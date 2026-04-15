GODIVA 100周年限定朱古力系列＋覆盆子味軟雪糕＋限量毛絨吊飾盲盒＋新會員優惠

GODIVA又有新嘢出啦！品牌為慶祝跨越百周年的里程碑，新推100周年限定朱古力禮盒，你可以一次過品嘗10款代表不同年代的朱古力，100周年限定括覆盆子朱古力口味軟雪糕及奶昔系列同步登場，朱古力Fans不可錯過！即日起，凡消費滿指定金額，即可免費獲贈100周年限定盲盒，超級得意，成為新會員更有機會獲贈指定散裝朱古力。

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GODIVA 100周年朱古力禮盒10顆裝 $359

100周年限定朱古力禮盒集合10款代表不同年代的朱古力，包括 1926香草黑朱古力、靈感源自經典安徒生童話《白雪公主》的魔鏡的1939魔鏡造型蘋果黑朱古力、紀念1945年GODIVA於布魯塞爾開設首家精品店的心形榛果蓉白朱古力，以及充滿意式風情的1959榛子牛奶朱古力。

左起︰2026開心果杏仁黑朱古力、1945心形榛果蓉白朱古力、1968焦糖牛奶朱古力

1960杏仁牛奶朱古力則內藏幼滑堅果香的杏仁醬，向比利時法比奧拉王后致敬，1968焦糖牛奶朱古力具代表性，朱古力以比利時皇家雄獅為造型，慶祝1968年品牌成為比利時皇室御用朱古力。最後四款朱古力皆以黑朱古力為主，1972榛子醬脆米黑朱古力充滿口感，2008貝殼造型杏仁黑朱古力賣相吸引，而2016玫瑰味紅莓黑朱古力甜酸度平衡，2026年代表以近年大熱的開心果醬為內餡，一嘗開心果杏仁黑朱古力的滋味。

即日至 5月17日，GODIVA專門店 正進行以下雙重禮遇

• 註冊成為新會員並單次消費滿淨額HK$100（禮券及優惠產品除外），即可獲贈指定散裝朱古力3顆

• 現有已註冊之GODIVA SAVER 會員到任何專門店，單次消費滿淨額 HK$1,300（禮券及優惠產品除外），即可升級成為CLASSIC VIP，盡享三年9折購物優惠、生日禮遇及積分獎賞，更可額外獲贈黑朱古力軟雪糕券乙張

GODIVA 亦推出100周年限定軟雪糕及飲品系列，包括覆盆子黑朱古力雙重口味軟雪糕、覆盆子白朱古力味軟雪糕，清新莓果配合香滑軟雪糕好滋味，另有覆盆子白朱古力味奶昔同步登場。

覆盆子黑朱古力雙重口味軟雪糕（圖）$59、覆盆子白朱古力味軟雪糕$59

覆盆子白朱古力味奶昔$59

送朱古力毛絨吊飾盲盒

即日起，凡單次購買任何產品（禮券及優惠產品除外）淨額滿HK$380，即可免費獲贈100周年限定朱古力毛絨吊飾盲盒乙盒。限量鎖匙扣設有3 款獨特造型，極具紀念及收藏價值，盲盒以隨機形式派發，數量有限、送完即止。

官方網店：https://www.godiva.com.hk/chocolate/limited-edition.html



