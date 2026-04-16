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初創新勢力｜「一人公司」進化「一人帝國」，獨角族群極速增長
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初創新勢力｜「一人公司」進化「一人帝國」，獨角族群極速增長

我做Marketing
Michael & Derek
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　　以前你成立「一人公司」，朋友會認為你只係一位唔賺錢嘅 freelancer。但今日一人公司好有可能會變成「一人帝國」，賺錢能力遠勝有數百名精英員工、複雜管理層、風險滿滿嘅大公司。自2023年AI爆發以來，初創企業數量以幾何級增長，有數據指全球AI獨角獸總數已超過300家，零員工、年收過百萬美元嘅公司過去三年數量增長近三倍。傳統公司賺錢邏輯已被徹底粉碎，而家要成功創業人力唔再係重點，算力先係首要條件。「一人獨角獸/ Solo-Unicorn」族群現正快速增長，我哋正進入一個「算力即人力」年代。

 

　　要成為一人獨角獸，要學懂如何利用 AI槓桿所有事情，首先要槓桿你創業家嘅角色，令自己變得巨大化。以前創業家角色似名「派對搞手」，花好多時間去招募、策劃、溝通、管理、協調等等，處理同執行所有有關人嘅事情。但今天模式已完全改變，創業家更似一名「設計師」，為AI設計角色、流程、架構等，再自動化執行。專注設計同找出大方向，唔需要太過著緊細節，其他事情就由AI去處理。

 

　　其後要槓桿你嘅時間，令工作變得系統化同模組化。以前創業要做好多資料搜集同準備工夫，中間亦有無數「trial and error」，花1至2年時間都未必知道該業務能否長久經營落去，整個創業周期變得十分長。但今日一人獨角獸嘅創業周期變得極短 ，創業家以「星期」為單位。如現時不少網上產品創業家，用4至6星期推出一個新產品，再用1至2個月測試巿場反應。喺等待巿場反應同時，第二個新產品已經推出。由點子、推出巿場、測試結果最快只需兩個月，一年平均可推出10至12個MVP產品（Minimum Viable Product/ 最小可行性產品），呢個模式就係現時創業生態。

 

　　除創業家要掌握以上之外，大企業同中小企亦要活得更像獨角獸，因為你嘅競爭對手已經唔再只係同等規模公司，仲有一班日日坐喺咖啡店、熟練AI嘅年輕人。佢哋冇成本限制，反應速度快你百倍。面對多方面競爭，企業先要將公司去脂肪化同扁平化，盡量利用算力取代人力。其次要好好利用創業周期縮減所帶來嘅優勢，加大投資R&D部門，恆常地開發新業務/ 產品。就算未能孵化出獨角獸，但都必定能為公司帶來不少幫助。

 

　　今天商業競技場上，細小唔再係弱點，而係極致靈活。你唔一定要成為巨象才能無堅不摧，反而成為極致靈活嘅獨角獸都能喺江湖佔一席位。

 

Tags:#管理學#初創創業#一人公司#一人帝國#AI#初創企業#AI獨角獸#創業#人力#一人獨角獸#算力#創業家#創業生態
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