 12.34元 +22.7% 3.8434元 +60.9% 6.9%

資料來源：經濟通（數據截至2026年4月10日止）

*除淨價，2023年曾經以折讓價供股。另外，領展的年結日為3月31日，其餘為12月31日。過去5年的股息是由2020-21年末期息計至2025-26年的中期息